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Картина дня: кадровые решения Президента, БАТЭ сыграет с "Челси" и лучшие фото августа

Общество 01.09.2018 | 08:50

ВЧЕРА

Картина дня. 31 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы 31 августа. Максим Ермолович назначен министром финансов, Виктор Каранкевич - министром энергетики. Андрей Рыбаков согласован на должность председателя "Белнефтехима".

Во время принятия кадровых решений
Во время принятия кадровых решений

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал глупостью домыслы о временном характере нового состава правительства, которое якобы формируется исключительно "до выборов".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей райисполкомов и предприятий. Глава государства ориентирует проблемные предприятия на развитие импортозамещающих производств. Президент анонсировал новые кадровые перестановки, и одна из причин - проблема пьянства, в том числе среди руководящего состава.

Во время принятия кадровых решений
Во время принятия кадровых решений

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на представлении нового министра финансов Максима Ермоловича обозначил задачи министерства.

Сергей Румас представляет нового министра
Сергей Румас представляет нового министра

Правительство готовит предложения по более быстрому увеличению минимальной заработной платы, заявил премьер-министр Сергей Румас.

Сергей Румас
Сергей Румас

Евразийский банк развития улучшил прогноз по ВВП Беларуси в 2018 году до 3,8% и снизил прогноз по инфляции до 5,1%.

Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,1% до $16,5 млрд. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле 2018 года составил Br3,2 млрд.

Располагаемые ресурсы белорусских семей в I полугодии составили Br1170 в месяц.

Программу белорусско-китайского научно-технического сотрудничества до 2020 года планируется утвердить по итогам заседания Комиссии по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, которое пройдет в Пекине 4-5 сентября.

Судебных исполнителей Беларуси оснастили персональными видеорегистраторами.

Белгосуниверситет включен в рейтинг лучших вузов Евразии по версии британского специализированного журнала Times Higher Education.

Лучшие фото БЕЛТА в августе.

Школьные линейки в Беларуси начались 31 августа и продолжатся 1 сентября. Встречи с классными руководителями и линейки приурочены ко Дню знаний. Первый урок будет посвящен Году малой родины и пройдет под названием "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…".

КОММЕНТАРИЙ: В школу с букетом добра.

ФОТОРЕПОРТАЖ: БЕЛТА и модельное агентство "Корона" провели фотосессию, посвященную Дню знаний.

КОММЕНТАРИЙ: Первый раз - в детский сад, или Как помочь ребенку адаптироваться.

Летевший из Москвы в Рим семилетний пассажир "Боинга" после осмотра белорусских медиков продолжил путешествие, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Фильм "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук вошел в программу Лондонского кинофестиваля - BFI London Film Festival.

Кадр из фильма "Хрусталь"
Кадр из фильма "Хрусталь"

Соперниками борисовского БАТЭ в группе L Лиги Европы будут футболисты английского "Челси" из Лондона, греческого ПАОКа из Пирея и венгерского "Види" из Секешфехервара. Таков результат жеребьевки. Матчи группового этапа пройдут с 20 сентября по 13 декабря.

Во время жеребьевки. Фото УЕФА
Во время жеребьевки. Фото УЕФА

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1-2 сентября

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Школьные линейки пройдут в Беларуси. На мероприятия будут приглашены представители шефских предприятий, общественных объединений, белорусские писатели, известные выпускники учреждений образования, видные общественные и государственные деятели, медийные персоны. Планируется участие руководителей республиканских органов госуправления в торжественных мероприятиях в школах на своей малой родине.

Представительная делегация Грузии посетит Минск 1-2 сентября. Планируется, что почетные гости откроют фестиваль грузинской культуры "Тбилисоба", который пройдет на территории Верхнего города 1 сентября. В этот день состоятся переговоры председателя Мингорисполкома Андрея Шорца с мэром Тбилиси Каха Каладзе. Стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, возможность реализации совместных проектов. Гости также посетят Белкоммунмаш" и МАЗ.

