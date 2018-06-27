Картина дня: кадровые решения, изменения в закон о защите прав потребителей и мотоциклисты на особом контроле

ВЧЕРА

Картина дня. 26 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Президент Беларуси согласовал назначение <Игоря Бузовского заместителем министра информации. Кроме того, согласовано назначение Геннадия Трубило первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, Виталия Смирнова - заместителем министра ЖКХ. Николай Рогащук согласован на должность заместителя председателя Минского облисполкома. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Ирины Старовойтовой первым заместителем министра образования.

Во время принятия кадровых решений

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил очень серьезно готовиться к уборочной с учетом потерь от засухи.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов Замбии, Италии, Республики Кипр, Республики Конго, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши, Узбекистана, Эквадора. Президент Беларуси отметил, что миролюбие является основной характеристикой белорусской внешней политики. Александр Лукашенко предложил Узбекистану строительство здания посольства в Минске.

Александр Лукашенко

В Беларуси нужны четкие и понятные показатели эффективности строительной отрасли, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, на котором обсуждалась стратегия развития строительной отрасли на 2018-2030 годы. В Беларуси в 2019 году планируют построить 4,5 млн кв.м жилья, сообщил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

Андрей Кобяков

В Беларуси снижаются проценты по валютным кредитам для агробизнеса. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 21 июня 2018 года № 477.

Минэкономики завершило корректировку декрета №10 по инвестдоговорам. Обновленный декрет предполагает введение единого максимального размера уплаты неустойки в связи с неисполнением инвестором сроков реализации инвестдоговора.

Институт секьюритизации заработает в Беларуси с 1 июля.

Известный советский и российский поэт Андрей Дементьев умер на 90-м году жизни.

МАРТ прокомментировал изменения в закон "О защите прав потребителей".

Праздничный салют у стелы "Минск - город-герой" пройдет без перерывов между залпами, начало салюта запланировано в 23.00 3 июля. Аэростат и тысяча шаров в цветах белорусского флага поднимутся в небо 3 июля в Минске. Большинство белорусов поддерживает проведение парадов войск в Минске, сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров.

Фото из архива

Белорусские депутаты на заседании 27 июня рассмотрят вопрос о ратификации межправсоглашения с Китаем о безвизовом режиме. Парламентские слушания об улучшении инвестиционного климата в Беларуси пройдут осенью нынешнего года.

Федерация профсоюзов Беларуси планирует выделять гранты для молодежи на реализацию социально значимых проектов, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда на встрече с участниками международного молодежного профсоюзного образовательного форума "ТЕМП-2018".

Приоритетом в работе МЧС является безопасность граждан, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко во время церемонии награждения победителей викторины "Марафон безопасности", проводимой на страницах газеты "7 дней".

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко с детьми участников викторины

ЦТ по русскому языку на 100 баллов написали 54 человека.

ЦТ по физике прошло в Беларуси.

Генпрокуратура и МВД уделят пристальное внимание соблюдению мотоциклистами мер безопасности на дорогах, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Антикоррупционные комиссии на крупных предприятиях, в учреждениях обладают значительным потенциалом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Госстандарта.

Мобильная связь появится в тоннелях минского метро к II Европейским играм. Также мобильную связь улучшат на главных ж/д магистралях Беларуси к соревнованиям.

Во время пресс-конференции

Минский стадион "Динамо" получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сертификат первой категории. Сертификат позволяет проводить международные турниры самого высокого уровня, в том числе чемпионаты мира.

Сборная России сыграет 1 июля с футболистами Испании в 1/8 финала чемпионата мира.

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Истборне, обыграв 13-ю ракетку мира. Максим Мирный и Филипп Освальд вышли в 1/4 финала турнира в Анталии.

Британская королева одобрила билль о Brexit.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 июня

Состоится заседание четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. В перечень вопросов для рассмотрения на заседании Палаты представителей включены 11 законопроектов. Начало заседания в 10.00.

Пресс-конференция на тему "О соблюдении правил благоустройства и содержания городских территорий" состоится в 10.00 в Мингорисполкоме (пр-т Независимости, 8, кабинет 202).

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Об обеспечении общественной безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-презентация издания в трех томах "Страна в огне" ("1941. Страна в огне", "1942-1943. На переломе", "1944-1945. Освобождение") (представители Института истории НАН Беларуси, Института всеобщей истории Российской академии наук). Начало в 14.00.

Заседание оргкомитета по подготовке Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится в 15.00 в Витебском облисполкоме (каб.48).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 июня

70 лет назад родился Титович Борис Борисович, белорусский художник. Работает в станковой и книжной графике, монументальной живописи, иконописи и скульптуры. Автор иллюстраций к книгам "Люди на болоте", "Дыхание грозы" И.Мележа, "Марат Казей" П.Бровки, "Зенит" И.Шамякина, серии памятников жертвам 1-й и 2-й мировых войн в Вилейском районе Минской области и др.

145 лет назад родился Каррель Алексис, французский хирург, биолог и патофизиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1912). Предложил сосудистый шов, разработал технику выращивания культуры ткани. Умер в 1944 г.

95 лет назад родился Храбровицкий Даниил Яковлевич, российский кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1974). Умер в 1980 г.

70 лет назад родился Бодров Сергей Владимирович, российский кинорежиссер, сценарист. По его сценариям поставлены фильмы "Баламут", "Не ходите, девки, замуж", "Любимая женщина механика Гаврилова". Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997).

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