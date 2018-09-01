Картина дня: кадровые решения Президента, БАТЭ сыграет с "Челси" и лучшие фото августа

ВЧЕРА
Картина дня. 31 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы 31 августа. Максим Ермолович назначен министром финансов, Виктор Каранкевич - министром энергетики. Андрей Рыбаков согласован на должность председателя "Белнефтехима".
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал глупостью домыслы о временном характере нового состава правительства, которое якобы формируется исключительно "до выборов".
Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей райисполкомов и предприятий. Глава государства ориентирует проблемные предприятия на развитие импортозамещающих производств. Президент анонсировал новые кадровые перестановки, и одна из причин - проблема пьянства, в том числе среди руководящего состава.
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на представлении нового министра финансов Максима Ермоловича обозначил задачи министерства.
Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной заработной платы, заявил премьер-министр Сергей Румас.
Евразийский банк развития улучшил прогноз по ВВП Беларуси в 2018 году до 3,8% и снизил прогноз по инфляции до 5,1%.
Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,1% до $16,5 млрд. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле 2018 года составил Br3,2 млрд.
Располагаемые ресурсы белорусских семей в I полугодии составили Br1170 в месяц.
Программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества до 2020 года планируется утвердить по итогам заседания Комиссии по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, которое пройдет в Пекине 4-5 сентября.
Судебных исполнителей Беларуси оснастили персональными видеорегистраторами.
Белгосуниверситет включен в рейтинг лучших вузов Евразии по версии британского специализированного журнала Times Higher Education.
Лучшие фото БЕЛТА в августе.
Школьные линейки в Беларуси начались 31 августа и продолжатся 1 сентября. Встречи с классными руководителями и линейки приурочены ко Дню знаний. Первый урок будет посвящен Году малой родины и пройдет под названием "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…".
КОММЕНТАРИЙ: В школу с букетом добра.
ФОТОРЕПОРТАЖ: БЕЛТА и модельное агентство "Корона" провели фотосессию, посвященную Дню знаний.
КОММЕНТАРИЙ: Первый раз - в детский сад, или Как помочь ребенку адаптироваться.
Летевший из Москвы в Рим семилетний пассажир "Боинга" после осмотра белорусских медиков продолжил путешествие, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.
Фильм "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук вошел в программу Лондонского кинофестиваля - BFI London Film Festival.
Соперниками борисовского БАТЭ в группе L Лиги Европы будут футболисты английского "Челси" из Лондона, греческого ПАОКа из Пирея и венгерского "Види" из Секешфехервара. Таков результат жеребьевки. Матчи группового этапа пройдут с 20 сентября по 13 декабря.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 1-2 сентября
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Школьные линейки пройдут в Беларуси. На мероприятия будут приглашены представители шефских предприятий, общественных объединений, белорусские писатели, известные выпускники учреждений образования, видные общественные и государственные деятели, медийные персоны. Планируется участие руководителей республиканских органов госуправления в торжественных мероприятиях в школах на своей малой родине.
Представительная делегация Грузии посетит Минск 1-2 сентября. Планируется, что почетные гости откроют фестиваль грузинской культуры "Тбилисоба", который пройдет на территории Верхнего города 1 сентября. В этот день состоятся переговоры председателя Мингорисполкома Андрея Шорца с мэром Тбилиси Каха Каладзе. Стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, возможность реализации совместных проектов. Гости также посетят Белкоммунмаш" и МАЗ.
С 13.00 до 15.00 в парке им. 900-летия Минска (ул. Ташкентская, 33) 1 сентября состоится районный праздник, посвященный Дню знаний "Здравствуй, школа!". В программе праздника - развлекательная шоу-программа, спортивно-развлекательные конкурсы, мастер-классы, аквагрим.
Олимпийский урок организуют в НОК Беларуси. Для более 40 юных атлетов, учащихся 4-11 классов, урок проведут четырехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Дарья Домрачева, олимпийский чемпион Сочи-2014 фристайлист Антон Кушнир и олимпийские чемпионы Пекина-2008 гребцы Александр и Андрей Богдановичи. В программе также запланирована экскурсия по зданию штаб-квартиры НОК, во время которой учащиеся познакомятся с историей Олимпийских игр, принципами современного олимпийского движения.
В столичном парке Горького 1 сентября состоится праздник "Энергия лета". Гостей ожидает двойная клоунская программа от театра "Люди и куклы", музыкальные и танцевальные флешмобы, увлекательные игры для всех возрастов и ростовые куклы, лотерея подарков, аквагрим и фотозона, дегустационный бар, творческая станция для детей до 6 лет.
Экскурсии по мемориальному кладбищу "Благовщина" проведут в Минске 1 сентября во время акции "Урок мира: Тростенец".
В Национальном историческом музее 1 сентября состоится игра, приуроченная ко Дню знаний. Начало в 15.00 и 17.00.
В Иваново 1-2 сентября пройдет XXV День белорусской письменности, посвященный теме малой родины.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
2 сентября
В Республике Беларусь - День белорусской письменности. Отмечается в первое воскресенье сентября.
В Республике Беларусь - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Отмечается в первое воскресенье сентября.
165 лет назад родился Оствальд Вильгельм Фридрих, немецкий физикохимик, один из основателей физической химии, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук, лауреат Нобелевской премии по химии (1909). Умер в 1932 г.
110 лет назад родился Глушко Валентин Петрович, российский ученый в области ракетно-космической техники, основоположник советского жидкостного ракетного двигателестроения, академик АН СССР (1958). Разработанные им двигатели устанавливались на РН "Восток", "Восход", "Союз". В 1974 г. возглавил коллектив, созданный С.П.Королевым. Под его руководством разрабатывалась многоразовая космическая система "Энергия - Буран". Лауреат Ленинской премии (1957), Государственной премии СССР (1967, 1984). Умер в 1989 г.
65 лет назад родилась Проклова Елена Игоревна, российская артистка театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Звонят, откройте дверь", "Будьте моим мужем", "Мимино", "Собака на сене" и др.
3 сентября
70 лет назад родился Мясников Виктор Николаевич, белорусский спортсмен и тренер (легкая атлетика, бег с барьерами), мастер спорта СССР международного класса (1972), заслуженный тренер Беларуси (1988), заслуженный тренер СССР (1992). Чемпион СССР среди юниоров (1968). Финалист XXI Олимпийских игр (1976). Чемпион Европы в закрытых помещениях (1976), серебряный призер (1977). Чемпион VI Спартакиады народов СССР (1975). Победитель матча СССР - США (1975). 10-кратный чемпион СССР (1972-80).
70 лет назад родился Провалинский Владимир Михайлович, белорусский эстрадный певец, заслуженный деятель культуры Беларуси (1991), заслуженный артист Беларуси (1994). На эстраде с середины 1980-х годов. В репертуаре песни современных, в т.ч. белорусских композиторов на слова белорусских поэтов.
215 лет назад родился Гурилев Александр Львович, русский композитор, скрипач, пианист и педагог, один из создателей русского классического романса. Составленный им сборник "47 русских народных песен" явился ценным вкладом в русскую музыкальную фольклористику. Автор романсов "Разлука", "Я говорил при расставании", "Бедная девушка ты" и др. Умер в 1858 г.
110 лет назад родился Сорокин Константин Николаевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1966). Снимался в фильмах "Человек с ружьем", "Кубанские казаки", "Осенние свадьбы" и др. Умер в 1981 г.
65 лет назад родился Жене Жан-Пьер, французский кинорежиссер, сценарист. Поставил фильмы "Амели", "Долгая помолвка" и др.
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