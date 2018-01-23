Картина дня: интеллектуальная госграница, свыше 22 тыс. кандидатов в депутаты и ученый 2017 года

ВЧЕРА

Картина дня. 22 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение на охрану Государственной границы Беларуси органами пограничной службы в 2018 году. Беларусь является островом безопасности на Евразийском континенте.

Александр Лукашенко

Беларусь идет по пути создания интеллектуальной госграницы, об этом после доклада Президенту Александру Лукашенко заявил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. Число пересекающих белорусскую границу выросло примерно на 15% в 2017 году, сообщили в Государственном пограничном комитете. Эффективность охраны белорусской границы повышается.

Достичь товарооборота с Пакистаном в $1 млрд можно даже без напряжения. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Масудом Ханом Раджой по случаю завершения его дипломатической миссии. Высокий уровень белорусско-пакистанских политических связей является фундаментом для развития торгово-экономического сотрудничества, заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Масуд Хан Раджа

Более 22,2 тыс. кандидатов в депутаты зарегистрировано на местных выборах в Беларуси, сообщила во время онлайн-конференции в БЕЛТА председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Кандидаты в депутаты открыли уже241 счет для ведения агитации на местных выборах в Беларуси, сообщила Лидия Ермошина. ЦИК не рассматривает возможность перехода к сбору подписей на планшетах. Лидия Ермошина высказала мнение, что явка избирателей на местных выборах в Беларуси может превысить 60%. Вопрос разведения по срокам выборов 2020 года могут обсуждать на совместных консультациях Президент и руководство парламента.

Лидия Ермошина

Беларусь внесла существенный вклад в работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил специальный представитель ПА ОБСЕ по Восточной Европе, глава делегации шведского парламента в ассамблее Кент Харстед на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

Беларусь заинтересована сотрудничать с Республикой Кореей в сферах ИТ и цифровой экономики, заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на встрече с парламентской делегацией Республики Корея во главе с заместителем председателя комиссии Национальной Ассамблеи (однопалатного парламента) по наземной инфраструктуре и транспорту, руководителем группы дружбы с Беларусью Ли Вон Уком.

Ли Вон Ук и Болеслав Пирштук

В Беларуси в 2018 году пройдет 265 стартап-мероприятий. Это предусмотрено планом проведения стартап-мероприятий, утвержденным министром экономики Владимиром Зиновским.

Целевые фонды инновационного развития предлагается сформировать в белорусских технопарках. Это предусмотрено проектом указа по стимулированию развития технопарков, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Он также отметил, что объем производства инновационной продукции в технопарках Беларуси за 5 лет вырос более чем в 2 раза.

В Беларуси усовершенствуют подходы к оплате труда работников бюджетных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов по итогам рабочей встречи руководства ФПБ и Министерства труда и социальной защиты.

Глава Института экономики НАН назвал предпосылки для роста ВВП Беларуси в 2018 году.

В Беларуси на 1 января открыто 47 405 депозитных счетов на семейный капитал в ОАО "АСБ Беларусбанк" на сумму $474,05 млн. В 2017 году получателями государственной адресной социальной помощи стали 310,2 тыс. человек, ее сумма составила Br87,9 млн и по сравнению с 2016 годом увеличилась на 21,4%.

Электроэнергию по льготным тарифам в 2017 году оплачивали 82,2% белорусов, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Затраты на оказание населению ЖКУ в 2018 году снизят на Br68,74 млн.

Минчанам предложат новые сервисы для взаимодействия с организациями ЖКХ. В частности, разрабатывается приложение "Мобильный мастер", которое позволит полностью либо частично ликвидировать диспетчерские службы в ЖРЭО районов.

Механизм защиты потребительских прав покупателей сложной бытовой техники планируется улучшить в Беларуси, сообщил председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Юрий Дорогокупец.

"Белоруснефть" в 2017 году пробурила в Эквадоре 5 нефтяных скважин.

Беларусь в 2017 году вышла на рекордный удой молока на одну корову. Экспорт белорусской молочной продукции в январе-ноябре 2017 года вырос на 21,8%, сообщила начальник главного управления интенсификации животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталия Сонич.

Фильм белорусского режиссера Александры Бутор "В личное пространство вход воспрещен" выходит в прокат. Фильм будет идти с 1 по 14 февраля в Минске в девяти кинотеатрах, а также в Гомеле, Гродно и Бресте. Только в Гомельской области показ состоится в 23 кинотеатрах.

