Картина дня: интеллектуальная госграница, свыше 22 тыс. кандидатов в депутаты и ученый 2017 года

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
23 января 2018, Вт
-10°C
Малооблачно EUR 2.4187
USD 1.9782
100 RUB 3.4928
Главное
Во время встречи Лукашенко: Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы
Президент
Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы в 2018 году
Президент
Затраты на оказание населению ЖКУ в 2018 году снизят на Br68,74 млн
Экономика
ЦИК не исключает возможных изменений избирательного законодательства по рекомендациям ОБСЕ
Политика
В Беларуси усовершенствуют подходы к оплате труда бюджетников
Общество
Реклама на сайте
Лента новостей
НАН Беларуси сформирует топ-100 лучших разработок Года науки для различных отраслей экономики
11:56 Общество
ФОТО: Лукашенко - Харстеду: мы готовы к обсуждению любых проблем и вопросов
11:55 Заголовки новостей
Карпенко: "Звездный поход" - мощная школа патриотического воспитания
11:51 Общество
Ученые нашли "Мордор" на дне океана
11:46 Калейдоскоп
До одного градуса тепла ожидается по западу Беларуси 24 января
11:43 Общество
Пьяный водитель легковушки столкнулся с автобусом в Минске
11:40 Происшествия
Республиканское собрание научной общественности пройдет в Минске 26 января
11:39 Общество
Бесправники на тракторе и легковушке столкнулись под Минском
11:37 Происшествия
В США ввели пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин
11:36 В мире
НАН Беларуси планирует создать новый технопарк "Академтехноград"
11:30 Технологии
Харстед: я очень расположен к Беларуси и ее народу
11:21 Политика
Задержание краснопольского насильника вопрос времени - УВД
11:20 Происшествия
Возможность производства электромобилей на "БЕЛДЖИ" прорабатывается - Шумилин
11:17 Экономика
Рыбная ярмарка развернется 27-28 января в Московском районе Минска
11:08 Регионы
Холоднее всего прошедшей ночью было в Березинском заповеднике - около 20 градусов мороза
11:08 Общество
Количество безработных в мире достигло рекордного уровня в 2017 году
10:50 В мире
Лукашенко: Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы
10:43 Президент
Лукашенко - Харстеду: мы готовы к обсуждению любых проблем и вопросов
10:42 Президент
Установлены требования к работе таксистов на привокзальной площади Национального аэропорта Минск
10:38 Общество
Лукашенко встретился со спецпредставителем ПА ОБСЕ Кентом Харстедом
10:33 Президент
Все новости
Сюжеты
Год науки Год науки
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Чемпионат КХЛ-2017/2018 Чемпионат КХЛ-2017/2018
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: интеллектуальная госграница, свыше 22 тыс. кандидатов в депутаты и ученый 2017 года

Общество 23.01.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 22 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение на охрану Государственной границы Беларуси органами пограничной службы в 2018 году. Беларусь является островом безопасности на Евразийском континенте.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Беларусь идет по пути создания интеллектуальной госграницы, об этом после доклада Президенту Александру Лукашенко заявил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. Число пересекающих белорусскую границу выросло примерно на 15% в 2017 году, сообщили в Государственном пограничном комитете. Эффективность охраны белорусской границы повышается.

Достичь товарооборота с Пакистаном в $1 млрд можно даже без напряжения. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Масудом Ханом Раджой по случаю завершения его дипломатической миссии. Высокий уровень белорусско-пакистанских политических связей является фундаментом для развития торгово-экономического сотрудничества, заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Масуд Хан Раджа
Александр Лукашенко и Масуд Хан Раджа

Более 22,2 тыс. кандидатов в депутаты зарегистрировано на местных выборах в Беларуси, сообщила во время онлайн-конференции в БЕЛТА председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Кандидаты в депутаты открыли уже241 счет для ведения агитации на местных выборах в Беларуси, сообщила Лидия Ермошина. ЦИК не рассматривает возможность перехода к сбору подписей на планшетах. Лидия Ермошина высказала мнение, что явка избирателей на местных выборах в Беларуси может превысить 60%. Вопрос разведения по срокам выборов 2020 года могут обсуждать на совместных консультациях Президент и руководство парламента.

Лидия Ермошина
Лидия Ермошина

Беларусь внесла существенный вклад в работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил специальный представитель ПА ОБСЕ по Восточной Европе, глава делегации шведского парламента в ассамблее Кент Харстед на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

Беларусь заинтересована сотрудничать с Республикой Кореей в сферах ИТ и цифровой экономики, заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на встрече с парламентской делегацией Республики Корея во главе с заместителем председателя комиссии Национальной Ассамблеи (однопалатного парламента) по наземной инфраструктуре и транспорту, руководителем группы дружбы с Беларусью Ли Вон Уком.

Ли Вон Ук и Болеслав Пирштук
Ли Вон Ук и Болеслав Пирштук

В Беларуси в 2018 году пройдет 265 стартап-мероприятий. Это предусмотрено планом проведения стартап-мероприятий, утвержденным министром экономики Владимиром Зиновским.

