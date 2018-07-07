Картина дня: как не ошибиться с выбором турфирмы, финалисты нацотбора на детское "Евровидение" и БЕЛТА в Viber

ВЧЕРА

Картина дня. 6 июля

Распоряжением премьер-министра от 4 июля 2018 года №193р создана рабочая группа для выработки предложений по организации в Беларуси систем электронных виз и авторизации путешествий. Возглавил рабочую группу заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

Совмин утвердил порядок проведения эксперимента по закреплению охотников за угодьями.

Фото из архива

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июля составили $6,83 млрд, сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Фото из архива

В Беларуси готовятся предложения по обязательному продлению контрактов с добросовестными работниками. Такая информация размещена на сайте Федерации профсоюзов Беларуси

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Экспорт белорусской молочной продукции в Китай в январе-мае вырос в 5 раз, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло. Белорусскую породу коров белголштин планируется утвердить к 2020 году.

Фото из архива

Высокий сезон: как не ошибиться с выбором турфирмы.

Временный поверенный в делах США Роберт Райли завершает дипмиссию в Беларуси.

Финалистов нацотбора на детское "Евровидение" выбрали 6 июля в Минске.

Группа "Нескушный возраст"

Включение проспекта Независимости Минска в белорусский предварительный список ЮНЕСКО ожидается в сентябре.

Проспект Независимости. Фото из архива

Национальные традиции и культуру в Минске до конца летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе представят 13 стран.

Фестиваль "Тбилисоба". Фото из архива

Завершено расследование дела о гибели детей при обрушении недостроенного дома в Могилеве.

Обвиняемого в смерти пациента медработника из Городка оправдали.

Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович квалифицировалась в финал "Бриллиантовой лиги".

Татьяна Холодович. Фото из архива

Решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступило в силу с 6 июля. Ответные меры Китая на американские пошлины также вступили в силу.

Россия ввела дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.

В Японии казнили семь лидеров секты "Аум Синрикё".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 июля

Парламентская делегация Беларуси во главе с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком примет участие в 27-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая пройдет в Берлине 7-11 июля.

Джазовые вечера в Минске завершит 7 июля программа "В джазе только девушки". Начало в 20.30.

Финско-немецкую трагикомедию "По ту сторону надежды" покажут в историческом центре Минска 7 июля. Вход свободный. Начало в 21.30.

Турнир по волейболу среди дворовых команд пройдет 7-8 июля в Минске. Соревнования пройдут на базе средней школы №51.

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") пройдет 7-8 июля в агрогородке Александрия Шкловского района.

Фото из архива

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 июля

В Республике Беларусь - День работников налоговых органов. Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 04.11.1998 № 527 отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.

Всемирный день борьбы с аллергией. Отмечается с 2005 года по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии. Аллергии известны человечеству со времен Древнего Египта, но ученые смогли разобраться в их причинах только в XIX веке. Сегодня 20% населения Земли страдают теми или иными видами аллергии.

115 лет назад родился Ванаг Юлий Петрович, латышский писатель, переводчик, заслуженный деятель культуры Латвии (1953), заслуженный работник культуры Беларуси (1979). Автор сборников "В воротах солнца", "Поэзия", "Вспомни, молодость моя", пьес. На латышский язык перевел стихи Я.Купалы, повести "Трясина" Я.Коласа, "Торговка и поэт" и "Брачная ночь" И.Шамякина, романы "Люди на болоте" и "Дыхание грозы" И.Мележа и др. Умер в 1986 г.

60 лет назад родился Корольчук Владимир Николаевич, белорусский композитор. Автор кантаты "Воспоминания", концертов для контрабаса, альта, баяна и виолончели и др.

180 лет назад родился Цеппелин Фердинанд, немецкий конструктор дирижаблей. Организатор производства и серийного выпуска дирижаблей жесткой конструкции "цеппелин". Умер в 1917 г.

80 лет назад родился Мягков Андрей Васильевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1986). Снимался в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс" и др.

55 лет назад родился Певцов Дмитрий Анатольевич, российский артист театра и кино, народный артист Российской Федерации (2001). Снимался в фильмах "Мать", "Королева Марго", "Бандитский Петербург" и др. Лауреат Государственной премии России (1996).

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