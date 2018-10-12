Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 октября 2018, Пт
+10°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4738
USD 2.1424
RUB 3.2122
Главное
Фото из архива Беларусь и Россия подписали балансы о поставках продукции АПК на 2019 год
Экономика
ФОТО: V Форум регионов Беларуси и России
Экономика
Десять документов о сотрудничестве между регионами Беларуси и России подписано в Могилеве
Экономика
Гуляць дык гуляць! Анатолий Ярмоленко разыграл 69-ю квартиру от "Евроопт" в Могилеве!
Общество
В Беларуси начата оценка экономической политики поддержки малого и среднего предпринимательства
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Японии произошло второе за сутки землетрясение
08:48 В мире
Арбитры из Турции рассудят матч футболистов Беларуси и Люксембурга в Лиге наций
08:43 Спорт
Нарушения сансостояния у стройобъектов Минска фиксируются почти в 70% случаев
08:36 Регионы
Витебчане во время акции "Ищу друга-2" смогут взять себе домой собаку
08:18 Регионы
Число жертв урагана "Майкл" в США возросло до шести
08:08 В мире
Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России состоится сегодня в Могилеве
07:51 Общество
В Мексике обрушилось здание, 7 человек погибли
07:37 В мире
В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6
07:32 В мире
Новые правила автомобильных перевозок пассажиров вступают в силу в Беларуси 12 октября
07:29 Общество
Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI с национальным праздником
07:07 Президент
Картина дня: история Форума регионов в фото, балансы поставок продукции АПК и иностранные журналисты на БелАЭС
07:00 Общество
При столкновении грузовика и автобуса в Чувашии погибли 12 человек
01:04 В мире
Вице-президент парламента Швейцарии получила ранения при взрыве ноутбука
00:30 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Гала-концерт мастеров искусств Беларуси и России "Мы -разам! Мы -вместе!"
00:00 Регионы
Последнюю работу Стивена Хокинга опубликовали посмертно
23:25 Калейдоскоп
Румас и Медведев провели встречу в Душанбе
23:02 Общество
Суд арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца
22:29 В мире
Рейсы на некоторых пригородных маршрутах Минска отменяются с 29 октября
21:55 Регионы
Почти 6 т рыбы выпустили в озера Витебской области
21:48 Регионы
Суд арестовал футболиста Александра Кокорина по делу о хулиганстве
21:43 В мире
Все новости
Темы
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: история Форума регионов в фото, балансы поставок продукции АПК и иностранные журналисты на БелАЭС

Общество 12.10.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 11 октября

Балансы о поставках продукции АПК на 2019 год подписаны на V Форуме регионов Беларуси и России. Документы с белорусской стороны подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, с российской - заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев. Беларусь в 2019 году планирует поставить в Россию около 320 тыс. т мясной продукции, или на 11% больше уровня 2018 года, объемы поставок молочной продукции также вырастут - до 3,7 млн т, или на 2,6%. Развитие инноваций в животноводстве укрепит экономическую и продовольственную безопасность Союзного государства, заявил Леонид Заяц.

Леонид Заяц (в центре)
Леонид Заяц (в центре)

Поручения президентов России и Беларуси, данные ими 21 сентября в Сочи, выполнены в полном объеме, и часть из них будет документально закреплена в Могилеве на Форуме регионов двух государств, заявил посол России в Беларуси Михаил Бабич.

Граждане Беларуси и России верят в успех союзного строительства, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на торжественном открытии выставки-ярмарки ремесел в Могилеве "Город мастеров". Он обратил внимание, что для участия в V Форуме регионов Беларуси и России прибыли представители 35 российских регионов: от Брянска до Дальнего Востока, Ямало-Ненецкого национального округа.

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

Белорусские перерабатывающие предприятия на V Форуме регионов Беларуси и России заключили договоры на поставку в Россию продукции на $123 млн.

Десять соглашений, планов мероприятий и договоров между регионами Беларуси и России подписано в Могилеве.

Россия заинтересована в недорогих белорусских лекарствах, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко. Делегация Минздрава на V Форуме регионов Беларуси и России обсуждает с коллегами вопросы экономики здравоохранения.

ФОТОРЕПОРТАЖ: История Форума регионов Беларуси и России в фотографиях БЕЛТА.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Гала-концерт мастеров искусств Беларуси и России "Мы -разам! Мы - вместе!".

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства России Дмитрий Медведев провели встречу в Душанбе.

