Картина дня: "Карта гостя Минска" уже в продаже, когда лоукостер прилетит в Беларусь и как окунаться в прорубь

ВЧЕРА

Картина дня. 17 января

V Форум регионов Беларуси и России, который пройдет 26-28 сентября, примут города Могилев, Горки и Шклов, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина и председатель Совета Республики Михаил Мясникович

В Беларуси строится самая безопасная АЭС, отметил на пресс-конференции министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Министр подчеркнул, что в подразделении МЧС, размещенном у строящейся АЭС, проводится постоянная подготовка и оно себя хорошо зарекомендовало в учениях, которые состоялись в прошлом году.

Труженикам Гомельской области объявлена Благодарность Президента.

Иностранные дипломаты смогут участвовать в мониторинге местных выборов в Беларуси с 13 февраля (когда стартует досрочное голосование), им будут выданы соответствующие удостоверения, сообщили в Центризбиркоме.

Стартовали продажи "Карты гостя Минска". Доступны три вида карт - на 24, 48 и 72 часа. Бесплатно по "Карте гостя" можно побывать в музеях, предусмотрены скидки на посещение экскурсий, аквапарка и зоопарка, ресторанов, кафе и магазинов. Туроператоры Минска предложат туристам новые экскурсии на английском языке, сообщила директор информационно-туристского центра "Минск" Елена Плис. Открытие трех новых отелей на 300 номеров ожидается в Минске в 2018 году, сообщил начальник ГУ "Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома" Юрий Натычко.

Российский лоукостер "Победа" аккредитован на полеты в Гомель с 16 февраля, в Минск с 25 марта. Российская авиакомпания "Нордавиа" аккредитована на полеты по маршруту Санкт-Петербург - Минск.

Международная финансовая корпорации (IFC) готова помочь в разработке плана действий по подготовке Программы развития конкуренции в Беларуси, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Владимир Колтович и Рольф Берндт. Фото Министерства антимонопольного регулирования и торговли

Беларусь заинтересована в создании консорциума с участием белорусских компаний для реализации проектов по ремонту и строительству дорог и дорожной инфраструктуры в Молдове, заявил посол Беларуси в Молдове Сергей Чичук на встрече с министром экономики и инфраструктуры Молдовы Кириллом Габуричем.

Сергей Чичук и Кирилл Габурич

"Белкоммунмаш" выиграл аукцион на поставку скоростных трамваев в Волгоград.

Национальная библиотека Беларуси готовит масштабный проект к 400-летию первого "Букваря", отмечаемому в 2018 году. Об этом сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА генеральный директор НББ Роман Мотульский. Выставку портретов Радзивиллов из коллекции Национального художественного музея Беларуси планируется провести в Варшаве в 2018 году, сообщил генеральный директор НХМ Владимир Прокопцов.

Во время работы круглого стола

Самая популярная улица в Беларуси - Центральная, сообщили в отделе геоинформационных систем Национального кадастрового агентства Государственного комитета по имуществу. Улица Центральная встречается в 5 056 населенных пунктах страны, Молодежная - в 2 166, Садовая - в 2 165.

Выставка ведущего фотокорреспондента БЕЛТА по Гомельской области Сергея Холодилина "Наследие эпох. Patrimonio dell'epoca" открылась в галерее дворца Румянцевых и Паскевичей в Гомеле.

Фото газеты "Гомельская праўда" - БЕЛТА

ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег.

На улицах Минска ранним утром

Инфографика. Окунание в прорубь на Крещение.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Чемпионат по спортивному зимнему плаванию проходит в Минске.

Могилевский аэропорт в 2018 году отправит 8 чартерных рейсов в Египет, сообщили в Могилевском филиале РУП "Белаэронавигация" аэропорт Могилев".

Пункты обогрева оборудованы у берегов Припяти, где временно разведена понтонная переправа, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Белгидромет планирует усовершенствовать стиль изложения прогнозов погоды, сообщил начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Роман Лабазнов.

Белорусский экипаж "МАЗ-СПОРТавто" занял первое место по результатам 11-го этапа марафона "Дакар-2018". Белорусский экипаж стал третьим в общем зачете.

Фото dakar.com

Биатлонистка Дарья Юркевич включена в состав сборной Беларуси на шестой этап Кубка мира в итальянском Антхольце. Соревнования начнутся 18 января спринтерской гонкой у женщин.

Дарья Юркевич. Фото из архива

Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филип Освальд победно стартовали в мужском парном разряде открытого чемпионата Австралии. Арина Соболенко уступила в первом круге в парном разряде Открытого чемпионата Австралии.

Вероника Кудерметова и Арина Соболенко

Александр Глеб примет участие в жеребьевке Лиги наций УЕФА, которая 24 января состоится в Лозанне (Швейцария).

Александр Глеб. Фото Reuters

Представители Республики Корея и КНДР пройдут на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане под единым флагом. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам межкорейских переговоров на рабочем уровне в пограничном пункте Пханмунджом.

Напавшим на школьников в Перми подросткам грозит до 7 лет лишения свободы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О реализации мероприятий по наведению порядка на земле. Вопросы регулирования обращения с отходами" (представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в конференц-зале административного здания Центра духовного просвещения и социального служения "Всех скорбящих Радость" (по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 65, 2 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Республиканский конкурс творческих достижений в области христианской культуры "Радость моя" для коллективов и исполнителей по видам искусства и деятельности учреждений культуры и образования, ведомственных и профсоюзных организаций, религиозных объединений".

Биатлон. Этап Кубка мира. Антхольц (Италия).

Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Динамо-Минск" - "Куньлунь Ред Стар". "Минск-Арена".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 января

Православный праздник - Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В этот день 30-летний Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан. Праздник называется также Богоявлением, так как во время крещения Иисуса Бог явил себя миру в Святой Троице.

В Республике Беларусь - День спасателя.

155 лет назад родился Серафимович Александр Серафимович, русский писатель. Автор повести "Пески", романов "Город в степи", "Железный поток". Лауреат Государственной премии СССР (1943). Умер в 1949 г.

75 лет назад родилась Джоплин Дженис, американская певица и композитор, представительница рок-музыки. Умерла в 1970 г.

115 лет назад объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс" - одного из самых престижных и популярных соревнований наших дней.

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