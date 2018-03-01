Картина дня: книжная выставка-ярмарка, кто поедет на Паралимпиаду и мартовская метель

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 марта 2018, Пн
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.4114
USD 1.9565
RUB 3.4541
Главное
Александр Лукашенко и Григорий Рапота Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018
Спорт
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Президент
Кочанова вручила паспорта юным гражданам Беларуси
Общество
Время удачи – 18.20! Сегодня Ольга Плотникова в прямом эфире ОНТ разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Ниссан Джук"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
БВФБ планирует во втором полугодии организовать продажу акций международных компаний
14:40 Экономика
В авиакатастрофе в Непале погибли как минимум 38 человек
14:36 В мире
Пропавший тату-мастер витебского салона найден мертвым
14:34 Происшествия
Таможенные органы Беларуси реализуют три проекта международной техпомощи
14:30 Общество
Два могилевчанина с помощью гаджетов похитили более Вr1 тыс.
14:30 Происшествия
Нотариусам планируется предоставить право совершать исполнительные надписи в электронной форме
14:23 Общество
Проект по оказанию интегрированных услуг пациентам запустят в противотуберкулезном диспансере Минска
14:13 Регионы
Из Instagram и Snapchat пропали GIF-стикеры
14:09 Технологии
Белорусская валютно-фондовая биржа может стать небанковской кредитно-финансовой организацией
14:07 Экономика
По делу об обрушении в шахте "Беларуськалия" назначены экспертизы
14:06 Происшествия
Похитители скота с ферм Минской области получили до 4 лет ограничения свободы
14:04 Происшествия
Пинское "Полесье" наладило выпуск бесшовной одежды
14:01 Новости компаний
В Пружанском районе рабочего затянуло в привод станка
13:56 Происшествия
Кочанова вручила паспорта юным гражданам Беларуси
13:53 Общество
Внутренние войска вносят вклад в снижение количества преступлений в общественных местах - Караев
13:51 Общество
Покупки в интернете совершают 44% белорусов
13:50 Общество
ИНФОГРАФИКА: Статистика о лишении родительских прав
13:40 Заголовки новостей
Кэмерон Диаз уходит из кино
13:40 Калейдоскоп
Исторический центр Венеции затопило после сильных дождей
13:35 В мире
Срок проверки качества товара в мастерских по заявке продавца может сократиться до трех дней
13:35 Экономика
Все новости
Сюжеты
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
8 Марта 8 Марта
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: книжная выставка-ярмарка, кто поедет на Паралимпиаду и мартовская метель

Общество 01.03.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 28 февраля

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка начала работу в белорусской столице. В Беларуси ценят и уважают книгу, заявил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков на открытии выставки. Максим Рыженков считает, что нужно переводить больше белорусских книг на иностранные языки.

Беларусь на зимней Паралимпиаде-2018 представят 15 спортсменов, знаменосцем будет Людмила Волчек. В составе белорусской дружины 6 дебютантов Паралимпийских игр.

Людмила Волчек
Людмила Волчек

Граждане Литвы в возрасте до 14 лет с 1 марта будут получать белорусскую визу всех типов бесплатно. Такая информация размещена на официальном сайте посольства Беларуси в Литве.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик. ТГК также договорилась о разведении сил в районе станицы Луганской 5 марта.

Нерегулярные перевозчики начали обращаться в местные органы власти для получения права на осуществление автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко.

При подготовке изменений в закон о СМИ будет учитываться мнение общественных организаций, сообщил министр информации Александр Карлюкевич. Изменения будут озвучены в ближайшее время.

Республиканское общественное объединение "Белая Русь" будет создавать депутатские группы в местных Советах, сообщил председатель РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько на заседании президиума Республиканского совета организации.

Проект указа об изменениях в правила охоты внесен на рассмотрение в Администрацию Президента, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик во время выставки-ярмарки "Охота и рыболовство. Весна-2018". В новых правилах есть либерализация ответственности за незначительные нарушения, не влекущие за собой нанесение ущерба природе.

Фото из архива
Фото из архива

Внешний государственный долг Беларуси на 1 февраля 2018 года составил $15,8 млрд, уменьшившись с начала года на $950,5 млн (с учетом курсовых разниц), или на 5,7%, сообщили в Министерстве финансов.

Нормативный капитал белорусских банков в январе вырос на 1,3% до Br9,98 млрд.

В Минске продолжает расти количество многодетных семей, сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович. Услугой почасового ухода за детьми в 2017 году воспользовались почти 800 семей Минска. Случаев досрочного использования семейного капитала в Минске не было.

Фото из архива
Фото из архива

Минстройархитектуры установило перечни домов для строительства в 2018 году по льготным кредитам.

Белорусские спасатели в 2018 году примут участие в полевых учениях Евроатлантического координационного центра реагирования на катастрофы (EADRCC NATO) по реагированию на катастрофы. Предполагается, что учения состоятся 8-11 октября в Сербии.

Дополнительные фотоловушки установлены в Минской области для выявления квадроциклистов-нарушителей.

Центр традиционной китайской медицины начал работать в Гродно.

Главный врач Сяо Хун делает иглоукалывание
Главный врач Сяо Хун делает иглоукалывание

Концерн "Белнефтехим" реализует арктическое дизтопливо на 241 АЗС по всей стране. В Минске заправиться "арктикой", которая работает при температурах до минус 32 градусов, можно на 30 АЗС.

Метель и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 1 марта. Холоднее всего в ночь на 28 февраля было в Езерище (Витебская область) - 21 градус мороза.