В Беларуси начата оценка экономической политики поддержки малого и среднего предпринимательства.

Правительства Беларуси и Китая подписали соглашения по реализации проектов технико-экономической помощи.

Huawei планирует долгосрочные инвестиции в IT-сектор Беларуси. Об этом заявил вице-президент по корпоративному бизнесу компании Huawei в регионе Центральной Азии Чжао Сичу во время международной выставки Huawei Connect 2018.

Таиланд заинтересован в прямых поставках продукции из Беларуси, заявила почетный консул Беларуси в Таиланде Коранун Суконритикорн во время визита делегации деловых кругов Таиланда в Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.

Товарооборот Беларуси и Украины планируется увеличить за счет продукции машиностроения, агропромышленного комплекса, а также энергетики, заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по итогам 26-го заседания межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Гомеле.

РЕПОРТАЖ: Иностранные журналисты посетили БелАЭС.

Папа Римский и архиепископ Кондрусевич обсудили тему церкви в Беларуси.

Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в сентябре.

Финальная версия песни "Time" официального представителя Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" Даниэля Ястремского доступна для прослушивания и скачивания в интернете.

Серебряную медаль к 500-летию коронации Боны Сфорцы передал в дар Брестскому краеведческому музею генконсул Польши в Бресте Петр Козакевич.

Корпоративный фильм "Гонка континентов" о БелАЗах завоевал две награды международного фестиваля The Cannes Corporate Media & TV Awards.

Скриншот из видео "Гонка континентов"
Скриншот из видео "Гонка континентов"

Гособвинитель просит приговорить военнослужащих из роты Коржича к 4 и 6 годам лишения свободы.

Полузащитник ФК "Крумкачы" Олег Дыбаль задержан по подозрению в распространении наркотиков.

Беларусь планирует выступить на Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года тремя командами, рассказала в пресс-центре БЕЛТА председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Анастасия Сорокина.

Белорусские атлеты Виктория Ахотникова/Илья Фоменков завоевали бронзу Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в командном турнире по спортивной акробатике.

Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма стали полуфиналистками парного разряда турнира в Гонконге с призовым фондом $750 тыс.

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-10" приземлился после аварии ракеты "Союз-ФГ", космонавты живы, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Экипаж "Союза МС-10" эвакуировали из капсулы, медики оценили состояние космонавтов как удовлетворительное.

Синод Константинополя отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Об этом говорится в тексте заявления по итогам заседания Синода в Стамбуле.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 октября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

V Форум регионов Беларуси и России проходит по 12 октября в Могилеве и Могилевской области под эгидой Совета Республики и Совета Федерации.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Актуальные вопросы подготовки и обеспечения строительного комплекса страны квалифицированными кадрами". Участие принимают: Маруда Николай Степанович - консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь; Короткевич Татьяна Александровна - консультант управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь; представители Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему "Актуальные вопросы улучшения здоровья женщин, укрепление престижа института семьи, как основы благополучия общества и государства" и церемония награждения победителей республиканского творческого конкурса "Крепка семья - крепка держава".

В Минске (выставочный комплекс по пр.Победителей, 14) пройдет 6-я специализированная выставка "Материнство и Детство". Церемония открытия выставки состоится в 12.00.

Футболисты сборной Беларуси проведут очередной матч группового этапа Лиги наций против команды Люксембурга. Игра состоится в 21.45 на поле минского стадиона "Динамо".

Хоккеисты минского "Динамо" сыграют с ярославским "Локомотивом" в чемпионате КХЛ. Матч пройдет на льду "Минск-Арены", начало в 19.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 октября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день по уменьшению опасности бедствий. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2001 года.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. Проводится ежегодно с 2005 года по инициативе благотворительной организации "Голоса для хосписов", существующей с 2003 г. Он проводится во вторую субботу октября с 2005 года.

Всемирный день мигрирующих птиц.

130 лет назад родился Дроздович Язеп Нарцизович, белорусский график, живописец, скульптор. В 1919-21 гг. в Минске, преподаватель рисунка в школе, художник-декоратор в белорусском театре. В 1924-30 гг. преподавал рисование в польской школе в г.Глубокое, в белорусских гимназиях Новогрудка, Радошкович (Молодечненский р-н). В 1926-27 гг. сотрудничал с журналом "Маланка". Основатель художественной студии при Виленской гимназии (1927). В 1930-39, 1941-54 гг. свободный художник. Представитель романтического направления в белорусском искусстве. Создал большую графическую серию, посвященную памятникам древней замковой архитектуры Беларуси и Литвы, писал портреты полоцких и смоленских князей. Ряд работ художник посвятил Ф.Скорине. Особое место в творчестве мастера занимают пейзаж и космическая тема. В Минске установлен памятник Дроздовичу, его именем назван музей искусства и этнографии в д.Германовичи Шарковщинского р-на. Умер в 1954 г.

