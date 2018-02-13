Картина дня: ипотечный офис, электробус №1 и погодные перипетии в Пхенчхане

ВЧЕРА

Картина дня. 12 февраля

ИНФОГРАФИКА. Досрочное голосование.

Мобильное приложение "Голосую!", презентованное на семинаре-практикуме "Молодежь выбирает!" в середине января, доступно для телефонов с iOS. Ранее программное обеспечение работало только с системой Android.

Немка Лаура Дальмайер победила в гонке преследования ОИ-2018, белоруски не попали в число призеров. Ветер при стрельбе лежа в гонке преследования пощадил, сказала Надежда Скардино, показавшая 12 февраля лучший результат среди белорусок в пасьюте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Погодные условия в Пхенчхане оставляют желать лучшего, сказала Дарья Домрачева после гонки преследования.

Надежда Скардино

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал олимпийским чемпионом в гонке преследования, белорусы оказались далеки от пьедестала почета.

Мартен Фуркад

Погодные условия становятся причиной переноса соревнований на зимних ОИ в Пхенчхане. Организаторы Олимпийских игр 2018 года выявили новые случаи заражения норовирусом. 47 пострадавших находятся на карантине, другие 147 человек, у которых ранее был обнаружен вирус, уже выздоровели.

Медальный зачет Олимпийских Игр в Пхенчхане 2018.

Белорусская конькобежка Марина Зуева дисквалифицирована на дистанции 1500 м

Марина Зуева. Фото НОК Беларуси

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в РФ альтернативных соревнований для отечественных спортсменов, не получивших приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане.

Первый в Беларуси ипотечный офис открылся в Минске. Помимо банковских услуг на площадке ипотечного офиса будут предлагаться и услуги компаний-партнеров - застройщиков, нотариусов, юристов, риелторов, регистраторов, страховых агентов. ОАО "АСБ Беларусбанк" до конца года направит Br395 млн по указу об адресном субсидировании строительства жилья, сообщила заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина.

УКС Мингорисполкома в 2018 году планирует построить 109 тыс.кв.м для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, что составляет около 65% от общего объема ввода в эксплуатацию жилья, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор КУП "УКС Мингорисполкома" Дмитрий Микуленок.

Экспорт белорусских деревянных домов в 2018 году планируется увеличить в пять раз, сообщил председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров. Предприятия "Беллесбупрома" в 2017 году нарастили экспорт мебели в страны ЕС на 23,6%, рассказал Юрий Назаров. Экспорт белорусской мебели за последние 11 лет вырос почти в 1,5 раза и достиг в 2017 году $438,6 млн. Из этого объема 26% - экспорт предприятий концерна. Завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" выйдет на проектную мощность к концу 2018 года.

Граждан Беларуси среди жертв катастрофы самолета, которая случилась 11 февраля в Подмосковье, нет, сообщили в посольстве Беларуси в России. МЧС России завершило спасательную операцию на месте крушения пассажирского самолета Ан-148, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков. На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, выживших нет. Следователи установили, что разрушений на борту разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 в воздухе не было, взрыв произошел при ударе лайнера о землю.

Фото Reuters

В Евразийской экономической комиссии считают возможным создание евразийской криптовалюты, заявила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. В концепции финансового рынка ЕАЭС должны быть учтены новые финансовые технологии, такие как блокчейн. Об этом сказал член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

Более 20 резидентов, ввод инфраструктуры и переезд из Минска в пригород: итоги 2017 года в парке "Великий камень".

Корпорация "Синомач" планирует диверсифицировать направления своего бизнеса в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве экономики по итогам переговоров министра экономики Беларуси Владимира Зиновского с заместителем генерального директора "Синомач" Лю Цзиньчжэнем, которые состоялись 11 февраля в ходе рабочего визита белорусской делегации в Китай.

Строительство совместного белорусско-индийского фармацевтического производства "ДживаФарм" в Колядичах планируется завершить к концу 2018 года, сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Рабочая группа до 1 мая подготовит предложения по единой системе производства и реализации лекарств в Беларуси. Возглавил группу заместитель премьер-министра Василий Жарко.

"Белоруснефть" в 2018 году планирует увеличить добычу нефти на территории России на 20% до 180 тыс. т, сообщил главный инженер - заместитель генерального директора "Белоруснефти" Владимир Гошкис.

Проект "Карта гостя Минска" расширит формат. Ожидается, что с 1 мая перечень объектов дополнят и пригородные агроусадьбы, появятся новые партнеры в сфере сервиса. Предлагается выпускать тематические карты.

Электробус начал курсировать по автобусному маршруту №1 в Минске.

Блюда 16-й Недели белорусской кухни презентовали в Минске.

Интрига национального отборочного тура "Евровидения-2018" разрешится 16 февраля. Финальное шоу начнется в 22.15 и будет транслироваться на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

Группа Adagio во время жеребьевки

Финальный этап открытого конкурса для преподавателей "Scratch-мастер" прошел в Парке высоких технологий. Первое место у проекта "Финансовое распутье Биткота" (учитель информатики средней школы №12 Орши Наталья Снытко, учителя средней школы №17 Лиды: начальных классов Наталия Хитрун и информатики Елена Гришкевич).

Верховный суд в закрытом судебном заседании рассматривает уголовное дело по обвинению гражданина Украины Павла Шаройко, сообщила пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова.

Останки солдат Великой Отечественной войны обнаружены при строительстве торгово-развлекательного комплекса Triniti в Гродно.

Футболисты борисовского БАТЭ победой завершили первый тренировочный сбор в Турции.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова после 11 туров сохраняет 6-е место в группе В Лиги чемпионов.

Во Вьетнаме построят огромный экопарк с виллами и казино.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 февраля

Выборы в местные Советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно с 13 по 17 февраля.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О ходе избирательной кампании по выборам депутатов в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва" (Ермошина Лидия Михайловна - председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов). Начало в 11.00.

Открытый диалог ОО "БРСМ" на тему "Молодежь и выборы: формула ответственности" пройдет в Заводском районе Минска на базе ОАО "МАЗ". Начало в 15.00 (ул. Социалистическая, 2).

В 15.00 в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны откроется временная экспозиция "Петр Машеров: его сердце билось для людей". Она посвящена 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, государственного деятеля Беларуси Петра Мироновича Машерова. Впервые широкой публике представят портрет Петра Машерова кисти прославленного белорусского художника Михаила Савицкого. Экспозиция продлится до 13 августа.

VI Открытый форум экспериментальных пластических театров "ПлаSтформа Минск-2018" пройдет 13-19 февраля. Форум представит зрителям широкую панораму пластического эксперимента в Беларуси и зарубежных странах.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 февраля

Во многих странах мира празднуется День всех влюбленных - День святого Валентина.

Пепельная среда - день начала католического Великого поста (с 14 февраля до 31 марта). Отмечается за 45 календарных дней до праздника Пасхи.

105 лет назад родился Цвирко Виталий Константинович, живописец, педагог, народный художник Беларуси (1963). Преподавал в Минском художественном училище и Белорусском театрально-художественном институте. Значительное место в творчестве занимал пейзаж. Среди произведений: картины "Март. Холодный день", "Тишина", "Белорусский пейзаж", "Полдень", триптих "На земле белорусской". Автор серий мемориальных городских пейзажей, связанных с событиями Великой Отечественной войны, индустриальных пейзажей и натюрмортов. Лауреат Государственной премии Беларуси (1967). Умер в 1993 г.

80 лет назад родился Пыталев Федор Демидович, белорусский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1990). Автор симфонических произведений, многочисленных песен, музыки к документальным фильмам и для детей.

205 лет назад родился Даргомыжский Александр Сергеевич, русский композитор, один из основоположников русской классической музыки. Автор опер, сочинений для оркестра. Умер в 1869 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-