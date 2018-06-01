Картина дня: итоги проверки Вооруженных Сил, безвиз для космонавтов и температурный рекорд столетия

ВЧЕРА

Картина дня. 31 мая

Белорусская армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании об итогах проверки Вооруженных Сил. Также Александр Лукашенко потребовал объяснить причины всплеска выявляемых фактов неуставных взаимоотношений в армии. Все люди в погонах, особенно командиры, должны быть образцом порядочности и добросовестного исполнения служебных обязанностей.

Во время совещания

От разведки до воинской дисциплины - обнародованы итоги проверки Вооруженных Сил Беларуси. Как рассказал по итогам совещания у главы государства государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась, в ходе прошедшей с февраля по апрель проверки, ни одна из задач не была провалена, и белорусская армия в целом справилась со всем спектром вопросов.

Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков прибыл с рабочим визитом в Душанбе (Таджикистан) для участия в Совете глав правительств СНГ, который пройдет 1 июня под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.

Андрей Кобяков. Фото из архива

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с визитом в Бельгии.

Механизм изменения цен на топливо в Беларуси будет известен в ближайшее время, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 мая 2018 года составил $16,4 млрд, уменьшившись с начала года на $315,6 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%, сообщили в Министерстве финансов.

Беларусь занимает 35-е место в рейтинге счастливого детства международной благотворительной организации Save the Children.

Фото из архива

Юных минчан с 2010 года стало больше на 55,7 тыс.

Участникам 31-го международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, который пройдет 9-15 сентября в Минске, будет разрешен безвизовый въезд в Беларусь на время проведения конгресса. В Беларусь на конгресс приедут 100 космонавтов. В Ботаническом саду заложат аллею космонавтов.

Минский стадион "Динамо" примет первые официальные соревнования 22 июня. В этот день состоится международный легкоатлетический матч команд Беларуси, Украины, стран Балтии и балканских стран.

Фото из соцсетей

В БГУ вновь появится факультет журналистики, сообщили в пресс-службе вуза. Вопрос о названии факультета оставался открытым после реорганизации Института журналистики.

Белорусские пограничники задержали машину с незаконными мигрантами на трассе М1 в Смолевичском районе. Пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконной транзитной миграцией.

Музыкальный фестиваль "Песня года Беларуси-2018" пройдет на центральной площади культурной столицы страны Новополоцка 8 июня. Своими выступлениями зрителей порадуют 30 самых популярных артистов Беларуси.

"Дни скидок" пройдут в июне в торговых организациях Минска.

Температурный рекорд 1917 года был побит в Минске 30 мая. Температура воздуха в столице поднялась до 29,4 градуса тепла.

Теплая погода и в основном без осадков ожидается в Беларуси в выходные. По северо-востоку Беларуси 1 июня ожидаются заморозки.

Фото из архива

Велогонщица из Беларуси Инна Савенко стала серебряным призером Гран-при Москвы.

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реала".

Лавров провел встречу с Ким Чен Ыном и пригласил его посетить Россию.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 июня

Совет глав правительств СНГ пройдет в Душанбе (Таджикистан). На встрече будут рассмотрены 14 вопросов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества.

Вопросы выделения Беларуси льготных кредитных ресурсов КНР обсудят 1 июня в Пекине. Заместитель министра экономики Павел Утюпин находится с рабочим визитом в Пекине.

Министерство образования Беларуси и мобильный оператор МТС намерены продолжить плодотворное сотрудничество по реализации совместных образовательных проектов. Соответствующее соглашение на 2018-2019 годы подпишут министр образования Игорь Карпенко и генеральный директор СООО "Мобильные ТелеСистемы" Владимир Карпович. Церемония подписания документа и совместная пресс-конференция состоится в 10.00 в пресс-центре БЕЛТА.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О соглашении между правительством Беларуси и правительством РФ о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Организация и проведение XXVIII международной специализированной выставки "БЕЛАГРО-2018" (представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь). Начало в 10.00.

Совет глав правительств СНГ пройдет в Душанбе (Таджикистан). На встрече будут рассмотрены 14 вопросов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 июня

75 лет назад родился Иващенко Юрий Иванович, белорусский архитектор. Среди работ: здание Авторемпромпроекта по ул.Чернышевского, жилые дома по улицам Я.Коласа, Макаенка, Бурдейного, Филимонова в Минске. Участвовал в создании Республиканского каталога индустриальных изделий и разработке отдельных серий крупнопанельных жилых домов и блок-секций для Гомеля, Бреста, Гродно и других городов. Лауреат Государственной премии Беларуси (2000).

275 лет назад родился Граф Алессандро Калиостро (Джузеппе Бальзамо), всемирно известный авантюрист и мистификатор. Умер в 1795 г.

90 лет назад родился Кантемиров Ирбек Алибекович, артист цирка, народный артист СССР. Умер в 2000 г.

70 лет назад родился Вознесенский Игорь Матвеевич, российский кинорежиссер, сценарист. Поставил фильмы "Жребий", "Буденовка", "Четвертая высота", "Чужая игра" и др.

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