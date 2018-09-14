Картина дня: итоги переговоров Лукашенко и Мирзиеева, антиинфляционная программа и дресс-код для водителей такси

ВЧЕРА

Картина дня. 13 сентября

Церемония официальной встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым прошла в государственной резиденции "Куксарой" ("Голубой дворец"). Узбекистан предлагает Беларуси совместно перерабатывать хлопок и разрабатывать нефтяные месторождения. Александр Лукашенко предложил Шавкату Мирзиееву построить в Минске посольство в узбекском стиле около Дворца Независимости.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в расширенном составе рассказал об итогах трехчасовых переговоров двух лидеров в формате один на один. Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов по итогам переговоров Президентов двух стран.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев во время подписания совместного заявления

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев открыли в Ташкенте выставку белорусских производителей Made in Belarus. Церемония открытия нового производственного корпуса белорусско-узбекского предприятия "Амкодор-Агротехмаш" состоялась в Ташкенте, в мероприятии приняли участие президенты обеих стран.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев на выставке Made in Belarus

Участники Узбекско-Белорусского форума делового и межрегионального сотрудничества подписали 82 экспортно-импортных контракта на общую сумму $193,3 млн, а также достигли договоренностей о реализации инвестиционных проектов на общую сумму $38 млн.

В Беларуси утверждена новая антиинфляционная программа.

Совмин Беларуси определил ответственных за реализацию кредитного соглашения с КНР на 2,5 млрд юаней. Льготный правительственный кредит КНР Беларусь привлечет в 2019-2024 годах сроком на 15 лет.

В настоящее время правительство не рассматривает вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.

Дресс-код для таксистов и покупка билетов: о новых правилах автоперевозки пассажиров рассказали эксперты во время пресс-конференции в БЕЛТА.

Во время пресс-конференции

Цифровизация способствует повышению уровня региональных СМИ, заявил первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий на полях Летней школы журналистики, которая прошла во время XIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства".

Павел Легкий

Национальный детский научно-технологический парк планируется открыть к 2020 году в Минске.

Синий рогохвост пополнил список насекомых Беловежской пущи.

Фото Национального парка "Беловежская пуща"

В Гродно в детском саду осы напали на малышей - пятеро в больнице.

Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золотую медаль на чемпионате мира по современному пятиборью в Мехико.

Анастасия Прокопенко. Фото UIPM

Стали известны пары соперников в матче плей-офф I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса между командами России и Беларуси.

Фото Белорусской теннисной федерации

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве (Израиль).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 сентября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В 15.00 в Белорусском государственном академическом музыкальном театре пройдет пресс-конференция, посвященная премьере спектакля О. Фельцмана "Здрасьте, я тетка Чарли!..", которой театр откроет новый 49-й театральной сезон.

В Белорусской государственной филармонии пройдет пресс-конференция, по случаю открытия нового сезона. Начало пресс-конференции в 12.00 в конференц-зале филармонии.

Состоится 5-я очередная сессия Минского городского Совета депутатов. Начало в 11.00.

В 16.00 во дворике Национального исторического музея Республики Беларусь состоится открытие выставки "Беларусь 1914-1918. Война и мир", организованной в рамках авторского проекта известного исследователя Первой мировой войны и частного коллекционера Владимира Лиходедова "В поисках утраченного".

Гродно примет бизнес-форум "Еврорегион "Неман-2018". Его программой предусмотрена работа выставки-презентации, на которой будет представлен торгово-экономический, инвестиционный и туристический потенциал Гродненской области, а также пленарное заседание.

Хоккей. КХЛ. "Динамо-Минск" - "Сочи".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День библиотек.

120 лет назад родился Ковязин Николай Александрович, белорусский режиссер, педагог, художник, театральный деятель, заслуженный артист Беларуси (1949). В 1931-37 гг. организатор и художественный руководитель Белорусского театра юного зрителя. В 1940-х гг. руководил Полесским, Бобруйским, Гродненским областными драматическими театрами. Многие постановки оформил как художник. Умер в 1950 г.

190 лет назад родился Бутлеров Александр Михайлович, русский химик-органик, основатель русской школы химиков, академик Петербургской АН (1874). Первым объяснил явление изомерии. Синтезировал ряд органических соединений (уротропин, полимер формальдегида). Автор трудов по сельскому хозяйству, пчеловодству. Умер в 1886 г.

95 лет назад родился Танич Михаил Исаевич, российский поэт-песенник, художественный руководитель группы "Лесоповал", народный артист Российской Федерации (2003). Автор стихов популярных песен "На дальней станции сойду", "Проводы любви", "Комарово", "Погода в доме" и др. Умер в 2008 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-