Лунное гало можно было наблюдать минувшей ночью в Беларуси.

The Guardian включила фото заснеженного озера под Минском в число лучших снимков за день.

Женская сборная Беларуси по индор-хоккею занимает третье место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH), сообщили в Белорусской федерации этого вида спорта.

На чемпионате мира по трековым велогонкам Беларусь представляют 16 спортсменов.

МОК восстановил членство Олимпийского комитета России.

Фигурки в стиле японского аниме станут официальными талисманами летней Олимпиады и Паралимпиады 2020 года в Токио.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 марта

Состоится заседание Мингорисполкома, на котором будет рассматриваться выполнение программы капремонта жилфонда, результаты проведения в 2017 году подразделениями ГУВД Мингорисполкома мероприятий, направленных на повышение эффективности противодействия наркомании. Начало в 9.00.

Пресс-завтрак с представителями Международной общественной организации "SOS-Детские деревни" пройдет в Минске в отеле Ренессанс (пр-т Дзержинского, 1Е, 2 этаж, БЗ секция 1). Начало в 10.00.

День открытых дверей пройдет 1 марта в Минском городском центре планирования семьи. Врачи бесплатно проконсультируют семейные пары, столкнувшиеся с проблемой бесплодия, по вопросам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Центр расположен на базе роддома №2.

Выставка графики Сальвадора Дали "Божественная комедия" откроется в Национальном историческом музее 1 марта.

Семинар молодых литераторов "Першацвет" пройдет на филологическом факультете БГУ в Минске (ул. Карла Маркса, 31). Начало в 15.50.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 марта

100 лет назад родился Бачило Алесь (Александр Николаевич), белорусский поэт, драматург, заслуженный деятель культуры Беларуси (1967). Работал в газете "Літаратура і мастацтва", журнале "Полымя", издательстве "Мастацкая літаратура". Написал либретто для известных белорусских опер "Колючая роза", "Когда опадает листва", а также для оперетты "Павлинка". Его перу принадлежит биографическая книга о М.Богдановиче "Дорогами Максима". В содружестве с белорусскими композиторами создал много лирических и патриотических песен, среди которых одна из самых известных "Отчизна моя дорогая". Переводил на белорусский язык произведения русских, украинских, латышских поэтов. Умер в 1983 г.

95 лет назад родился Владомирский Борис Владимирович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1970). В 1939-50 и с 1954 г. играл в Белорусском театре им.Я.Купалы, в 1953-54 гг. в Брестском областном драматическом театре. Среди спектаклей с его участием: "Соловей" З.Бядули, "Константин Заслонов" А.Мовзона, "Павлинка" Я.Купалы, "Дядя Ваня" А.Чехова, "Метель" Л.Леонова и др. Известен и как киноартист: снялся в фильмах "Красные листья", "Отец", "Руины стреляют...", "Атланты и кариатиды" и др. Умер в 1991 г.

80 лет назад родился Зайцев Вячеслав Михайлович, российский дизайнер-модельер, народный художник РФ, член-корреспондент РАХ.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4114 BYN 2.41 BYN 2.418 BYN
USD
1.9565 BYN 1.954 BYN 1.958 BYN
RUB
3.4541 BYN 3.44 BYN 3.455 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Все видео

Фотоновости

Четыре награды в биатлоне завоевали белорусы на старте Паралимпийских игр в Пхенчхане
Все фото

Инфографика

Статистика о лишении родительских прав В 2017 году судами рассмотрено с вынесением решения 2 880 дел о лишении родительских прав. Лишены родительских прав: 2017 год - 3 072 человека (1 176 женщин и 1 896 мужчин), 2016 год - 3 014 человек (1 229 женщин и 1 785 мужчин).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Лучшим из самых прекрасных и самых сильных" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Лукашенко подписал бюджет Союзного государства на 2018 год
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Политика
Григорий Рапота Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение ВГС
Вопросы политического сотрудничества обсуждены на белорусско-уругвайских межмидовских консультациях
Экономика
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
БВФБ планирует во втором полугодии организовать продажу акций международных компаний
Белорусская валютно-фондовая биржа может стать небанковской кредитно-финансовой организацией
Происшествия
Фото Следственного комитета По делу об обрушении в шахте "Беларуськалия" назначены экспертизы
Пропавший тату-мастер витебского салона найден мертвым
Два могилевчанина с помощью гаджетов похитили более Вr1 тыс.
Регионы
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова рассказала о малой родине и женщинах во власти
Проект по оказанию интегрированных услуг пациентам запустят в противотуберкулезном диспансере Минска
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 13-15 марта
Спорт
Виктория Азаренко Виктория Азаренко проиграла в 2-м круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Спортсмены из России и Чехии стали победителями молодежного ЧЕ по настольному теннису в Минске
Футбольная академия миланского "Интера" откроется в Минске
Технологии
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
Из Instagram и Snapchat пропали GIF-стикеры
Илон Маск будет отдавать предпочтение общественному транспорту в тоннелях The Boring Company
Культура
Кадр из видеоролика Ролик о Национальной библиотеке Беларуси открыл "Туристический видеопутеводитель"
Кыргызские художники представят в НХМ выставку по мотивам произведений Айтматова
Британский комик Кен Додд скончался на 91-м году жизни
В мире
Фото Reuters ЕС продлил на полгода санкции против 150 граждан и 38 компаний России
В авиакатастрофе в Непале погибли как минимум 38 человек
Исторический центр Венеции затопило после сильных дождей
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта
Кэмерон Диаз уходит из кино
Родственница Фриды Кало осталась недовольна куклой Барби в честь художницы
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия