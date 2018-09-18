Картина дня: инвестпортфель Банка развития, слоган "Лістапада" и погода на неделю

ВЧЕРА

Картина дня. 17 сентября

Белорусская калийная компания будет поставлять калий в Китай по $290 за тонну.

Портфель инвестиционных кредитов Банка развития в январе-августе вырос на 12%.

Промпроизводство в Беларуси в январе-августе увеличилось на 7,1%. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-июле составили 107,7% к уровню аналогичного периода 2017 года.

МТЗ откроет сборочное производство гусеничной и садовой техники в Узбекистане, заявил генеральный директор предприятия Федор Домотенко на белорусско-узбекском бизнес-форуме в Ташкенте. Таможни Беларуси и Узбекистана договорились содействовать взаимной торговле.

Беларусь предлагает Индонезии развивать сотрудничество в АПК и горнодобывающей промышленности, заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на встрече с индонезийской делегацией во главе с председателем двусторонней парламентской группы дружбы Совета народных представителей Индонезии Адангом Судраджатом.

Белорусская сельхозтехника представлена на международной выставке "Сахара-2018" в Каире.

Презентация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" состоялась в парке высоких технологий "Чжанцзян" в Шанхае.

Картофель в Беларуси убран на трети площадей.

Безналичные жилищные субсидии в январе-августе получили свыше 26,9 тыс. семей.

Около 40% минчан заключили договора на теплоснабжение с ЖКХ. Работу по оформлению договорных отношений необходимо завершить до 1 октября.

В Минске на базе Дома прессы начала работу международная школа журналистики "Мастерская BY-RU". Идея проведения подобной школы родилась во время XIX Всемирного конгресса русской прессы, который прошел в июле 2017 года в Минске. После обучения лучшие выпускники, участники проекта, смогут пройти стажировку в ведущих СМИ России и Беларуси.

XXV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой.

Около 10 тыс. человек посетили обучающие оупен-классы "ПапаPro", которые прошли в эти выходные в Минске.

Минск возглавил рейтинг самых популярных городов СНГ для осенних путешествий.

До 28 градусов тепла и в основном без дождей будет в Беларуси на текущей неделе.

В Минске организованная группа похитила у игорных заведений около Br222,4 тыс. Участники группы подыскивали администраторов залов игровых автоматов в Минске, которые за материальное вознаграждение внедряли в USB-разъемы определенных автоматов устройства, напоминающие накопитель информации. Затем работники заведений производили перезагрузку оборудования, в результате чего изменялся алгоритм его работы.

В Быховском районе 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года будет запрещена продажа алкоголя ночью. Могилевская область присоединилась к республиканскому эксперименту по запрету на продажу алкоголя по ночам.

В Слуцке осы напали на детей во дворе.

Реку Припять под мостом в Житковичском районе возвращают в привычное русло. Ранее перенаправить течение полноводной реки пришлось из-за аварийного состояния моста через Припять на трассе Р88.

Команда минских спасателей одержала победу на международных соревнованиях "Сильнейший пожарный спасатель" в Киеве.

Восемь наград завоевали белорусские атлеты на международном турнире по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

Фото Белорусской федерации борьбы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Минобороны России установило номер ракеты, которой в 2014 году был сбит малайзийский Boeing. По информации ведомства, ракета была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, после чего отправлена в воинскую часть на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 сентября

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении в Беларуси Европейской недели мобильности и городской экологической акции "День без автомобиля" (представители Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета). Начало в 11.00.

В 12.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Туристический Мядель готовится принять областной фестиваль "Дажынкі-2018". Участие принимают: Якубицкая Наталья Викторовна - председатель Минского областного Совета депутатов; Хмель Татьяна Николаевна - начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома; Абляк Татьяна Николаевна - начальник Главного управления торговли и услуг Минского облисполкома; Примаченко Сергей Анатольевич - заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома; Бариева Инна Ивановна - заместитель председателя Мядельского районного исполнительного комитета; Федорович Владимир Геннадьевич - генеральный директор ОАО "Миноблавтотранс".

В 18.00 в Доме Москвы в Минске (ул.Коммунистическая, 86) состоится торжественная церемония открытия выставки минских и московских художников "Минск - Москва: живопись дружбы".

Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо-Минск".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 сентября

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130 лет назад родился Иванов Всеволод Никанорович, русский писатель. Автор романов "1905 год: Роман молодой души", "На Нижней Дебре", "Черные люди", исторических повестей "Иван Третий", "Ночь царя Петра", "Императрица Фике" и др. Умер в 1971 г.

70 лет назад родился Айронс Джереми, английский актер. Снимался в фильмах "Женщина французского лейтенанта", "Крепкий орешек", "Поворот фортуны" и др. Лауреат премии "Оскар", премии "Золотой глобус".

15 лет назад в Ялте президенты Беларуси, России, Украины и Казахстана подписали Соглашение о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП).

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