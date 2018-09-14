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Картина дня: итоги переговоров Лукашенко и Мирзиеева, антиинфляционная программа и дресс-код для водителей такси

Общество 14.09.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 13 сентября

Церемония официальной встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым прошла в государственной резиденции "Куксарой" ("Голубой дворец"). Узбекистан предлагает Беларуси совместно перерабатывать хлопок и разрабатывать нефтяные месторождения. Александр Лукашенко предложил Шавкату Мирзиееву построить в Минске посольство в узбекском стиле около Дворца Независимости.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в расширенном составе рассказал об итогах трехчасовых переговоров двух лидеров в формате один на один. Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов по итогам переговоров Президентов двух стран.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев во время подписания совместного заявления
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев во время подписания совместного заявления

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев открыли в Ташкенте выставку белорусских производителей Made in Belarus. Церемония открытия нового производственного корпуса белорусско-узбекского предприятия "Амкодор-Агротехмаш" состоялась в Ташкенте, в мероприятии приняли участие президенты обеих стран.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев на выставке Made in Belarus
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев на выставке Made in Belarus

Участники Узбекско-Белорусского форума делового и межрегионального сотрудничества подписали 82 экспортно-импортных контракта на общую сумму $193,3 млн, а также достигли договоренностей о реализации инвестиционных проектов на общую сумму $38 млн.

В Беларуси утверждена новая антиинфляционная программа.

Совмин Беларуси определил ответственных за реализацию кредитного соглашения с КНР на 2,5 млрд юаней. Льготный правительственный кредит КНР Беларусь привлечет в 2019-2024 годах сроком на 15 лет.

В настоящее время правительство не рассматривает вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.

Дресс-код для таксистов и покупка билетов: о новых правилах автоперевозки пассажиров рассказали эксперты во время пресс-конференции в БЕЛТА.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Цифровизация способствует повышению уровня региональных СМИ, заявил первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий на полях Летней школы журналистики, которая прошла во время XIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства".

Павел Легкий
Павел Легкий

Национальный детский научно-технологический парк планируется открыть к 2020 году в Минске.

Синий рогохвост пополнил список насекомых Беловежской пущи.

Фото Национального парка "Беловежская пуща"
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120 лет назад родился Ковязин Николай Александрович, белорусский режиссер, педагог, художник, театральный деятель, заслуженный артист Беларуси (1949). В 1931-37 гг. организатор и художественный руководитель Белорусского театра юного зрителя. В 1940-х гг. руководил Полесским, Бобруйским, Гродненским областными драматическими театрами. Многие постановки оформил как художник. Умер в 1950 г.

190 лет назад родился Бутлеров Александр Михайлович, русский химик-органик, основатель русской школы химиков, академик Петербургской АН (1874). Первым объяснил явление изомерии. Синтезировал ряд органических соединений (уротропин, полимер формальдегида). Автор трудов по сельскому хозяйству, пчеловодству. Умер в 1886 г.

95 лет назад родился Танич Михаил Исаевич, российский поэт-песенник, художественный руководитель группы "Лесоповал", народный артист Российской Федерации (2003). Автор стихов популярных песен "На дальней станции сойду", "Проводы любви", "Комарово", "Погода в доме" и др. Умер в 2008 г.

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