Целевые фонды инновационного развития предлагается сформировать в белорусских технопарках. Это предусмотрено проектом указа по стимулированию развития технопарков, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Он также отметил, что объем производства инновационной продукции в технопарках Беларуси за 5 лет вырос более чем в 2 раза.

В Беларуси усовершенствуют подходы к оплате труда работников бюджетных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов по итогам рабочей встречи руководства ФПБ и Министерства труда и социальной защиты.

Глава Института экономики НАН назвал предпосылки для роста ВВП Беларуси в 2018 году.

В Беларуси на 1 января открыто 47 405 депозитных счетов на семейный капитал в ОАО "АСБ Беларусбанк" на сумму $474,05 млн. В 2017 году получателями государственной адресной социальной помощи стали 310,2 тыс. человек, ее сумма составила Br87,9 млн и по сравнению с 2016 годом увеличилась на 21,4%.

Электроэнергию по льготным тарифам в 2017 году оплачивали 82,2% белорусов, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Затраты на оказание населению ЖКУ в 2018 году снизят на Br68,74 млн.

Минчанам предложат новые сервисы для взаимодействия с организациями ЖКХ. В частности, разрабатывается приложение "Мобильный мастер", которое позволит полностью либо частично ликвидировать диспетчерские службы в ЖРЭО районов.

Механизм защиты потребительских прав покупателей сложной бытовой техники планируется улучшить в Беларуси, сообщил председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Юрий Дорогокупец.

"Белоруснефть" в 2017 году пробурила в Эквадоре 5 нефтяных скважин.

Беларусь в 2017 году вышла на рекордный удой молока на одну корову. Экспорт белорусской молочной продукции в январе-ноябре 2017 года вырос на 21,8%, сообщила начальник главного управления интенсификации животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталия Сонич.

Фильм белорусского режиссера Александры Бутор "В личное пространство вход воспрещен" выходит в прокат. Фильм будет идти с 1 по 14 февраля в Минске в девяти кинотеатрах, а также в Гомеле, Гродно и Бресте. Только в Гомельской области показ состоится в 23 кинотеатрах.

Звание "Ученый года НАН Беларуси - 2017" присвоено генеральному директору ГНПО "Химический синтез и биотехнологии" - директору Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси Эмилии Коломиец. Такое решение приняло бюро Президиума НАН.

Эмилия Коломиец
Эмилия Коломиец

Команда "Сборная лингвистов "ИНЯЗ" из Минска прошла в премьер-лигу КВН. Всего в премьер-лигу прошли 24 команды, главным образом из России.

Меры профилактики предприняты в Минске из-за выявления бешенства у умершей собаки кане-корсо. Минская городская ветеринарная станция с 23 января в Октябрьском, Фрунзенском и Московском районах Минска вводит карантин для животных.

Белорусский водитель погиб в Польше из-за гололеда на трассе. Автомобиль опрокинулся на пень у обочины и получил очень сильные повреждения.

Прокурор в ходе судебных прений запросил 5 лет с отсрочкой для авторов ряда российских информационных ресурсов, обвиняемых в разжигании национальной розни.

В Брестской области из-за сложных погодных условий Госавтоинспекция ввела специальный план "Погода" на трассах пяти районов.

До 18 градусов мороза ожидается в Беларуси 23 января.

Шесть белорусских фристайлистов завоевали право участия в XXIII Олимпийских играх в Пхенчхане.

Поддержка Уле-Эйнара Бьорндалена в ходе Олимпийских игр в Пхенчхане очень важна для Дарьи Домрачевой. Об этом в интервью норвежскому телеканалу NRK рассказала белорусская спортсменка.

Белорусы Владимир Самсонов и Павел Платонов заняли второе место в парном разряде открытого чемпионата Венгрии по настольному теннису.

Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Australian Open, белорусы завершили турнир.

В Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии киноактеров США. Главной награды за лучший актерский состав был удостоен фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" британского режиссера Мартина Макдоны.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню белорусской науки (29.01) (Гусаков Владимир Григорьевич - председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, Шумилин Александр Геннадьевич - председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Гунько Сергей Мартинович - заместитель министра промышленности Республики Беларусь, Барановский Олег Константинович - начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Республики Беларусь, Филонюк Василий Алексеевич - начальник отдела науки Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "15 лет Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь" (Новиков Сергей Викторович - начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Пресс-конференция, посвященная международному турниру по триатлону, пройдет в БФСО "Динамо" (Минск, ул. Кирова, 8). Начало в 11.00.

Торжественное открытие акции "Культурная столица Беларуси" состоится в Новополоцке. Праздничные мероприятия, посвященные культурной столице 2018 года, пройдут на нескольких площадках. В Центре культуры будет организована выставка-презентация "Скарбонка творчасці", на которой учреждения культуры представят свои достижения. Лучшие творческие коллективы выступят на сцене Дворца культуры ОАО "Нафтан". Здесь же состоится официальное открытие акции "Культурная столица Беларуси". Планируется, что в торжественном мероприятии примет участие руководство Министерства культуры, Витебского облисполкома и Новополоцкого горисполкома.

