Картина дня: громкое задержание, последний звонок и путешествие к Эвересту

ВЧЕРА

Картина дня. 30 мая

Последний звонок для выпускников прозвенел в школах Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие выпускникам: "Помните: вы нужны своей Родине".

Республиканский "Последний звонок" в Минске собрал более 10 тыс. выпускников.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканский праздник "Последний звонок" прошел в "Минск-Арене".

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Вальс выпускников" прошел в Могилеве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам 43-го съезда общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи". В Беларуси молодежному движению уделяется особое внимание, заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова на съезде. Первым секретарем ЦК БРСМ избран Дмитрий Воронюк.

Дмитрий Воронюк

В первом квартале Беларусь привлекла $1,3 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики с докладом на тему "О работе экономики страны и формировании приоритетов в ее развитии". Реализация плана индустриализации регионов Беларуси позволит экономике прирастать до 2% ежегодно.

Новую версию прогноза научно-технического прогресса Беларуси планируется подготовить к 2019 году, сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-апреле составил Br2,5 млрд. В мае в Беларуси наблюдается дефляция.

Промышленность в Беларуси вышла из рецессии, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на пленарном заседании "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики" в рамках Белорусского промышленного форума. В машиностроительный комплекс Беларуси до 2020 года планируется инвестировать Br2,5 млрд, сообщил заместитель министра промышленности Сергей Гунько.

Фото из архива

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала о содержании перечня трудных жизненных ситуаций. Все регионы выполнили показатели в области содействия занятости в первом квартале.

КГБ задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. помощника Президента Республики Беларусь - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Он подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и коммерческих структур, сообщил официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

Продажу алкоголя ограничат в Минске из-за проведения 30 мая и 9 июня в учреждениях общего среднего образования выпускных вечеров.

Систему видеораспознавания лиц учеников внедрят в одной из минских школ.

РЕПОРТАЖ: Гору обойти - тоже испытание, или Путешествие к Эвересту и обратно.

Белорусское общество Красного Креста планирует установить контейнеры для сбора вещей на автозаправках.

Распространенность курения в Беларуси с 2001 года снизилась более чем на 10%, сообщила заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман. Свыше 1,2 тыс. человек оштрафованы в Минске в январе-апреле за курение в запрещенных местах.

Около 260 единиц техники примут участие в параде войск Минского гарнизона, который традиционно пройдет 3 июля у обелиска "Минск - город-герой". Впервые в составе механизированной колонны на параде войск пройдет модернизированный БТР-70МБ.

До 30 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 31 мая.

Студенты разработали и запустили чат-бот для туристов, посещающих Гродно. Доступен чат-бот не только на русском, но и на английском языке.

В Могилеве должностные лица спорткомплекса "Олимпиец" обвиняются в получении взятки, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Следователи устанавливают пострадавших от действий лжецелителя из Лиды.

Морозова, Азаренко и Соболенко завершили выступление на "Ролан Гаррос".

БАТЭ вышел в 1/8 финала розыгрыша Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в пятый раз подряд стал обладателем Кубка Беларуси.

Журналист Аркадий Бабченко жив.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 мая

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 31 мая - 1 июня совершит рабочий визит в Таджикистан.

Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб презентует программу Большого британского фестиваля, который посольство организует в Верхнем городе 16 июня. Начало в 12.00 в гостиничном комплексе "Монастырский", ул. Кирилла и Мефодия, 6.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню мелиоратора (представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Электротравматизм и его предупреждение: соблюдение мер безопасности при нахождении вблизи энергообъектов".

Белорусско-словацкий бизнес-форум пройдет с участием председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова. Начало в 10.00.

Городской праздник "Детство - Я и Ты", посвященный Международному дню защиты детей, пройдет на летней эстраде Минского государственного Дворца детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41) с 10.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 июня

Международный день защиты детей. Установлен в 1949 году по решению Международной демократической федерации женщин.

Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 сентября 2012 года.

80 лет назад родился Перепелица Константин Иванович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1976). С 1966 г. в Брестском театре драмы и музыки. Исполнитель характерных и комедийных ролей. Среди них: Зелкин ("Кто смеется последним" К.Крапивы), Терешка ("Трибунал" А.Макаенка), Мамаев ("На всякого мудреца довольно простоты" А.Островского), Гастрит ("Вечер" А.Дударева) и др. Умер в 2015 г.

60 лет назад родился Валюкевич Геннадий Иванович, белорусский спортсмен (легкая атлетика, тройной прыжок), мастер спорта СССР международного класса (1978). Чемпион Европы среди взрослых (1979) и среди юниоров (1977). Чемпион и рекордсмен Беларуси (с 1976). Многократный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР. Победитель матчей СССР-США, СССР-ГДР. Обладатель Кубка наций (1982).

55 лет назад родился Железовский Игорь Николаевич, белорусский спортсмен (скоростной бег на коньках), заслуженный мастер спорта Беларуси (1985), заслуженный деятель физической культуры Беларуси (1994). Серебряный (1994) и бронзовый (1988) призер Олимпийских игр. Чемпион мира (1985, 1986, 1989, 1991, 1993) и обладатель Кубка мира (1992, 1993). Многократный чемпион и рекордсмен СССР, победитель Спартакиады народов СССР (1986). В 1996-2002 гг. председатель Национального Паралимпийского комитета Республики Беларусь.

95 лет назад родился Можаев Борис Андреевич, российский писатель. Автор очерков, романов "Мужики и бабы", "Изгой", киносценариев. Умер в 1996 г.

90 лет назад родился Добровольский Георгий Тимофеевич, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза (1971, посмертно). Командир первого экипажа первой в мире орбитальной станции - "Салют" ("Союз-11", 1971). Погиб при возвращении на Землю в 1971 г.

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