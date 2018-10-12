Картина дня: история Форума регионов в фото, балансы поставок продукции АПК и иностранные журналисты на БелАЭС

ВЧЕРА

Картина дня. 11 октября

Балансы о поставках продукции АПК на 2019 год подписаны на V Форуме регионов Беларуси и России. Документы с белорусской стороны подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, с российской - заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев. Беларусь в 2019 году планирует поставить в Россию около 320 тыс. т мясной продукции, или на 11% больше уровня 2018 года, объемы поставок молочной продукции также вырастут - до 3,7 млн т, или на 2,6%. Развитие инноваций в животноводстве укрепит экономическую и продовольственную безопасность Союзного государства, заявил Леонид Заяц.

Леонид Заяц (в центре)

Поручения президентов России и Беларуси, данные ими 21 сентября в Сочи, выполнены в полном объеме, и часть из них будет документально закреплена в Могилеве на Форуме регионов двух государств, заявил посол России в Беларуси Михаил Бабич.

Граждане Беларуси и России верят в успех союзного строительства, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на торжественном открытии выставки-ярмарки ремесел в Могилеве "Город мастеров". Он обратил внимание, что для участия в V Форуме регионов Беларуси и России прибыли представители 35 российских регионов: от Брянска до Дальнего Востока, Ямало-Ненецкого национального округа.

Михаил Мясникович

Белорусские перерабатывающие предприятия на V Форуме регионов Беларуси и России заключили договоры на поставку в Россию продукции на $123 млн.

Десять соглашений, планов мероприятий и договоров между регионами Беларуси и России подписано в Могилеве.

Россия заинтересована в недорогих белорусских лекарствах, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко. Делегация Минздрава на V Форуме регионов Беларуси и России обсуждает с коллегами вопросы экономики здравоохранения.

ФОТОРЕПОРТАЖ: История Форума регионов Беларуси и России в фотографиях БЕЛТА.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Гала-концерт мастеров искусств Беларуси и России "Мы -разам! Мы - вместе!".

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства России Дмитрий Медведев провели встречу в Душанбе.

В Беларуси начата оценка экономической политики поддержки малого и среднего предпринимательства.

Правительства Беларуси и Китая подписали соглашения по реализации проектов технико-экономической помощи.

Huawei планирует долгосрочные инвестиции в IT-сектор Беларуси. Об этом заявил вице-президент по корпоративному бизнесу компании Huawei в регионе Центральной Азии Чжао Сичу во время международной выставки Huawei Connect 2018.

Таиланд заинтересован в прямых поставках продукции из Беларуси, заявила почетный консул Беларуси в Таиланде Коранун Суконритикорн во время визита делегации деловых кругов Таиланда в Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.

Товарооборот Беларуси и Украины планируется увеличить за счет продукции машиностроения, агропромышленного комплекса, а также энергетики, заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по итогам 26-го заседания межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Гомеле.

РЕПОРТАЖ: Иностранные журналисты посетили БелАЭС.

Папа Римский и архиепископ Кондрусевич обсудили тему церкви в Беларуси.

Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в сентябре.

Финальная версия песни "Time" официального представителя Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" Даниэля Ястремского доступна для прослушивания и скачивания в интернете.

Серебряную медаль к 500-летию коронации Боны Сфорцы передал в дар Брестскому краеведческому музею генконсул Польши в Бресте Петр Козакевич.

Корпоративный фильм "Гонка континентов" о БелАЗах завоевал две награды международного фестиваля The Cannes Corporate Media & TV Awards.

Скриншот из видео "Гонка континентов"

Гособвинитель просит приговорить военнослужащих из роты Коржича к 4 и 6 годам лишения свободы.

Полузащитник ФК "Крумкачы" Олег Дыбаль задержан по подозрению в распространении наркотиков.

Беларусь планирует выступить на Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года тремя командами, рассказала в пресс-центре БЕЛТА председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Анастасия Сорокина.

Белорусские атлеты Виктория Ахотникова/Илья Фоменков завоевали бронзу Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в командном турнире по спортивной акробатике.

Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма стали полуфиналистками парного разряда турнира в Гонконге с призовым фондом $750 тыс.

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-10" приземлился после аварии ракеты "Союз-ФГ", космонавты живы, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Экипаж "Союза МС-10" эвакуировали из капсулы, медики оценили состояние космонавтов как удовлетворительное.

Синод Константинополя отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Об этом говорится в тексте заявления по итогам заседания Синода в Стамбуле.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 октября

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V Форум регионов Беларуси и России проходит по 12 октября в Могилеве и Могилевской области под эгидой Совета Республики и Совета Федерации.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Актуальные вопросы подготовки и обеспечения строительного комплекса страны квалифицированными кадрами". Участие принимают: Маруда Николай Степанович - консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь; Короткевич Татьяна Александровна - консультант управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь; представители Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему "Актуальные вопросы улучшения здоровья женщин, укрепление престижа института семьи, как основы благополучия общества и государства" и церемония награждения победителей республиканского творческого конкурса "Крепка семья - крепка держава".

В Минске (выставочный комплекс по пр.Победителей, 14) пройдет 6-я специализированная выставка "Материнство и Детство". Церемония открытия выставки состоится в 12.00.

Футболисты сборной Беларуси проведут очередной матч группового этапа Лиги наций против команды Люксембурга. Игра состоится в 21.45 на поле минского стадиона "Динамо".

Хоккеисты минского "Динамо" сыграют с ярославским "Локомотивом" в чемпионате КХЛ. Матч пройдет на льду "Минск-Арены", начало в 19.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 октября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день по уменьшению опасности бедствий. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2001 года.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. Проводится ежегодно с 2005 года по инициативе благотворительной организации "Голоса для хосписов", существующей с 2003 г. Он проводится во вторую субботу октября с 2005 года.

Всемирный день мигрирующих птиц.

130 лет назад родился Дроздович Язеп Нарцизович, белорусский график, живописец, скульптор. В 1919-21 гг. в Минске, преподаватель рисунка в школе, художник-декоратор в белорусском театре. В 1924-30 гг. преподавал рисование в польской школе в г.Глубокое, в белорусских гимназиях Новогрудка, Радошкович (Молодечненский р-н). В 1926-27 гг. сотрудничал с журналом "Маланка". Основатель художественной студии при Виленской гимназии (1927). В 1930-39, 1941-54 гг. свободный художник. Представитель романтического направления в белорусском искусстве. Создал большую графическую серию, посвященную памятникам древней замковой архитектуры Беларуси и Литвы, писал портреты полоцких и смоленских князей. Ряд работ художник посвятил Ф.Скорине. Особое место в творчестве мастера занимают пейзаж и космическая тема. В Минске установлен памятник Дроздовичу, его именем назван музей искусства и этнографии в д.Германовичи Шарковщинского р-на. Умер в 1954 г.

80 лет назад родился Филимонов Виктор Николаевич, белорусский художник. Работал в области политического плаката, художественного оформления музеев, прикладной и книжной графики. Умер в 1998 г.

85 лет назад родился Захаров Марк Анатольевич, российский режиссер театра и кино, народный артист СССР (1991). Поставил фильмы "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен" и др.

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