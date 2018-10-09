Картина дня: ключевые темы Форума регионов, онлайн-торговлю подержанной одеждой могут запретить и чем запомнилась Нобелевская неделя

ВЧЕРА

Картина дня. 8 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с украинским государственным и политическим деятелем, третьим Президентом Украины (2005-2010 годы) Виктором Ющенко.

Виктор Ющенко и Александр Лукашенко

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с послом России в Беларуси Михаилом Бабичем предложил обсудить выполнение договоренностей, достигнутых главами государств в Сочи.

Михаил Бабич и Сергей Румас

ИНТЕРВЬЮ. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА об особенностях и ключевых темах V Форума регионов Беларуси и России, перспективах двустороннего сотрудничества в АПК и гармонизации законодательств.

Правительство Беларуси подпишет соглашения о сотрудничестве с шестью регионами России.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в национальной и иностранной валютах "В/В", прогноз - стабильный.

Беларусь заинтересована в экспертной оценке миссии Международного агентства по атомной энергии EPREV по рассмотрению аварийной готовности и реагированию для обеспечения безопасности АЭС, отметил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко во время встречи с представителями миссии МАГАТЭ.

Беларуси интересен опыт Германии в использовании возобновляемых источников энергии, сообщила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова на открытии VI Белорусско-германского энергетического форума.

Ольга Прудникова

Попытки утаить факт травмирования работника на производстве напрасны, они все равно выявляются во взаимодействии с правоохранительными органами. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов на онлайн-конференции "Практическое применение законодательства об охране труда" на сайтах БЕЛТА и Минтруда и соцзащиты.

Онлайн-торговлю подержанными вещами могут запретить в Беларуси, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Предложение вынесено на общественное обсуждение.

Беларусь в конкурсе National Geographic Traveler (Россия) стала лучшей страной для агротуризма, обойдя в читательском голосовании Италию, Бразилию, Китай и США. Белорус Леонид Пашковский назван лучшим travel-блогером.

Минск и Дубай свяжет прямой авиарейс, с 6 ноября 2018 года начинается выполнение чартерной программы по маршруту Минск - Дубай - Минск. Гродненский аэропорт начал отправлять чартерные рейсы в Египет.

Свыше 155 тыс. туристов посетили Минск по безвизовому режиму с февраля 2017 года.

Китаянка путешествует на велосипеде по Беларуси.

Зимнее дизельное топливо начнет поступать на белорусские АЗС со следующей недели.

В Могилеве открылась фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя".

Билеты в зрительный зал на главное шоу детского "Евровидения-2018" проданы, но в реализации остаются билеты на танцпол и генеральную репетицию, которая пройдет в формате гала-концерта, аналогичного главному шоу.

Традиционная Неделя матери в этом году проходит в Беларуси с 8 по 14 октября.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Открылся сезон загонной охоты на копытных.

Владимир Коношевич

В Беларуси на этой неделе установится теплая и в основном без осадков погода с температурным фоном на 2-6 градусов выше климатической нормы.

Два гражданина Беларуси погибли в результате ДТП под Санкт-Петербургом.

На 75-м году жизни умер известный белорусский баскетбольный специалист, заслуженный тренер Беларуси Михаил Бицан.

Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере поднялась на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Белоруски Арина Соболенко и Александра Саснович вошли в число претенденток на призы Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам 2018 года.

Во время II Европейских игр в Минске будут работать около 20 инфоточек для туристов.

Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2018 году стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Ромер за исследования в области долгосрочного макроэкономического анализа.

Чем запомнилась Нобелевская неделя - 2018: все о лауреатах премии и их достижениях.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 октября

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Международная конференция высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" пройдет 9-10 октября в Минске ("Президент-Отель"). Начало в 13.30.

XXIII Белорусский энергетический и экологический форум пройдет в Минске по 12 октября. Ведущие белорусские и мировые производители оборудования, технологий и материалов представят современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, электротехники, экологии и энергосбережения. Открытие в 12.00.

Пресс-конференция по вопросам организации и проведения церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года в Беларуси при участии композитора, народного артиста России Игоря Крутого. Начало в 12.40. Место проведения: Белорусская государственная филармония.

Пресс-конференция "Охрана материнства и детства в Беларуси - важнейший приоритет государственной социальной политики", приуроченная ко Дню матери, состоится в Национальном пресс-центре в 10.00 с участием представителей Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства образования, Министерства здравоохранения.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Об итогах участия белорусских книгоиздателей и книгораспространителей в XII Международной книжной выставке-ярмарке печатной продукции и научной конференции "Книга - путь сотрудничества и прогресса (Туркменистан)".

Международный фестиваль красоты "Роза ветров Hair-2018" и открытый чемпионат на Кубок Минска - 2018 по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису проходят в Минске с 8 по 11 ноября.

Международный женский клуб жен послов, дипломатов и иностранных представителей посетит Могилев.

Создание концепции молодежной политики Союзного государства планируется обсудить на VI Молодежном форуме Беларуси и России "Молодежь - за Союзное государство", который пройдет 9-10 октября в Могилеве.

В Национальном парке "Беловежская пуща" с 8 по 12 октября проходит V Международная научная конференция "Мониторинг и оценка состояния растительного мира".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 октября

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Всемирный день психического здоровья. Отмечается ежегодно с 1992 года по решению Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

95 лет назад родился Сикорский Всеволод Михайлович, белорусский историк, член-корреспондент НАН Беларуси (1972), доктор философских наук (1967), профессор (1967), заслуженный деятель науки Беларуси (1971). Умер в 1981 г.

205 лет назад родился Верди Джузеппе Фортунино Франческо, итальянский композитор, центральная фигура итальянской оперной школы. Лучшие его оперы - "Риголетто", "Травиата", "Аида" - исполняются в оперных театрах всех стран мира. Умер в 1901 г.

155 лет назад родился Обручев Владимир Афанасьевич, российский геолог, член-корреспондент (1921), академик АН СССР (1929), Герой Социалистического Труда (1945), член многих зарубежных академий и научных обществ. Исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии. Автор научных трудов, книг, в том числе романов "Плутония", "Земля Санникова". Лауреат премии им.В.И.Ленина (1926), Государственной премии СССР (1941, 1950). Умер в 1956 г.

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