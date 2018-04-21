Картина дня: график отключения горячей воды, банкротство "Мотовело" и свадьба Кривко

ВЧЕРА

Картина дня. 20 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Мигеля Диаса-Канеля с избранием на пост Председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Компания Google и Парк высоких технологий (ПВТ) договорились совместно продвигать продуктовые компании-резидентов парка. Об этом сообщили в ПВТ по итогам встречи директора Всеволода Янчевского с региональным менеджером по новым рынкам в Центральной и Восточной Европе Гетцом Трилхаасом.

ОАО "Мотовело" признано банкротом, сообщили в Экономическом суде Минска.

Определены контрольные цифры приема в 2018 году в колледжи и лицеи некоторых вузов.

Горячее водоснабжение в Минске начнут отключать с 2 мая.

В Беларуси досрочно начнут выплату пенсий за 9 мая.

Количество камер фотофиксации на дорогах Беларуси планируется удвоить, заявил член наблюдательного совета СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" Дмитрий Курносенко.

Территории бывших усадеб известных белорусов обустроят в Минской области на субботнике. Минское метро 21 апреля в связи с проведением субботника будет работать по графику рабочей субботы.

Парки имени белорусского государственного деятеля Александра Герасименко и писателя Чингиза Айтматова могут появиться в Минске.

Три новых вида птиц зарегистрировано в Беларуси - короткоклювый гуменник, азиатский черноголовый чекан и овсянка-крошка.

Белорусские медики освоили новую технологию лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью, сообщила заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ "Кардиология" Елена Курлянская.

В Малоритском районе Брестской области зафиксированы случаи заболевания корью, сообщил главный врач центральной районной больницы Петр Селивоник.

Олимпийская чемпионка по биатлону Ирина Кривко вышла замуж. Избранником белорусской спортсменки стал сервисмен команды Артем Лещенко, сообщает Белорусская федерация биатлона.

Ирина Кривко и Артем Лещенко. Фото из социальных сетей

Александра Саснович и Анна Каролина Шмидлова откроют матч Кубка Федерации Беларусь - Словакия.

Александра Саснович и Анна Каролина Шмидлова

Арсен Венгер, который был тренером английского клуба "Арсенал" в течение 22 лет, покидает свой пост.

Арсен Венгер

Между лидерами КНДР и Республики Корея установлена прямая телефонная связь.

Time опубликовал топ-100 самых влиятельных людей мира.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21-22 апреля

В Беларуси 21 апреля пройдет республиканский субботник.

Представители 50 легкоатлетических федераций примут участие в СЕО-конференции Европейской легкоатлетической ассоциации. В течение двух дней (20-21 апреля) участники конференции проведут заседания, на которых обсудят наиболее актуальные вопросы работы национальных федераций, общую ситуацию в спорте. Гости также ознакомятся с проектом "Динамичная новая атлетика", включенным в программу II Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Минске.

Минский планетарий 21 апреля проведет День открытых дверей. Посетители с 17.40 до 22.00 смогут посмотреть в телескоп, прослушать лекцию "Туристический гид по Солнечной системе", при безоблачной погоде увидеть звездное небо. Также гостям предложат посетить полнокупольные фильмы "Мышата и Луна", "Майя. Наблюдатели Вселенной", "Астрономия", "Розетта". Состоятся мастер-классы, конкурсы и викторины для детей и подростков. Вход свободный.

Легендарный штурмовик Ил-2 на один день приземлится в Минске. Презентация редчайшего самолета состоится на территории старого аэропорта 21 апреля в 18.00.

III Пасхальная молодежная танцевально-исполнительская ярмарка "Пасхалица на Соборной" пройдет 22 апреля на площади Свято-Духова кафедрального собора возле ст. метро Немига.

На корте минской "Чижовка-Арены" 21 апреля стартует матч Кубка Федерации между теннисистками сборных Беларуси и Словакии. Начало в 13.00.

VII Всебелорусский турнир по эстетической групповой гимнастике "Сильфида-2018" пройдет 22 апреля. Начало в 10.00. Место проведения: Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису, пр.Победителей, 63.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

22 апреля

Международный день Матери-Земли. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 апреля 2009 года.

360 лет назад родился Торелли Джузеппе, итальянский композитор, скрипач, альтист, педагог. Умер в 1709 г.

110 лет назад родился Ефремов Иван Антонович, российский писатель-фантаст, ученый-палеонтолог, создатель тафономии; философ-космист и социальный мыслитель. Автор романов "Туманность Андромеды", "Лезвие бритвы", "Час Быка" и др. Умер в 1972 г.

85 лет назад родился Усков Валерий Иванович, российский режиссер, народный артист РСФСР. Постановщик фильмов "Таежный десант", "Неподсуден", "Воровка", "Ермак" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1979).

23 апреля

Всемирный день книги и авторского права. Провозглашен на 28-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года в память трех гениев мировой литературы У.Шекспира (1564-1616), М.Сервантеса (1547-1616) и Инки Гарсиласо де ла Веги (1539-1616).

День английского языка. Памятная дата ООН. Установлена в ходе Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1995 году. Датой празднования английского языка стал день рождения Уильяма Шекспира - 23 апреля.

День испанского языка в ООН. Учрежден Департаментом общественной информации ООН в 2010 году.

60 лет назад родилась Морозова Марианна Геннадьевна, белорусский композитор, педагог. Работает преимущественно в области вокальной лирики. Среди работ: кантаты, симфонии, вокальные циклы и романсы на стихи Н.Гилевича, А.Мицкевича, А.Пушкина, Е.Янищиц, песни, хоры, музыка к спектаклям.

160 лет назад родился Планк Макс, немецкий физик, один из основоположников квантовой теории, лауреат Нобелевской премии по физике (1918). Ввел квант действия (постоянная Планка), вывел закон излучения, названный его именем. Автор трудов по термодинамике, теории относительности, философии естествознания. Умер в 1947 г.

100 лет назад родился Дрюон Морис, французский писатель, общественный деятель. Участник французского Сопротивления. Автор трилогии "Сильные мира сего", серии исторических романов "Проклятые короли" и др. Обладатель многих государственных наград и престижных премий в области литературы. С 1973 по 1974 год был министром культуры Франции. Умер в 2009 г.

100 лет назад родился Вицин Георгий Михайлович (1918-2001), российский актер кино, народный артист СССР (1990). Снимался в фильмах "Запасной игрок", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Женитьба Бальзаминова" и др.

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