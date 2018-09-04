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Картина дня: "Карта роста" для школьников, кассовые сборы "Хрусталя" и самые чистые реки Беларуси

Общество 04.09.2018 | 06:58

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Картина дня. 3 сентября

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили по телефону взаимодействие двух стран в Союзном государстве и ЕАЭС.

Беларусь начала активный диалог по присоединению к соглашению ВТО о госзакупках. Как заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович, Беларусь установит механизм защиты экономики в сфере госзакупок при вступлении в ВТО.

Беларуси впервые присвоен суверенный кредитный рейтинг китайского агентства CCXI. Получение кредитного рейтинга по китайской национальной шкале осуществляется в рамках подготовки к выпуску государственных облигаций Беларуси на внутреннем рынке КНР.

Первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий во время встречи с первокурсниками факультета журналистики БГУ отметил, что журналист должен учиться и развиваться всегда, где бы он ни работал.

Белорусский тенор Павел Петров стал победителем престижного международного конкурса молодых вокалистов Operalia-2018 ("Опералия-2018").

Павел Петров. Фото из архива
Павел Петров. Фото из архива

Фильм "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук вошел в тройку лидеров кассового сбора в минском киновидеопрокате.

Школьникам Минска предложат проект "Карта роста", который будет стимулировать к посещению музеев и театров.

Самыми чистыми реками в Беларуси являются Вилия, Беседь, Ипуть и Цна.

В Беларуси на полях нет трансгенных растений, заявил на пресс-конференции главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Александр Кильчевский.

Предложения по благоустройству городской среды к II Европейским играм подготовят в Минске. "Карту гостя Европейских игр" представят в Минске к декабрю.

Годовалый ребенок выжил после падения с 7-го этажа в Могилеве.

Фото УСК по Могилевской области
Фото УСК по Могилевской области

Рядовой Коржич перед смертью страдал психическим расстройством - заключение экспертов.

Температура воздуха в Беларуси 2 сентября была на 3-6 градусов выше климатической нормы. На этой неделе в Беларуси ожидается теплая и сухая погода.

Новый коллектор для решения проблемы подтоплений улиц столицы построят в районе Минской кольцевой автодороги.

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков победил на международном турнире ISTAF в Берлине.

Максим Недосеков. Фото БФЛА
Максим Недосеков. Фото БФЛА

В Рио-де-Жанейро в результате сильного пожара полностью сгорел Национальный музей Бразилии. Музей является старейшим научным учреждением Бразилии, в 2018 году он отметил свое 200-летие.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 сентября

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Заседания Комиссии по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству пройдет в Пекине 4-5 сентября. Белорусскую часть комиссии возглавит председатель ГКНТ Александр Шумилин, китайскую - министр науки и технологий Ван Чжиган.

Выездная пресс-конференция: "Реализация планов по развитию киностудии "Беларусьфильм", новые партнерские взаимоотношения, а также пути продвижения новой и фондовой продукции Национальной киностудии". Место проведения: г. Минск пр.Независимости, 98. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О взаимодействии Республики Казахстан и Республики Беларусь в рамках двустороннего сотрудничества и евразийских интеграционных объединений" (Ертысбаев Ермухамет Кабидинович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь). Начало в 12.30.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Итоги социально-экономического развития города Минска. О подготовке Дней Минска в Санкт-Петербурге" (представители Минского городского исполнительного комитета). Начало в 14.30.

Пресс-конференция "Развитие газовой и торфяной отрасли в Республике Беларусь", приуроченная к юбилейному празднованию 60-летия газовой и 100-летия торфяной промышленности, а также ко Дню работника нефтяной, газовой и топливной промышленности состоится в пресс-центре Дома прессы с участием замминистра энергетики Прудниковой О.Ф., руководства ГПО "Белтопгаз". Начало в 15.00.

Международная строительная выставка "Будпрагрэс-2018" пройдет в минском Футбольном манеже с 4 по 7 сентября.

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Знаменательные даты 5 сентября

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Международный день благотворительности. Отмечается по инициативе ООН с 2013 г.

У православных верующих - Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

День матери Терезы Калькуттской. Провозглашен Римско-католической церковью 19 октября 2003 года в честь матери Терезы (1910-1997), миссионерки - подвижницы в делах благотворительности. Канонизирована католической церковью 19 октября 2003 года.

450 лет назад родился Томмазо Кампанелла, итальянский философ и писатель, монах-доминиканец. Пытался примирить гуманизм эпохи Возрождения с романским католическим богословием. Наибольшую известность получил как автор коммунистической утопии "Город солнца". Умер в 1639 г.

380 лет назад родился Людовик XIV, французский король, получивший прозвище Король-Солнце. Его правление является воплощением абсолютной монархии классического периода. Умер в 1715 г.

45 лет назад родилась Макгоуэн Роуз Арианна, американская актриса и певица. Снималась в телесериалах "Зачарованные", "Элвис", в кинофильмах "Крик", "Королевы убийства", "Пятьдесят мертвецов", "Конан".

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