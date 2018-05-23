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Картина дня: кадровые решения Президента, лучшие школы Минска и стоимость путевки в лагерь

Общество 23.05.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 22 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 мая рассмотрел кадровые вопросы. Александр Лукашенко назначил новых послов в странах Евросоюза, а также сменил руководителей Академии управления, БГУИР и БрГТУ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует райисполкомы на развитие сферы обслуживания. На соответствующие вопросы глава государства обратил внимание, согласовывая назначение председателей Кобринского и Ляховичского райисполкомов Михаила Гришкевича и Александра Каминского.

Более 3 тыс. поручений главы государства находятся на контроле Администрации Президента Беларуси. Об этом по итогам доклада Александру Лукашенко сообщила глава Администрации Наталья Кочанова.

Ответственность потребителей и поставщиков наркотиков за совершенные ими преступления должна быть строго дифференцирована, этого Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича. Принятие жестких мер в борьбе с распространением наркотиков позволили значительно снизить уровень этой угрозы в Беларуси, заявил Игорь Шуневич.

Белорусским хоккеистам место в низшем дивизионе, но мириться с этим не надо, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета клуба "Динамо-Минск" Игоря Шуневича. Большой разговор и решения о развитии белорусского хоккея еще впереди, отметил Игорь Шуневич по итогам доклада Президенту.

Министерство внутренних дел выступило с инициативой о создании специализированных лицеев МВД в регионах. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич. Он также сообщил, что МВД выступило с инициативой подготовки и принятия дорожной карты по борьбе с педофилией. По мнению министра, глобальная система видеомониторинга позволит на порядок повысить уровень безопасности в стране.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в конце мая совершит рабочий визит в Брюссель. Об этом он сообщил на встрече с послами по особым поручениям стран - членов ЕС по делам "Восточного партнерства". Беларусь призывает ЕС к отмене остающихся ограничительных мер, заявил Владимир Макей.

Во время встречи. Фото МИД
Во время встречи. Фото МИД

В Беларуси подготовлен проект концепции прогноза социально-экономического развития на 2019 год и основных макроэкономических параметров до 2021 года. Такая информация размещена на сайте Министерства экономики.

Объем директивного кредитования по итогам 2018 года должен составить менее 1% ВВП, сообщил первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой перед началом заседания Президиума Совета Министров по вопросу "О реализации государственных программ (подпрограмм), в том числе оценке эффективности их реализации в 2017 году".

Центр комплексного обслуживания инвесторов появится в индустриальном парке "Великий камень".

Планируемые изменения в закон о СМИ направлены на защиту прав граждан, рассказали в Министерстве информации. Действующему закону о СМИ уже десять лет, а за это время произошли значительные изменения в информационном пространстве.

Историю страны в фотографиях представит совместный проект Белорусского телеграфного агентства и телеканала "Беларусь 24".

Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней составит Br430 (при этом размер удешевления стоимости путевки за счет государственных средств составит Br185, или 43% ее полной стоимости), с дневным пребыванием - Br93 (размер удешевления - Br76 рублей, или 81,7% ее полной стоимости).

Лучшие школы, детсады и гимназии года определили в Минске.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" поставит для нужд Минска еще 60 электробусов, из них 17 - до конца 2018 года, остальные - к маю 2019 года.

Движение транспорта будет ограничиваться в Минске по 14 июня на время подготовки к параду, сообщили на предприятии "Минсктранс".

Взрыв произошел в деревне Королев Стан. Следственно-оперативная группа работает на месте инцидента. Заведено уголовное дело.

В Малоритском районе спасли травмированного лосенка.

Белоруска Вера Ярошик вышла в финал проекта "Ты супер!" на российском телеканале.

Вера Ярошик. Фото из социальных сетей
Вера Ярошик. Фото из социальных сетей

До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 мая.

Более 40 игроков примут участие в открытом Кубке Беларуси по гольфу, который состоится 26 мая.

Нью-Йоркскую фондовую биржу впервые возглавит женщина.

В Лондоне открылась престижная цветочная выставка Chelsea Flower Show.

Лауреатом Абелевской премии по математике стал канадец Роберт Ленглендс.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 мая

Международный форум экспертной инициативы "Минский диалог" "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" пройдет в белорусской столице 23-25 мая. В мероприятии примут участие 350 экспертов и официальных лиц из более чем 40 стран.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении Белорусского промышленного форума - 2018" (представители Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства энергетики Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь, Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной академии наук, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Патологии щитовидной железы. Группы риска и вопросы выявляемости заболевания", приуроченная к Всемирному дню заболеваний щитовидной железы (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 12.30.

Состоится пресс-конференция на тему: "Окончание учебного года: последние звонки и выпускные вечера". Начало в 10.00. Место проведения: пр-т Независимости, 8, кабинет 320.

Свыше 300 участников соберет в Минске финальный этап III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018.

В "Музее миниатюр. Страна мини" в 14.30 состоится презентация нового детского приключенческого фильм "Правила геймера" Национальной киностудии "Беларусьфильм".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 мая

В Республике Беларусь - День славянской письменности и культуры. Отмечается в честь славянских просветителей и проповедников христианства Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру кириллицу (863) и заложивших фундамент русской и других славянских литератур.

Европейский день парков. Объявлен Европейской федерацией национальных и природных парков (Европарк). 24 мая 1909 года в Швеции были созданы первые в Европе девять национальных парков.

День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла - 16-го предстоятеля Русской православной церкви (избран 27 января 2009 г., интронизация состоялась 1 февраля 2009 г.).

90 лет назад родился Панченко Иван Трофимович, белорусский писатель. Автор сборников очерков и рассказов "Люди высокого долга", "Новые знакомые", "Тонкая рябина" и др.

55 лет назад Сергеечева Маргарита Владимировна, российская актриса. Снималась в фильмах "Странные взрослые", "Четвертая высота", "Подсудимый", "За прекрасных дам!" и др.

45 лет назад родилась Лыжичко Руслана Степановна, украинская певица, народная артистка Украины (2004). Автор-исполнитель и продюсер, известна как Руслана. Победительница конкурса песни "Евровидение" в 2004 г.

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