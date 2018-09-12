Картина дня: кадровые назначения в здравоохранении, Макей встретился с Бабичем и комета 21P Джакобини-Циннера

ВЧЕРА

Картина дня. 11 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда руководителей в сфере здравоохранения, в частности, на должность заместителя министра здравоохранения согласован Борис Андросюк. Александр Лукашенко на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения и кадровых назначениях пояснил масштабные антикоррупционные мероприятия в данной сфере. Президент потребовал от руководства системы здравоохранения уже к началу следующего года кардинальным образом решить все выявленные проблемные вопросы.

Александр Лукашенко

Беларуси интересен опыт Совета Европы в сфере местного самоуправления, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем.

Беларусь заинтересована в дальнейшей активизации сотрудничества с Европой, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВ) Гудрун Мослер-Тернстрем. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы ценит прямой диалог с белорусскими властями, заявила Гудрун Мослер-Тернстрем на встрече со студентами и преподавателями Академии управления при Президенте.

Во время лекции

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко наделен рядом полномочий в целях обеспечения представительства и защиты интересов Беларуси в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, реализации политики в соответствующей сфере. Указ об этом подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил двусторонние политические контакты на высшем и высоком уровнях с послом России в Беларуси Михаилом Бабичем на встрече по случаю вручения им копий верительных грамот.

Беларусь поставит в Венесуэлу 500 т сухого цельного молока на безвозмездной основе. Соответствующее распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

РУП "Белпочта" должна оказывать госуслуги с учетом современных требований, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин во время посещения предприятия.

Генеральный директор РУП "Белпочта" Владимир Матусевич и первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин

XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" открылся в Минске.

Пилотируемая космонавтика и космический туризм будут активно развиваться в XXI веке. Такое мнение высказала президент Ассоциации участников космических полетов астронавт из США Бонни Данбар в кулуарах XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Как заявил российский космонавт Павел Виноградов, полеты на Луну и Марс приоритетны для развития космических исследований.

Более 40 документов о сотрудничестве планируется подписать на V Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве 10-12 октября. В программе Форума регионов Беларуси и России будет много новшеств, сообщила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина.

Марианна Щеткина

В Беларуси утверждена новая редакция правил автомобильных перевозок пассажиров.

Идентифицировать комментаторов в интернете предлагается по номеру телефона. Это предложение вошло в проект положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, который опубликован на сайте Мининформа для общественного обсуждения.

ФОТОФАКТ: Комета 21P Джакобини-Циннера 11 сентября максимально приблизилась к Земле.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный театральный фестиваль "Белая вежа" стартовал в Бресте.

Полки китайских книг открыты в магазине "Книги&книжечки" в Минске. Международный проект "Полки китайских книг" инициирован китайской стороной, он реализуется в более чем 10 странах, к нему присоединилась и Беларусь.

Умер первый министр здравоохранения Республики Беларусь Василий Казаков.

Войска с поставленными на втором этапе командно-штабного учения задачами справились, заявил командующий войсками Северо-Западного оперативного командования (СЗОК) генерал-майор Андрей Жук.

Гвардии сержант Олег Маркович на учениях

Россиянин похитил из банкомата в Минске более Br146 тыс.

За пользование данными с чужого телефона против 23-летнего жителя Островца завели дело.

Минчанин четыре года переделывал деньги Сербии и Зимбабве в евро, сообщили в Следственном комитете.

Обвиняемый Евгений Барановский во время допроса в суде подтвердил, что у рядового Александра Коржича был конфликт с сержантом Антоном Вяжевичем.

Десятки единиц незарегистрированного оружия, в том числе пулемет, автоматы, винтовки и гранаты изъяты у жителя Городеи. Подозреваемого в незаконном обороте оружия задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Фото МВД

Бывший генеральный директор ОАО "ДорОрс" приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Рыбак выловил из Березины под Светлогорском пиранью. Специалисты отметили, что такой вид рыбы редко встречается в белорусских водоемах.

Стартовали продажи билетных пакетов на домашние матчи БАТЭ в Лиге Европы.

Дарья Домрачева удостоена медали почета Международного союза биатлона (IBU).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 сентября

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Около 30 стран будет представлено на Белорусском международном медиафоруме "Партнерство во имя будущего", который проходит по 14 сентября в Минске и Минской области. Пленарное заседание медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" начнется в 10.00 (отель "Виктория Олимп", пр.Победителей, 103, конференц-зал "Барселона"). Секция "Интернет-ресурсы как эффективный инструмент формирования общественного мнения. Направления социологических исследований интернет-ресурсов" начнет работать в 14.00 (отель "Виктория Олимп"). В 14.00 состоится круглый стол Постоянного комитета Союзного государства "Союзное государство в эпоху новых медиа: стратегия позиционирования". Панельная дискуссия "Цифровизация медиапространства: новый облик традиционных СМИ" начнется в ПВТ в 15.00.

31-й международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске до 15 сентября.

В 16.00 состоится пресс-конференция с актерами Московского художественного театра по случаю гастролей в Национальном академическом драматическом театре им.М.Горького.

В Минске (DoubleTree by Hilton Hotel) с 10.00 до 16.00 пройдет итоговая конференция проекта "Содействие развитию на местном уровне".

Международная конференция "Роль проектов ГЧП в достижении Целей устойчивого развития и повышения благосостояния людей". Организаторы: Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство экономики и Европейская экономическая комиссия ООН. Начало в 8.30.

Хоккей. КХЛ. "Динамо-Минск" - "Спартак" (Москва).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

50 лет назад родился Расолько Андрей Евгеньевич, белорусский спортсмен (хоккей с шайбой), заслуженный мастер спорта Беларуси (2002). В составе национальной сборной команды Беларуси занял 4-е место на XIV зимних Олимпийских играх (2002). Чемпион мира в группе В (1997, 2002, 2004). Серебряный призер молодежного чемпионата мира (1998). Чемпион Спартакиады народов СССР (1986). Бронзовый призер чемпионата СССР среди молодежи (1986). Чемпион Беларуси (1993, 2003). Чемпион Польши (1994). Бронзовый призер чемпионата России (1995, 2001). Лучший нападающий Беларуси (2004).

200 лет назад родился Густав Эмар, французский писатель. Автор приключенческих романов "Следопыт", "Пионеры прерий" и др. Умер в 1883 г.

95 лет назад родилась Космодемьянская Зоя Анатольевна, Герой Советского Союза (1942, посмертно). В октябре 1941 г., будучи ученицей 10-го класса, добровольцем ушла в партизанский отряд. С группой комсомольцев-партизан перешла через линию фронта на оккупированную территорию и в конце ноября 1941 г. в д.Петрищево Верейского района Московской области схвачена фашистами при выполнении боевого задания. Несмотря на жестокие пытки, не выдала товарищей, не открыла своего настоящего имени, назвавшись Татьяной. Публично повешена фашистами. Имя З.А.Космодемьянской присвоено средней школе №14 в Витебске. Ее именем названы улицы во многих городах Беларуси. Умерла в 1941 г.

95 лет назад родился Горбачев Николай Андреевич, российский писатель. Автор романов "Дайте точку опоры", "Битва", трилогии "Белые воды" и др. Умер в 2000 г.

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