80 лет назад родился Филимонов Виктор Николаевич, белорусский художник. Работал в области политического плаката, художественного оформления музеев, прикладной и книжной графики. Умер в 1998 г.

85 лет назад родился Захаров Марк Анатольевич, российский режиссер театра и кино, народный артист СССР (1991). Поставил фильмы "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4738 BYN 2.463 BYN 2.474 BYN
USD
2.1424 BYN 2.135 BYN 2.139 BYN
RUB
3.2122 BYN 3.21 BYN 3.227 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Сорокина: Всемирная шахматная олимпиада поднимет интерес к этому виду спорта в Беларуси
Все видео

Фотоновости

В Гродненском районе проходит международный трофи-рейд "Паплавы"
Все фото

Инфографика

V Форум регионов Беларуси и России Главное событие форума - пленарное заседание "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".
Вся инфографика
Президент
Михаил Бабич и Александр Лукашенко Лукашенко рассчитывает на расцвет белорусско-российских отношений в период работы Бабича
Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI с национальным праздником
Лукашенко поздравил митрополита Филарета с 40-летием со дня назначения на Минско-Белорусскую кафедру
Политика
Во время встречи Беларусь в ближайшее время направит Таджикистану проект договора о стратегическом партнерстве
Парламентарии намерены улучшить правовую экспертизу законов на соответствие союзному договору
Заседание союзного Совмина пройдет в Беларуси в начале декабря
Экономика
Леонид Заяц (в центре) Развитие инноваций в животноводстве укрепит продбезопасность СГ - Леонид Заяц
Реализация проекта умной безопасности в "Великом камне" находится на начальном этапе - Чжао Сичу
Десять документов о сотрудничестве между регионами Беларуси и России подписано в Могилеве
Происшествия
Фото Минского городского УМЧС В Минске очевидцы потушили загоревшийся "Мерседес"
Сбивший подростка в Минске водитель грузовика получил два года колонии
В Кобрине водитель и пешеход пытались скрыть ДТП
Регионы
Фото из архива Афиша выходного дня: забег ко Дню матери, "Японская осень" и ночь в метро
Нарушения сансостояния у стройобъектов Минска фиксируются почти в 70% случаев
Витебчане во время акции "Ищу друга-2" смогут взять себе домой собаку
Спорт
Фото НОК Беларуси Дзюдоист Артем Колосов стал двукратным чемпионом ЮОИ в Буэнос-Айресе
Арбитры из Турции рассудят матч футболистов Беларуси и Люксембурга в Лиге наций
Игроки сборной Беларуси по футболу намерены победить команду Люксембурга в Лиге наций
Технологии
Чжао Сичу Huawei планирует долгосрочные инвестиции в IT-сектор Беларуси
ICANN проведет сегодня первое в истории обновление криптоключей, возможны сбои в интернете
РЕПОРТАЖ: На Международной выставке в Шанхае Huawei представляет IT-новинки
Культура
Скриншот из видео "Гонка континентов" Фильм о БелАЗах завоевал две награды фестиваля корпоративного видео в Каннах
Экспозиция "Сергей Войцеховский. Генерал двух армий" откроется 16 октября в музее истории ВОВ
Финальная версия песни Даниэля Ястремского "Time" доступна для прослушивания и скачивания
В мире
Фото Tribuna Noticias - AFP В Мексике обрушилось здание, 7 человек погибли
В Японии произошло второе за сутки землетрясение
Число жертв урагана "Майкл" в США возросло до шести
Калейдоскоп
Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Милли Брейди. Фото из аккаунтов соцсетей актрис Netflix утвердил актрис на главные женские роли "Ведьмака"
Последнюю работу Стивена Хокинга опубликовали посмертно
Сергей Шнуров женится в четвертый раз
Газета 7 дней
Алые паруса и законы любви
Беларусь глазами Толочко
«Квест «Маршрут по Беларуси» – это круто!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия