Картина дня: как делают белорусскую икру, изменение ставок единого налога и новые цифры приема в вузы

ВЧЕРА

Картина дня. 30 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил искать новые рынки в условиях проблем с поставками продуктов в Россию, об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Минской области. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил молочно-товарный и ознакомился здесь с применением современных высокоэффективных технологий при производстве молока.

Александр Лукашенко во время посещения молочно-товарного комплекса.

Президент Беларуси Александр Лукашенко области ознакомился с технологией производства черной икры и осетрины. Глава государства посетил аквакультурное хозяйство Admiral Husso ЗАО "ДГ-Центр". Несколько лет назад Президент поручал создать в Беларуси производство ценных пород рыб. В Беларуси создано восемь производств, из них четыре - в Могилевской области. Черная икра из Беларуси получила высшую похвалу от легендарного французского шеф-повара, обладателя трех звезд Мишлен Кристиана Ле Скера.

Беларусь планирует начать поставки сливочного масла в Марокко, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. Беларусь планирует в 2018 году нарастить поставки сельхозпродукции в страны СНГ.

Премьер-министр Андрей Кобяков поручил завершить реконструкцию трассы М6 Минск - Гродно - граница Республики Беларусь (Брузги) до II Европейский игр. Такое поручение он дал сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область. Обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей останется на особом контроле, заявил премьер-министр Андрей Кобяков.

Андрей Кобяков

Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой к концу 2018 года не должна превысить Br923, заявил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль. В городах-спутниках в 2018 году планируется построить 532 квартиры. В Беларуси с начала года заключено более 2,7 тыс. договоров на кредитование строительства жилья по указу №240.

Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в Минске увеличены в среднем на 7,4%. Соответствующее решение принято на 2-й сессии Минского городского Совета депутатов 28-го созыва. Налог для квартиросдатчиков в Минске увеличен на 6,3%. Дополнительные средства из бюджета Минска выделят в 2018 году на проектирование, строительство и реконструкцию объектов социальной сферы и городской инфраструктуры. Это предусмотрено корректировкой инвестиционной программы столицы на текущий год.

Лыжные ботинки белорусского производства появятся к новому зимнему сезону, сообщил генеральный директор Белорусской кожевенно-обувной компании "Марко", сенатор Николай Мартынов.

Генеральный директор Белорусской кожевенно-обувной компании "Марко", сенатор Николай Мартынов показывает эскизы лыжных ботинок.

Вузы публикуют контрольные цифры приема: в 2018 году в БГУ - на 190 человек меньше.

Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,7% до $16,4 млрд.

Национальным банком Беларуси зарегистрирована специализированная кассово-инкассаторская компания - открытое акционерное общество "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп".

Белорусский рынок электронной торговли может вырасти до $1,5 млрд в год. Такие данные были озвучены на ежегодной конференции по электронной коммерции в Беларуси E-commerce Day.

БелАЗ выпускает карьерный самосвал нового класса грузоподъемности - 290 т.

Спасатели провели учебную эвакуацию в минском торговом центре "Столица". Также спасатели провели учебную эвакуацию и проверили действия персонала в кинотеатре "Беларусь".

Первый заместитель начальника центрального РОЧС Минска подполковник Максим Яковлев беседует с сотрудниками кинотеатра.

МЧС и МВД проверяют места массового пребывания людей и жилье на безопасность. Это предусмотрено совместным планом двух ведомств.

МВД планирует в этом году полностью перейти на электронную регистрацию сообщений о правонарушениях.

Для людей с аллергией в Беларуси появилась карта пыльцы.

"Большая уборка малой родины" станет девизом весеннего месячника в Минске.

Усадебный дом рода Достоевских планируется восстановить в Ивановском районе в 2019 году.

ФОТО. Весеннее половодье на Припяти в Житковичском районе.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 апреля из-за шквалистого ветра.

Футболисты БАТЭ вступают в сезон с новым спонсором - Минским тракторным заводом.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку компании Илона Маска SpaceX на запуск нескольких тысяч небольших спутников для создания сети спутникового интернета Starlink.

Уилл Смит неудачно сходил на свидание с роботом Софией.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 марта - 1 апреля

С 13.00 до 15.00 31 марта специалисты Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей (ул. Чеботарева, 6а) проведут праздник "Море смеха" в рамках акции "Подари улыбку детям!", посвященный празднованию Международного дня смеха.

Молодежная трудовая акция "Труд крут!" с участием около сотни бойцов студенческих отрядов и активистов БРСМ столицы состоится 31 марта в 11.00 на стадионе "Динамо" (ул. Кирова, 8).

Месячник по благоустройству пройдет 1 апреля в Минске.

Акция "30 дней на велосипеде" (30 days of biking) стартует 1 апреля в Минске.

В гостинице "Турист" Могилева 31 марта пройдет IT-конференция MITCon' 2018. В формате конференции будут работать одновременно две площадки, где пройдут панельные дискуссии, мини-соревнования. 15 спикеров из Беларуси поделятся своим опытом и реальными бизнес-кейсами, проанализируют современные тенденции развития IT сферы.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проведет второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях у французского "Нанта".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

1 апреля

В Республике Беларусь профессиональный праздник - День геолога.

У католиков - Пасха (Воскресение Христово).

У православных - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

День смеха. Отмечается во многих европейских странах.

Международный день птиц. Отмечается в связи с подписанием в этот день в 1906 году Международной конвенции об охране птиц.

95 лет назад родился Попов Виктор Борисович, белорусский скульптор. Работал в области станковой и монументальной скульптуры. Среди станковых произведений: композиции "Портрет студентки", "Юность", "Утро". Принимал участие в архитектурно-скульптурном оформлении зданий Минского суворовского училища, Театра юного зрителя, Дворца культуры Белсовпрофа и др. Умер в 1981 г.

150 лет назад родился Ростан Эдмон, французский поэт и драматург. Автор комедий "Сирано де Бержерак", "Принцесса Греза" и др. Умер в 1918 г.

150 лет назад родилась Забела Надежда Ивановна, русская певица. Расцвет ее творчества связан с выступлениями на сцене Московской частной русской оперы С.И.Мамонтова в 1897-1902 гг. В 1904-1911 гг. работала в труппе Мариинского театра. В последние годы выступала в концертах с произведениями русских композиторов. Умерла в 1913 г.

145 лет назад родился Рахманинов Сергей Васильевич, русский композитор, пианист, дирижер. Крупнейший представитель мирового пианистического искусства. В 1895 г. концертировал по России, в том числе по Беларуси, и за границей. В 1897-98 гг. дирижер Московской частной русской оперы С.Мамонтова, в 1904-06 - Большого театра. Среди произведений: оперы "Алеко", "Скупой рыцарь", Франческа да Римини", кантата "Весна", вокально-симфоническая поэма "Колокола", симфоническая поэма "Остров мертвых", романсы и др. Умер в 1943 г.

2 апреля

День единения народов Беларуси и России.

Международный день детской книги. Отмечается в день рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875), датского писателя-сказочника.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Отмечается ежегодно с 2008 года по решению 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в целях информирования общества о проблемах детей, страдающих постоянным нарушением психического развития.

85 лет назад родился Шимук Виктор (Викентий Николаевич), белорусский писатель. В 1967-71 гг. в газете "Звязда", с 1974 г. ответственный секретарь еженедельника "Літаратура і мастацтва", с 1977 г. заместитель главного редактора Главной редакции литературно-драматического вещания на Белорусском радио. Автор сборников стихов и рассказов. Многие его стихи положены на музыку. Умер в 1998 г.

400 лет назад родился Гримальди Франческо Мария, итальянский физик и астроном. Открыл дифракцию света. Совместно с Дж. Б.Риччиоли составил карту Луны и ввел название лунных образований, употребляющиеся по сей день. Умер в 1663 г.

90 лет назад родился Запашный Вальтер Михайлович, артист Российской государственной цирковой компании, народный артист РСФСР. Умер в 2007 г.

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