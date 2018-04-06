Картина дня: кадровые назначения, порядок отнесения к не занятым в экономике и когда отключат отопление в квартирах

ВЧЕРА

Картина дня. 5 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Министром лесного хозяйства назначен Виталий Дрожжа. Заместителем главы Администрации Президента назначен Владимир Жевняк. Генеральным директором БЕЛТА назначена Ирина Акулович.

Во время рассмотрения кадровых вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с министром по делам дворца Президента Сирийской Арабской Республики Мансуром Аззамом. Он передал Александру Лукашенко письмо от Башара Асада. Во время встречи обсуждались перспективы совместной реализации инфраструктурных проектов. Мансур Аззам заявил, что Сирия рассчитывает на участие Беларуси в экономическом восстановлении страны.

Александр Лукашенко и Мансур Аззам

Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций. При этом из числа трудоспособных граждан, не занятых в экономике, исключаются граждане, занятость которых по объективным причинам затруднительна или невозможна.

Правительство определило, как будут работать комиссии по содействию занятости населения.

Совет Министров признал недостаточной работу местных властей по наведению порядка на земле и благоустройству территорий.

Обсуждаемый законопроект о СМИ основан на мировом опыте, на это обратил внимание министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. Он обеспечит ответственность владельцев порталов и сайтов за любую информацию, размещенную в сети. Часть новшеств в законе о СМИ посвящена защите детей от негативного влияния интернета. Процедура идентификации пользователей защищает в первую очередь владельца интернет-ресурса. Обновленный закон о СМИ призван создать равноправную конкурентную среду для всех журналистов.

Александр Карлюкевич. Фото из архива

Предметная проработка единого тарифа на газ зимой и летом в Беларуси начнется не ранее 2019 года, сообщил генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Леонид Рудинский. "Вторую газовую кольцевую" вокруг Минска планируют начать строить в 2018 году.

В Беларуси ведется работа по электрификации сельскохозяйственных машин, сообщил кандидат технических наук, ученый секретарь Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства Юрий Салапура. Селекционно-генетические центры в сферах молочного, мясного скотоводства и свиноводства будут созданы в Беларуси и России по программе Союзного государства.

Вот и пришло весеннее тепло. Однако отключать отопление в жилфонде в Минске пока не планируется, соответствующее решение будет принято к середине апреля. Температурный рекорд побит в Бресте 4 апреля - днем в областном центре воздух прогрелся до 22,1 градуса. Комфортная погода без осадков ожидается в Беларуси на выходных.

Открытие сезона фонтанов Минске состоится 27 апреля. Байкеры из нескольких стран откроют мотосезон в Беларуси 29 апреля.

ФОТО. Праздник первой борозды прошел в Ельском районе.

Александр Тимощенко во время обряда "Засевания"

Водитель грузовика, который наехал на пешеходов на регулируемом переходе около ТЦ "Замок" в Минске, приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 апреля

Брифинг о новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 14.00. Национальным банком утверждена Инструкция о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения), которая будет опубликована в ближайшее время. Об основных новациях, предусмотренных этим документом, на брифинге расскажет заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Ольга Илюкевич. Аккредитация СМИ обязательна.

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Минске. В повестку дня включено 12 вопросов.

В Палате представителей состоится заседание круглого стола на тему "Молодежь - настоящее и будущее суверенной Беларуси", который проводит Постоянная комиссия Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. В мероприятии примут участие представители Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, министерств труда и социальной защиты, здравоохранения, образования, а также представители БРСМ, федерации профсоюзов Беларуси. Начало в 10.00, каб. 359.

Пресс-конференция на тему "Красный Крест в Беларуси и мире" (к 70-й годовщине принятия Женевских конвенций 1949 года) с участием Генерального секретаря БОКК Ольги Мычко, ее заместителя Романии Скоморошко и начальника отдела по реагированию на ЧС и розыску Дмитрия Русакова состоится в 12.30 в пресс-центре Дома прессы.

РНПЦ "Мать и дитя" организует прямую телефонную линию на тему: "Доступность медицинской помощи для населения Республики Беларусь". С 9.00 до 11.00 на звонки населения ответят: директор РНПЦ "Мать и дитя" Вильчук Константин Устинович, телефон 8 (017) 2336215; заместитель директора по акушерству и гинекологии Нагибович Светлана Юрьевна, телефон: 8 (017) 3350399.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 апреля

Православный праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы, один из самых великих праздников. Он установлен в память о событии, когда архангел Гавриил, посланный Богом в город Назарет, известил Деву Марию о беспорочном зачатии и рождении ею Сына Всевышнего. Считается, что именно в этот день на Марию сошел Дух Святой и она зачала Богомладенца Иисуса.

Всемирный день здоровья. 7 апреля 1948 года была создана Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и вступил в силу ее устав. Беларусь входит во Всемирную организацию здравоохранения со дня ее основания.

Международный день памяти о геноциде в Руанде.

60 лет назад родился Пастухов Михаил Иванович, белорусский юрист, доктор юридических наук (1993), профессор (1994), заслуженный юрист Беларуси (1994). Автор научных работ по конституционному праву, проблемам судопроизводства, гражданского общества и прав человека. Один из разработчиков Конституции Республики Беларусь и Концепции судебно-правовой реформы в Беларуси.

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