С 13.00 до 15.00 в парке им. 900-летия Минска (ул. Ташкентская, 33) 1 сентября состоится районный праздник, посвященный Дню знаний "Здравствуй, школа!". В программе праздника - развлекательная шоу-программа, спортивно-развлекательные конкурсы, мастер-классы, аквагрим.

Олимпийский урок организуют в НОК Беларуси. Для более 40 юных атлетов, учащихся 4-11 классов, урок проведут четырехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Дарья Домрачева, олимпийский чемпион Сочи-2014 фристайлист Антон Кушнир и олимпийские чемпионы Пекина-2008 гребцы Александр и Андрей Богдановичи. В программе также запланирована экскурсия по зданию штаб-квартиры НОК, во время которой учащиеся познакомятся с историей Олимпийских игр, принципами современного олимпийского движения.

В столичном парке Горького 1 сентября состоится праздник "Энергия лета". Гостей ожидает двойная клоунская программа от театра "Люди и куклы", музыкальные и танцевальные флешмобы, увлекательные игры для всех возрастов и ростовые куклы, лотерея подарков, аквагрим и фотозона, дегустационный бар, творческая станция для детей до 6 лет.

Экскурсии по мемориальному кладбищу "Благовщина" проведут в Минске 1 сентября во время акции "Урок мира: Тростенец".

В Национальном историческом музее 1 сентября состоится игра, приуроченная ко Дню знаний. Начало в 15.00 и 17.00.

В Иваново 1-2 сентября пройдет XXV День белорусской письменности, посвященный теме малой родины.

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Знаменательные даты

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2 сентября

В Республике Беларусь - День белорусской письменности. Отмечается в первое воскресенье сентября.

В Республике Беларусь - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Отмечается в первое воскресенье сентября.

165 лет назад родился Оствальд Вильгельм Фридрих, немецкий физикохимик, один из основателей физической химии, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук, лауреат Нобелевской премии по химии (1909). Умер в 1932 г.

110 лет назад родился Глушко Валентин Петрович, российский ученый в области ракетно-космической техники, основоположник советского жидкостного ракетного двигателестроения, академик АН СССР (1958). Разработанные им двигатели устанавливались на РН "Восток", "Восход", "Союз". В 1974 г. возглавил коллектив, созданный С.П.Королевым. Под его руководством разрабатывалась многоразовая космическая система "Энергия - Буран". Лауреат Ленинской премии (1957), Государственной премии СССР (1967, 1984). Умер в 1989 г.

65 лет назад родилась Проклова Елена Игоревна, российская артистка театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Звонят, откройте дверь", "Будьте моим мужем", "Мимино", "Собака на сене" и др.

3 сентября

70 лет назад родился Мясников Виктор Николаевич, белорусский спортсмен и тренер (легкая атлетика, бег с барьерами), мастер спорта СССР международного класса (1972), заслуженный тренер Беларуси (1988), заслуженный тренер СССР (1992). Чемпион СССР среди юниоров (1968). Финалист XXI Олимпийских игр (1976). Чемпион Европы в закрытых помещениях (1976), серебряный призер (1977). Чемпион VI Спартакиады народов СССР (1975). Победитель матча СССР - США (1975). 10-кратный чемпион СССР (1972-80).

70 лет назад родился Провалинский Владимир Михайлович, белорусский эстрадный певец, заслуженный деятель культуры Беларуси (1991), заслуженный артист Беларуси (1994). На эстраде с середины 1980-х годов. В репертуаре песни современных, в т.ч. белорусских композиторов на слова белорусских поэтов.

215 лет назад родился Гурилев Александр Львович, русский композитор, скрипач, пианист и педагог, один из создателей русского классического романса. Составленный им сборник "47 русских народных песен" явился ценным вкладом в русскую музыкальную фольклористику. Автор романсов "Разлука", "Я говорил при расставании", "Бедная девушка ты" и др. Умер в 1858 г.

110 лет назад родился Сорокин Константин Николаевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1966). Снимался в фильмах "Человек с ружьем", "Кубанские казаки", "Осенние свадьбы" и др. Умер в 1981 г.

65 лет назад родился Жене Жан-Пьер, французский кинорежиссер, сценарист. Поставил фильмы "Амели", "Долгая помолвка" и др.

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