Звание "Ученый года НАН Беларуси - 2017" присвоено генеральному директору ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директору Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси Эмилии Коломиец. Такое решение приняло бюро Президиума НАН.

Эмилия Коломиец

Команда "Сборная лингвистов "ИНЯЗ" из Минска прошла в премьер-лигу КВН. Всего в премьер-лигу прошли 24 команды, главным образом из России.

Меры профилактики предприняты в Минске из-за выявления бешенства у умершей собаки кане-корсо. Минская городская ветеринарная станция с 23 января в Октябрьском, Фрунзенском и Московском районах Минска вводит карантин для животных.

Белорусский водитель погиб в Польше из-за гололеда на трассе. Автомобиль опрокинулся на пень у обочины и получил очень сильные повреждения.

Прокурор в ходе судебных прений запросил 5 лет с отсрочкой для авторов ряда российских информационных ресурсов, обвиняемых в разжигании национальной розни.

В Брестской области из-за сложных погодных условий Госавтоинспекция ввела специальный план "Погода" на трассах пяти районов.

До 18 градусов мороза ожидается в Беларуси 23 января.

Шесть белорусских фристайлистов завоевали право участия в XXIII Олимпийских играх в Пхенчхане.

Поддержка Уле-Эйнара Бьорндалена в ходе Олимпийских игр в Пхенчхане очень важна для Дарьи Домрачевой. Об этом в интервью норвежскому телеканалу NRK рассказала белорусская спортсменка.

Белорусы Владимир Самсонов и Павел Платонов заняли второе место в парном разряде открытого чемпионата Венгрии по настольному теннису.

Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Australian Open, белорусы завершили турнир.

В Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии киноактеров США. Главной награды за лучший актерский состав был удостоен фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" британского режиссера Мартина Макдоны.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню белорусской науки (29.01) (Гусаков Владимир Григорьевич - председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, Шумилин Александр Геннадьевич - председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Гунько Сергей Мартинович - заместитель министра промышленности Республики Беларусь, Барановский Олег Константинович - начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Республики Беларусь, Филонюк Василий Алексеевич - начальник отдела науки Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "15 лет Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь" (Новиков Сергей Викторович - начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Пресс-конференция, посвященная международному турниру по триатлону, пройдет в БФСО "Динамо" (Минск, ул. Кирова, 8). Начало в 11.00.

Торжественное открытие акции "Культурная столица Беларуси" состоится в Новополоцке. Праздничные мероприятия, посвященные культурной столице 2018 года, пройдут на нескольких площадках. В Центре культуры будет организована выставка-презентация "Скарбонка творчасці", на которой учреждения культуры представят свои достижения. Лучшие творческие коллективы выступят на сцене Дворца культуры ОАО "Нафтан". Здесь же состоится официальное открытие акции "Культурная столица Беларуси". Планируется, что в торжественном мероприятии примет участие руководство Министерства культуры, Витебского облисполкома и Новополоцкого горисполкома.

В 15.00 в галерее "Лабиринт" Национальной библиотеки Беларуси (просп. Независимости, 116, 3-й этаж) пройдет мероприятие по случаю завершения благотворительной акции "Книга - источник мудрости, знаний и науки…".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 января

170 лет назад родился Суриков Василий Иванович, русский живописец-передвижник, действительный член Петербургской академии искусств (1893). Вошел в историю живописи как автор монументальных картин на темы русской истории. Среди них: "Утро стрелецкой казни", "Боярыня Морозова", "Меншиков в Березове", "Переход Суворова через Альпы" и др. Умер в 1916 г.

145 лет назад родился Ушаков Дмитрий Николаевич, русский языковед, член-корреспондент АН СССР, профессор МГУ. Инициатор изучения русской орфографии. Под его руководством и при авторском участии в 1935-40 гг. вышло 4 тома "Толкового словаря русского языка". Умер в 1942 г.

90 лет назад родился Серро Мишель, французский киноактер. Снимался в фильмах "Дьяволицы", "Клетка для чудиков", "Холодные закуски" и др. Умер в 2007 г.

65 лет назад родился Башмет Юрий Абрамович, российский альтист и дирижер, народный артист России (1989). Организатор и художественный руководитель Государственного камерного оркестра "Солисты Москвы" (1986). Профессор Московской консерватории (1996), создал и возглавил кафедру экспериментального альта. Основатель и председатель жюри первого в России Международного конкурса альтистов в Москве.

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