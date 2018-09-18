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Картина дня: инвестпортфель Банка развития, слоган "Лістапада" и погода на неделю

Общество 18.09.2018 | 06:52

ВЧЕРА

Картина дня. 17 сентября

Белорусская калийная компания будет поставлять калий в Китай по $290 за тонну.

Портфель инвестиционных кредитов Банка развития в январе-августе вырос на 12%.

Промпроизводство в Беларуси в январе-августе увеличилось на 7,1%. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-июле составили 107,7% к уровню аналогичного периода 2017 года.

МТЗ откроет сборочное производство гусеничной и садовой техники в Узбекистане, заявил генеральный директор предприятия Федор Домотенко на белорусско-узбекском бизнес-форуме в Ташкенте. Таможни Беларуси и Узбекистана договорились содействовать взаимной торговле.

Беларусь предлагает Индонезии развивать сотрудничество в АПК и горнодобывающей промышленности, заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на встрече с индонезийской делегацией во главе с председателем двусторонней парламентской группы дружбы Совета народных представителей Индонезии Адангом Судраджатом.

Белорусская сельхозтехника представлена на международной выставке "Сахара-2018" в Каире.

Презентация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" состоялась в парке высоких технологий "Чжанцзян" в Шанхае.

Картофель в Беларуси убран на трети площадей.

Безналичные жилищные субсидии в январе-августе получили свыше 26,9 тыс. семей.

Около 40% минчан заключили договора на теплоснабжение с ЖКХ. Работу по оформлению договорных отношений необходимо завершить до 1 октября.

В Минске на базе Дома прессы начала работу международная школа журналистики "Мастерская BY-RU". Идея проведения подобной школы родилась во время XIX Всемирного конгресса русской прессы, который прошел в июле 2017 года в Минске. После обучения лучшие выпускники, участники проекта, смогут пройти стажировку в ведущих СМИ России и Беларуси.

XXV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой.

Около 10 тыс. человек посетили обучающие оупен-классы "ПапаPro", которые прошли в эти выходные в Минске.

Минск возглавил рейтинг самых популярных городов СНГ для осенних путешествий.

До 28 градусов тепла и в основном без дождей будет в Беларуси на текущей неделе.

В Минске организованная группа похитила у игорных заведений около Br222,4 тыс. Участники группы подыскивали администраторов залов игровых автоматов в Минске, которые за материальное вознаграждение внедряли в USB-разъемы определенных автоматов устройства, напоминающие накопитель информации. Затем работники заведений производили перезагрузку оборудования, в результате чего изменялся алгоритм его работы.

В Быховском районе 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года будет запрещена продажа алкоголя ночью. Могилевская область присоединилась к республиканскому эксперименту по запрету на продажу алкоголя по ночам.

В Слуцке осы напали на детей во дворе.

Реку Припять под мостом в Житковичском районе возвращают в привычное русло. Ранее перенаправить течение полноводной реки пришлось из-за аварийного состояния моста через Припять на трассе Р88.

Команда минских спасателей одержала победу на международных соревнованиях "Сильнейший пожарный спасатель" в Киеве.

Восемь наград завоевали белорусские атлеты на международном турнире по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

Фото Белорусской федерации борьбы
Фото Белорусской федерации борьбы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Минобороны России установило номер ракеты, которой в 2014 году был сбит малайзийский Boeing. По информации ведомства, ракета была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, после чего отправлена в воинскую часть на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 сентября

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении в Беларуси Европейской недели мобильности и городской экологической акции "День без автомобиля" (представители Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета). Начало в 11.00.

В 12.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Туристический Мядель готовится принять областной фестиваль "Дажынкі-2018". Участие принимают: Якубицкая Наталья Викторовна - председатель Минского областного Совета депутатов; Хмель Татьяна Николаевна - начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома; Абляк Татьяна Николаевна - начальник Главного управления торговли и услуг Минского облисполкома; Примаченко Сергей Анатольевич - заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома; Бариева Инна Ивановна - заместитель председателя Мядельского районного исполнительного комитета; Федорович Владимир Геннадьевич - генеральный директор ОАО "Миноблавтотранс".

В 18.00 в Доме Москвы в Минске (ул.Коммунистическая, 86) состоится торжественная церемония открытия выставки минских и московских художников "Минск - Москва: живопись дружбы".

Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо-Минск".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 сентября

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130 лет назад родился Иванов Всеволод Никанорович, русский писатель. Автор романов "1905 год: Роман молодой души", "На Нижней Дебре", "Черные люди", исторических повестей "Иван Третий", "Ночь царя Петра", "Императрица Фике" и др. Умер в 1971 г.

70 лет назад родился Айронс Джереми, английский актер. Снимался в фильмах "Женщина французского лейтенанта", "Крепкий орешек", "Поворот фортуны" и др. Лауреат премии "Оскар", премии "Золотой глобус".

15 лет назад в Ялте президенты Беларуси, России, Украины и Казахстана подписали Соглашение о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП).

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