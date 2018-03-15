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Картина дня: ИТ-прорыв, золото Пхенчхана каждый день и умер Стивен Хокинг

Общество 15.03.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 14 марта

Ставка рефинансирования в Беларуси сохраняется на уровне 10,5%. Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 марта составила Br38,952 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 февраля на 0,5%.

В Беларуси нет критической ситуации с внешним финансированием, заявил министр экономики Владимир Зиновский. Белорусская сторона плотно работает в этом плане с Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, китайскими финансовыми структурами.

ИТ-прорыв: число резидентов ПВТ выросло на четверть. За более чем 10-летнюю историю ПВТ такой существенный одномоментный прирост - с 192 до 238 резидентов - произошел впервые. Причиной стремительного роста парка стало подписание в декабре 2017 года Президентом декрета №8 "О развитии цифровой экономики". Беларусь может стать мировым центром компетенций по некоторым направлениям IT-сферы, сказал член совета по развитию цифровой экономики Денис Алейников на рабочей встрече депутатов Палаты представителей с руководством Администрации Парка высоких технологий.

Посол Литвы был вызван в МИД Беларуси в связи с сообщениями в СМИ об инциденте с радиоактивными материалами, имевшем место в конце декабря 2017 года в ходе работ по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС. Послу Литвы была вручена нота, в которой белорусская сторона выражает обеспокоенность в связи с отсутствием оперативной информации о происшествии на Игналинской АЭС.

В Беларуси с 15 марта изменяются розничные цены на автомобильное топливо.

"Белкоммунмаш" прорабатывает вопрос поставок электробусов в Тбилиси и Батуми, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак.

МВД Беларуси предупреждает о появлении нового вида кибермошенничества за рубежом и призывает белорусов быть внимательнее при использовании банковских карт. Такая информация размещена на сайте милицейского ведомства.

Белоруска Светлана Сахоненко завоевала вторую золотую медаль на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, белорус Дмитрий Лобан стал серебряным призером. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко с победой.

Светлана Сахоненко и Роман Ященко. Фото Алексея Ковалева
Светлана Сахоненко и Роман Ященко. Фото Алексея Ковалева

Председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Сергей Румас прокомментировал ситуацию вокруг клуба "Крумкачы". Футбольный арбитраж рассмотрит заявление минского ФК "Крумкачы" до 20 марта.

Беларусь и Литва выработают меры, направленные на упрощение и ускорение совершения таможенных операций в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе в период проведения II Европейский игр.

ЕС намерен увеличить на 20 евро консульский сбор на получение шенгенской визы для граждан третьих стран.

Ангела Меркель переизбрана на пост канцлера Германии на четвертый срок. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ангелу Меркель с переизбранием.

Всемирно известный британский физик Стивен Хокинг умер на 77 году жизни. Предлагаем список книг Стивена Хокинга, которые можно читать взрослым и детям.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 марта

Выездное пресс-мероприятие: "Создание вычислительного кластера для решения задач моделирования геологоразведочных работ. Реализация научно-технической программы Союзного государства "СКИФ-Недра" (представители ГНУ "Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси"). Место проведения: ГНУ "Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси", г.Минск, ул. Сурганова, 6. Начало в 10.00.

Интернет-видеобрифинг: "Религиозный ландшафт Республики Беларусь. Социологический взгляд на конфессиональную ситуацию в стране" (Безнюк Дмитрий Константинович - профессор кафедры социологии факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, доктор социологических наук) пройдет на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by. Начало в 15.00.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в День потребителя организует консультационный пункт в торговом центре "Столица". На вопросы потребителей ответят заместитель начальника отдела по защите прав потребителей управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Дина Полуян и консультант этого же отдела Жанна Кучевская.

По благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в Духовно-образовательном центре БПЦ (Минск, ул. Зыбицкая, 27) состоится празднование Дня православной книги.

В музее "Лошицкая усадьба" состоится центральное мероприятие Всебелорусской акции БРСМ "Мы - граждане Беларуси!" города Минска. Поздравления молодые граждане страны примут от помощника Президента Беларуси - инспектора по городу Минску Владимира Карпяка, чемпионки зимних Олимпийских игр 2018 года в женском фристайле Анны Гуськовой, олимпийского чемпиона 2014 года в мужском фристайле, заслуженного мастера спорта Антона Кушнира, а также руководителей столичной молодежной и ветеранской организаций. Начало в 12.00 (ул. Чижевских, 8).

В регионах Минской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Конституции Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 марта

Всемирный день сна. Отмечается в третью пятницу марта по инициативе Международного комитета дня сна и Международной ассоциации медицины сна в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения по проблемам сна и здоровья. Впервые проводился в 2008 году.

120 лет назад родился Шнейдерман Марк Эммануилович, белорусский дирижер, композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1940). В 1935-47 гг. - дирижер Государственного театра оперы и балета Беларуси, в 1947-57 художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Белорусской государственной филармонии. Автор увертюры, пьес для фортепиано с оркестром, для оркестра белорусских народных инструментов, обработок белорусских народных песен и др. Умер в 1981 г.

100 лет назад родился Райнес Фредерик, американский ученый, член НАН США (1980), иностранный член Российской АН (1994), нобелевский лауреат по физике (1995) за открытие нейтрино. Предки Райнеса выходцы из Беларуси. Автор научных работ по физике элементарных частиц, физике космических лучей и нейтрино, радиобиологии. Его работы лежат в основе всех современных методов обнаружения нейтринного излучения. Умер в 1998 г.

95 лет назад родился Медведев (Маринин) Валерий Владимирович, российский детский писатель. Автор книги "Баранкин, будь человеком!" и др. Лауреат Государственной премии РФ (1983). Умер в 1997 г.

65 лет назад родилась Юппер Изабель, французская актриса театра и кино. Снималась в фильмах "Спасайся, кто может", "Страсть", "Мадам Бовари", "Комедия власти" и др.

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