В 15.00 в галерее "Лабиринт" Национальной библиотеки Беларуси (просп. Независимости, 116, 3-й этаж) пройдет мероприятие по случаю завершения благотворительной акции "Книга - источник мудрости, знаний и науки…".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 января

170 лет назад родился Суриков Василий Иванович, русский живописец-передвижник, действительный член Петербургской академии искусств (1893). Вошел в историю живописи как автор монументальных картин на темы русской истории. Среди них: "Утро стрелецкой казни", "Боярыня Морозова", "Меншиков в Березове", "Переход Суворова через Альпы" и др. Умер в 1916 г.

145 лет назад родился Ушаков Дмитрий Николаевич, русский языковед, член-корреспондент АН СССР, профессор МГУ. Инициатор изучения русской орфографии. Под его руководством и при авторском участии в 1935-40 гг. вышло 4 тома "Толкового словаря русского языка". Умер в 1942 г.

90 лет назад родился Серро Мишель, французский киноактер. Снимался в фильмах "Дьяволицы", "Клетка для чудиков", "Холодные закуски" и др. Умер в 2007 г.

65 лет назад родился Башмет Юрий Абрамович, российский альтист и дирижер, народный артист России (1989). Организатор и художественный руководитель Государственного камерного оркестра "Солисты Москвы" (1986). Профессор Московской консерватории (1996), создал и возглавил кафедру экспериментального альта. Основатель и председатель жюри первого в России Международного конкурса альтистов в Москве.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4187 BYN 2.421 BYN 2.425 BYN
USD
1.9782 BYN 1.977 BYN 1.983 BYN
RUB
3.4928 BYN 3.495 BYN 3.505 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Все о выборах в местные Советы депутатов
Все видео

Фотоновости

Лукашенко встретился со спецпредставителем ПА ОБСЕ Кентом Харстедом
Все фото

Инфографика

Безопасный электрообогреватель Запрещено: - размещать провода обогревателя под ковры и другие покрытия; - позволять детям играть с обогревателем; - сушить на включенном электроприборе вещи.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь является островом безопасности на Евразийском континенте
Лукашенко: Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы
Лукашенко - Харстеду: мы готовы к обсуждению любых проблем и вопросов
Политика
Кент Харстед Харстед: я очень расположен к Беларуси и ее народу
Дапкюнас обсудил с послом Вьетнама реализацию совместных проектов
Андрейченко призвал МПА СНГ не ограничиваться ролью площадки для диалога
Экономика
Фото из архива В Беларуси в 2018 году пройдет 265 стартап-мероприятий
Возможность производства электромобилей на "БЕЛДЖИ" прорабатывается - Шумилин
МАРТ установил тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на территории Беларуси
Происшествия
Обвиняемый по делу о гибели роупджампера приговорен к 3 годам лишения свободы
Пьяный водитель легковушки столкнулся с автобусом в Минске
Бесправники на тракторе и легковушке столкнулись под Минском
Регионы
В Витебске открылась обновленная АЗС "Белоруснефть"
Рыбная ярмарка развернется 27-28 января в Московском районе Минска
Аномально раннее токование тетерева отмечено в лесоохотничьем хозяйстве "Выгоновское"
Спорт
Во время матча Беларусь - Швеция. Фото EHF Белорусы уступили шведам, французы переиграли сербов на гандбольном чемпионате Европы
Открытое первенство Гомеля по каратэ соберет более 200 юных участников из Беларуси и России
Дуайер: неэффективная игра минского "Динамо" в нападении - причина неудачи в сезоне
Технологии
НАН Беларуси планирует создать новый технопарк "Академтехноград"
Первого в мире робота-продавца "уволили" за неуместные шутки
Покупатель укусил iPhone и тот взорвался - видео
Культура
Кадр из фильма Фильм белорусского режиссера Александры Бутор "В личное пространство вход воспрещен" выходит в прокат
В США умерла старейшая актриса Голливуда
Гастроли Гродненского областного драмтеатра пройдут в Минске 27-28 января
В мире
Фото из архива Всемирный экономический форум открывается в Швейцарии
В США ввели пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин
Количество безработных в мире достигло рекордного уровня в 2017 году
Калейдоскоп
Ученые нашли "Мордор" на дне океана
Натуральный сок не влияет на уровень сахара в крови - ученые
Акула нападала на стадо бегемотов - видео
Все круглые столы
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова 13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Газета 7 дней
От Кухчиц до Дунайчиц в поисках настроения, или Как корреспондент «7 дней» нрав и характер коз изучала
Такая работа – спасение жизни
Тюрбо XIX века
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Лидия ЕРМОШИНА. Выборы – от слова «выбирать»
Віктар ЛОЎГАЧ. Партфель дэпутата
Виолетта САЛОДКАЯ. Преграждая путь диверсантам
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия