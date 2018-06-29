Картина дня: изменения в Налоговый кодекс, последний взлет с аэропорта Минск-1 и новый председатель ФХБ

ВЧЕРА

Картина дня. 28 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня в Минске примет участие в митинге-реквиеме, посвященном памяти жертв нацизма, на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец". Планируется, что в мероприятии примут участие делегации из Германии и Австрии во главе с президентами этих стран Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом.

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен прибыл с визитом в Беларусь.

Елена Купчина: визит Федерального президента Австрии в Минск является историческим.

Ставки НДС в Беларуси в 2019 году изменять не планируется. Это предусмотрено законопроектом по комплексной корректировке Налогового кодекса Беларуси, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Следующий этап реформы налогового законодательства в Беларуси планируется не ранее 2021 года. В Беларуси планируется увеличить критерии валовой выручки для применения упрощенной системы налогообложения. В налоговом законодательстве Беларуси появится возможность заключения с налоговым органом соглашения по ценообразованию.

Совет Республики на заседании принял к сведению декрет от 21 декабря 2017 года №8 "О развитии цифровой экономики". Документ сенаторам представил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

РЕПОРТАЖ: И на прощание качнул крылом... С эропорта Минск-1 взлетел последний самолет.

Семен Шапиро подал в отставку с поста председателя ассоциации "Федерация хоккея Беларуси". Председателем ФХБ избран 42-летний Геннадий Савилов.

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, инфраструктурный оператор beCloud и турецкий телекоммуникационный гигант Turkcell провели стратегическую встречу, в рамках которой подтвердили обоюдные намерения белорусской и турецкой сторон по глобальному развитию 4G и 5G в Беларуси.

Перспективный план демаркации государственной границы между Беларусью и Украиной на 2018-2026 годы утвержден на 17-м заседании совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии, которое прошло 26-27 июня в Луцке (Украина).

Прошло ЦТ по истории Беларуси.

Прокурор запросил для бизнесмена Александра Кныровича 6 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Уголовное дело о гибели Александра Коржича направлено в прокуратуру, сообщили в Следственном комитете.

Руководитель российской компании причинил ущерб белорусскому агрокомбинату "Дзержинский" на Br130 тыс.

Легкоатлетка Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 июня

Состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. Перед парламентариями с докладом на тему "О вопросах развития социальной сферы" выступит заместитель премьер-министра Республики Беларусь Жарко В.И. Члены правительства Республики Беларусь ответят на вопросы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. Начало в 10.00.

Онлайн-конференция на тему "Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы" с участием начальника управления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" Олега Савина пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер примет участие в конференции "Помнить ради общего европейского будущего", которая пройдет в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау 29-30 июня. Конференция приурочена к официальному открытию второй очереди мемориального комплекса "Тростенец" в урочище Благовщина и соберет более 250 участников, среди которых представители Австрии, Беларуси, Германии, Польши, России, Украины и Чехии.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Расширение молодежного международного сотрудничества в Республике Беларусь". Начало в 11.00.

С 29 июня в преддверии Дня Независимости Республики Беларуси активисты Минской городской организации ОО "БРСМ" будут вручать жителям столицы символ акции "Квiтней, Беларусь!".

В Минске на Площади Государственного флага Республики Беларусь состоится торжественное открытие обновленной Республиканской доски Почета. Начало в 11.00.

В 14.00 в здании Минской городской ратуши (г. Минск, площадь Свободы, 2) состоится официальное мероприятие по случаю 80-летнего юбилея со дня основания Национального исторического архива Беларуси. Будет экспонироваться выставка "Менск: архівы старога горада".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 июня

В Республике Беларусь - День экономиста.

В Республике Беларусь - День изобретателя и рационализатора.

Международный день астероида. Объявлен Генассамблеей ООН. Примечательно, что именно 30 июня в 1908 году на Землю упал Тунгусский метеорит, который до сих пор вызывает интерес у исследователей.

60 лет назад родился Якуша Василий Федорович, белорусский спортсмен (гребля академическая), мастер спорта СССР (1978), мастер спорта СССР международного класса (1979), заслуженный мастер спорта СССР (1984). В 1992-97 гг. главный тренер по академической гребле СКА (Минск). Серебряный призер XXII Олимпийских игр (1980), бронзовый призер XXIV Олимпийских игр (1988). Серебряный призер чемпионата мира (1982), бронзовый призер чемпионата мира (1986).

270 лет назад родился Кассини Жан-Доминик, французский астроном и геодезист, создатель первого полного атласа Франции. Умер в 1845 г.

70 лет назад родилась Калинина Галина Алексеевна, российская певица, народная артистка РСФСР.

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