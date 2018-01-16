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Картина дня: интервью Ермошиной, социальные скидки в магазинах и места крещенских купаний

Общество 16.01.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 15 января

За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Минской области Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена труженикам этого региона. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

ИНТЕРВЬЮ. Лидия Ермошина о местных Советах, парламентских фракциях и сборе подписей на выборах.

Москва выступает за то, чтобы между Россией и Беларусью не было никаких границ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. Инициатива большого евразийского проекта не является искусственной, она идет от жизни, заявил Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото из архива
Сергей Лавров. Фото из архива

Депутаты обновят законодательство для развития безвозмездного донорства в Беларуси, сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.

Процедура распоряжения высвобождаемым в войсках имуществом упрощается в Беларуси. Это предусмотрено указом №20, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Беларусь изучает возможность создания завода по сбору грузовиков в Сирии.

В Минск на отдых и оздоровление прибыла группа детей из Сирии.

Министерство образования разработало программу белорусско-египетского сотрудничества в сфере высшего образования.

Национальный институт образования утвердил программу факультативных занятий по основам финансовой грамотности для учащихся 8-9-х классов, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Снижение затрат на оказание ЖКУ в Минске в 2018 году ожидается на уровне Br9 млн, сообщила заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юлия Сагайдак в пресс-центре БЕЛТА. Разработанный проект указа о проведении тепловой модернизации жилья находится на стадии согласования, сообщил главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Игорь Гончарик. В Минске в 2018 году планируется капитально отремонтировать 875 тыс. кв.м жилья.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Социальные скидки в минских магазинах сохранятся в 2018 году, сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. Благодаря развитию государственно-частного партнерства пролонгированы соглашения на 2018 год с рядом столичных магазинов и универмагов. С 9.00 до 12.00 магазины, заключившие соглашение, будут предоставлять на товары скидку в размере 3% пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам.

В крещенских купаниях во всей Беларуси планируется участие более 100 тыс. человек, сообщил на пресс-конференции председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Анвар Игамбердиев. В Минске и Минском районе окунуться в прорубь на Крещение можно будет в восьми местах. МЧС призывает избегать стихийных мест купания в Крещение.

Фото из архива
Фото из архива

Национальная академия наук Беларуси подвела итоги конкурса на лучшее представление научных достижений 2017 года в СМИ. В номинации "Лучшее представление достижений НАН Беларуси в сети Интернет" премия конкурса присуждена корреспонденту УП "БелТА" Валерии Гавриловой - за цикл материалов о достижениях ученых НАН Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Как из простой глины в Ивенце делают эффектные вещи.

ДОСЬЕ: К 110-летию народного художника Беларуси Заира Азгура.

Заир Исаакович Азгур. Декабрь 1977 года
Заир Исаакович Азгур. Декабрь 1977 года

В Минске трехлетний мальчик пострадал из-за вспыхнувшей батареи мобильного телефона.

В Житковичском районе спасатели перевезли на катерах через Припять более 500 человек. Из-за высокой интенсивности шугохода понтонно-мостовая переправа через Припять временно разведена. До разрешения ситуации спасатели на катерах переправляют людей с одного берега на другой.

Фото Гомельского областного УМЧС
Фото Гомельского областного УМЧС

В Пинском районе утонул 15-летний школьник. Несчастный случай произошел днем 14 января на водохранилище Погост.

Некомфортная погода со снегом и порывистым ветром ожидается в Беларуси на текущей неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 16-17 января.

Нападающий борисовского футбольного клуба БАТЭ Виталий Родионов принял решение завершить игровую карьеру. Информация об этом размещена на официальном сайте 14-кратных чемпионов Беларуси. В дальнейшем Виталий Родионов, которому недавно исполнилось 34 года, продолжит работать в структуре БАТЭ.

Виталий Родионов (№20)
Виталий Родионов (№20)

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не выступит на зимних Играх в Пхенчхане. Прославленный биатлонист не выполнил внутрикомандные критерии отбора. На Олимпийские игры в Пхенчхан отправится супруга норвежца Дарья Домрачева, для которой предстоящие старты станут третьими.

Уле-Эйнар Бьорндален
Уле-Эйнар Бьорндален

Поножовщину в пермской школе №127 устроили двое учащихся. Зачинщики драки задержаны. В региональном следственном управлении СК РФ указывают, что причиной ЧП мог стать конфликт в соцсети.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 января

Состоится заседание Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, на котором будет заслушана информация представителей Минского городского и областных исполнительных комитетов об обеспечении условий для участия в избирательной кампании лиц с ограниченными физическими возможностями. Также будут рассмотрены постановления по вопросам, связанным с организацией голосования на выборах и финансированием выборов. Начало в 11.30.

Центр традиционной китайской медицины создан на базе Минской областной клинической больницы. Тожественная церемония открытия с участием представителей управления китайской традиционной медицины провинции Чжэцзян КНР состоится в 11.00.

Состоится рождественский визит Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в Дом ребенка №1 для детей с органическими поражениями ЦНС и психики (г.Минск, пр. Газеты "Правда", д.32). В поздравлении примут участие министр здравоохранения Республики Беларусь Малашко В.А., глава администрации Московского района Жайлович А.Л. Начало в 11.00.

В Белтелерадиокомпании состоится жеребьевка финалистов национального отборочного тура международного конкурса песни "Евровидение-2018".

Хоккеисты минского "Динамо" сыграют с хабаровским "Амуром" в матче чемпионата КХЛ. Встреча состоится на льду "Минск-Арены" в 19.30.

В Мельбурне белорусские теннисистки Арина Соболенко и Александра Саснович проведут стартовые поединки открытого чемпионата Австралии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 января

75 лет назад родился Гаврин Юрий Васильевич, белорусский художник. Работает в области монументально-декоративного искусства и живописи. Выполнил витражи для Национального академического драматического театра имени Я.Коласа, кинотеатра "Центральный" в Минске. Автор картин "Автопортрет", "Батлейка", "Памяти Максима Богдановича" и др.

155 лет назад родился Станиславский Константин Сергеевич, русский актер, режиссер и педагог, теоретик театра, основатель Московского художественного театра, почетный академик РАН, АН СССР, народный артист СССР. Умер в 1938 г.

90 лет назад родилась Зимина Татьяна Анатольевна, российская балерина, народная артистка РСФСР.

85 лет назад родилась Далида, французская эстрадная певица, звезда европейской эстрады 70-80-х годов. Умерла в 1987 г.

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