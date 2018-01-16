Картина дня: интервью Ермошиной, социальные скидки в магазинах и места крещенских купаний

ВЧЕРА

Картина дня. 15 января

За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Минской области Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена труженикам этого региона. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

ИНТЕРВЬЮ. Лидия Ермошина о местных Советах, парламентских фракциях и сборе подписей на выборах.

Москва выступает за то, чтобы между Россией и Беларусью не было никаких границ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. Инициатива большого евразийского проекта не является искусственной, она идет от жизни, заявил Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото из архива

Депутаты обновят законодательство для развития безвозмездного донорства в Беларуси, сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.

Процедура распоряжения высвобождаемым в войсках имуществом упрощается в Беларуси. Это предусмотрено указом №20, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Беларусь изучает возможность создания завода по сбору грузовиков в Сирии.

В Минск на отдых и оздоровление прибыла группа детей из Сирии.

Министерство образования разработало программу белорусско-египетского сотрудничества в сфере высшего образования.

Национальный институт образования утвердил программу факультативных занятий по основам финансовой грамотности для учащихся 8-9-х классов, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Снижение затрат на оказание ЖКУ в Минске в 2018 году ожидается на уровне Br9 млн, сообщила заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юлия Сагайдак в пресс-центре БЕЛТА. Разработанный проект указа о проведении тепловой модернизации жилья находится на стадии согласования, сообщил главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Игорь Гончарик. В Минске в 2018 году планируется капитально отремонтировать 875 тыс. кв.м жилья.

Во время пресс-конференции

Социальные скидки в минских магазинах сохранятся в 2018 году, сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Благодаря развитию государственно-частного партнерства пролонгированы соглашения на 2018 год с рядом столичных магазинов и универмагов. С 9.00 до 12.00 магазины, заключившие соглашение, будут предоставлять на товары скидку в размере 3% пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам.

В крещенских купаниях во всей Беларуси планируется участие более 100 тыс. человек, сообщил на пресс-конференции председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Анвар Игамбердиев. В Минске и Минском районе окунуться в прорубь на Крещение можно будет в восьми местах. МЧС призывает избегать стихийных мест купания в Крещение.

Фото из архива

Национальная академия наук Беларуси подвела итоги конкурса на лучшее представление научных достижений 2017 года в СМИ. В номинации "Лучшее представление достижений НАН Беларуси в сети Интернет" премия конкурса присуждена корреспонденту УП "БелТА" Валерии Гавриловой - за цикл материалов о достижениях ученых НАН Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Как из простой глины в Ивенце делают эффектные вещи.

ДОСЬЕ: К 110-летию народного художника Беларуси Заира Азгура.

Заир Исаакович Азгур. Декабрь 1977 года

В Минске трехлетний мальчик пострадал из-за вспыхнувшей батареи мобильного телефона.

В Житковичском районе спасатели перевезли на катерах через Припять более 500 человек. Из-за высокой интенсивности шугохода понтонно-мостовая переправа через Припять временно разведена. До разрешения ситуации спасатели на катерах переправляют людей с одного берега на другой.

Фото Гомельского областного УМЧС

В Пинском районе утонул 15-летний школьник. Несчастный случай произошел днем 14 января на водохранилище Погост.

Некомфортная погода со снегом и порывистым ветром ожидается в Беларуси на текущей неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 16-17 января.

Нападающий борисовского футбольного клуба БАТЭ Виталий Родионов принял решение завершить игровую карьеру. Информация об этом размещена на официальном сайте 14-кратных чемпионов Беларуси. В дальнейшем Виталий Родионов, которому недавно исполнилось 34 года, продолжит работать в структуре БАТЭ.

Виталий Родионов (№20)

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не выступит на зимних Играх в Пхенчхане. Прославленный биатлонист не выполнил внутрикомандные критерии отбора. На Олимпийские игры в Пхенчхан отправится супруга норвежца Дарья Домрачева, для которой предстоящие старты станут третьими.

Уле-Эйнар Бьорндален

Поножовщину в пермской школе №127 устроили двое учащихся. Зачинщики драки задержаны. В региональном следственном управлении СК РФ указывают, что причиной ЧП мог стать конфликт в соцсети.

Фото ТАСС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 января

Состоится заседание Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, на котором будет заслушана информация представителей Минского городского и областных исполнительных комитетов об обеспечении условий для участия в избирательной кампании лиц с ограниченными физическими возможностями. Также будут рассмотрены постановления по вопросам, связанным с организацией голосования на выборах и финансированием выборов. Начало в 11.30.

Центр традиционной китайской медицины создан на базе Минской областной клинической больницы. Тожественная церемония открытия с участием представителей управления китайской традиционной медицины провинции Чжэцзян КНР состоится в 11.00.

Состоится рождественский визит Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в Дом ребенка №1 для детей с органическими поражениями ЦНС и психики (г.Минск, пр. Газеты "Правда", д.32). В поздравлении примут участие министр здравоохранения Республики Беларусь Малашко В.А., глава администрации Московского района Жайлович А.Л. Начало в 11.00.

В Белтелерадиокомпании состоится жеребьевка финалистов национального отборочного тура международного конкурса песни "Евровидение-2018".

Хоккеисты минского "Динамо" сыграют с хабаровским "Амуром" в матче чемпионата КХЛ. Встреча состоится на льду "Минск-Арены" в 19.30.

В Мельбурне белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович проведут стартовые поединки открытого чемпионата Австралии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 января

75 лет назад родился Гаврин Юрий Васильевич, белорусский художник. Работает в области монументально-декоративного искусства и живописи. Выполнил витражи для Национального академического драматического театра имени Я.Коласа, кинотеатра "Центральный" в Минске. Автор картин "Автопортрет", "Батлейка", "Памяти Максима Богдановича" и др.

155 лет назад родился Станиславский Константин Сергеевич, русский актер, режиссер и педагог, теоретик театра, основатель Московского художественного театра, почетный академик РАН, АН СССР, народный артист СССР. Умер в 1938 г.

90 лет назад родилась Зимина Татьяна Анатольевна, российская балерина, народная артистка РСФСР.

85 лет назад родилась Далида, французская эстрадная певица, звезда европейской эстрады 70-80-х годов. Умерла в 1987 г.

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