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Картина дня: книжная выставка-ярмарка, кто поедет на Паралимпиаду и мартовская метель

Общество 01.03.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 28 февраля

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка начала работу в белорусской столице. В Беларуси ценят и уважают книгу, заявил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков на открытии выставки. Максим Рыженков считает, что нужно переводить больше белорусских книг на иностранные языки.

Беларусь на зимней Паралимпиаде-2018 представят 15 спортсменов, знаменосцем будет Людмила Волчек. В составе белорусской дружины 6 дебютантов Паралимпийских игр.

Людмила Волчек
Людмила Волчек

Граждане Литвы в возрасте до 14 лет с 1 марта будут получать белорусскую визу всех типов бесплатно. Такая информация размещена на официальном сайте посольства Беларуси в Литве.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик. ТГК также договорилась о разведении сил в районе станицы Луганской 5 марта.

Нерегулярные перевозчики начали обращаться в местные органы власти для получения права на осуществление автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко.

При подготовке изменений в закон о СМИ будет учитываться мнение общественных организаций, сообщил министр информации Александр Карлюкевич. Изменения будут озвучены в ближайшее время.

Республиканское общественное объединение "Белая Русь" будет создавать депутатские группы в местных Советах, сообщил председатель РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько на заседании президиума Республиканского совета организации.

Проект указа об изменениях в правила охоты внесен на рассмотрение в Администрацию Президента, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик во время выставки-ярмарки "Охота и рыболовство. Весна-2018". В новых правилах есть либерализация ответственности за незначительные нарушения, не влекущие за собой нанесение ущерба природе.

Фото из архива
Фото из архива

Внешний государственный долг Беларуси на 1 февраля 2018 года составил $15,8 млрд, уменьшившись с начала года на $950,5 млн (с учетом курсовых разниц), или на 5,7%, сообщили в Министерстве финансов.

Нормативный капитал белорусских банков в январе вырос на 1,3% до Br9,98 млрд.

В Минске продолжает расти количество многодетных семей, сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович. Услугой почасового ухода за детьми в 2017 году воспользовались почти 800 семей Минска. Случаев досрочного использования семейного капитала в Минске не было.

Фото из архива
Фото из архива

Минстройархитектуры установило перечни домов для строительства в 2018 году по льготным кредитам.

Белорусские спасатели в 2018 году примут участие в полевых учениях Евроатлантического координационного центра реагирования на катастрофы (EADRCC NATO) по реагированию на катастрофы. Предполагается, что учения состоятся 8-11 октября в Сербии.

Дополнительные фотоловушки установлены в Минской области для выявления квадроциклистов-нарушителей.

Центр традиционной китайской медицины начал работать в Гродно.

Главный врач Сяо Хун делает иглоукалывание
Главный врач Сяо Хун делает иглоукалывание

Концерн "Белнефтехим" реализует арктическое дизтопливо на 241 АЗС по всей стране. В Минске заправиться "арктикой", которая работает при температурах до минус 32 градусов, можно на 30 АЗС.

Метель и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 1 марта. Холоднее всего в ночь на 28 февраля было в Езерище (Витебская область) - 21 градус мороза.

Лунное гало можно было наблюдать минувшей ночью в Беларуси.

The Guardian включила фото заснеженного озера под Минском в число лучших снимков за день.

Женская сборная Беларуси по индор-хоккею занимает третье место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH), сообщили в Белорусской федерации этого вида спорта.

На чемпионате мира по трековым велогонкам Беларусь представляют 16 спортсменов.

МОК восстановил членство Олимпийского комитета России.

Фигурки в стиле японского аниме станут официальными талисманами летней Олимпиады и Паралимпиады 2020 года в Токио.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 марта

Состоится заседание Мингорисполкома, на котором будет рассматриваться выполнение программы капремонта жилфонда, результаты проведения в 2017 году подразделениями ГУВД Мингорисполкома мероприятий, направленных на повышение эффективности противодействия наркомании. Начало в 9.00.

Пресс-завтрак с представителями Международной общественной организации "SOS-Детские деревни" пройдет в Минске в отеле Ренессанс (пр-т Дзержинского, 1Е, 2 этаж, БЗ секция 1). Начало в 10.00.

День открытых дверей пройдет 1 марта в Минском городском центре планирования семьи. Врачи бесплатно проконсультируют семейные пары, столкнувшиеся с проблемой бесплодия, по вопросам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Центр расположен на базе роддома №2.

Выставка графики Сальвадора Дали "Божественная комедия" откроется в Национальном историческом музее 1 марта.

Семинар молодых литераторов "Першацвет" пройдет на филологическом факультете БГУ в Минске (ул. Карла Маркса, 31). Начало в 15.50.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 марта

100 лет назад родился Бачило Алесь (Александр Николаевич), белорусский поэт, драматург, заслуженный деятель культуры Беларуси (1967). Работал в газете "Літаратура і мастацтва", журнале "Полымя", издательстве "Мастацкая літаратура". Написал либретто для известных белорусских опер "Колючая роза", "Когда опадает листва", а также для оперетты "Павлинка". Его перу принадлежит биографическая книга о М.Богдановиче "Дорогами Максима". В содружестве с белорусскими композиторами создал много лирических и патриотических песен, среди которых одна из самых известных "Отчизна моя дорогая". Переводил на белорусский язык произведения русских, украинских, латышских поэтов. Умер в 1983 г.

95 лет назад родился Владомирский Борис Владимирович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1970). В 1939-50 и с 1954 г. играл в Белорусском театре им.Я.Купалы, в 1953-54 гг. в Брестском областном драматическом театре. Среди спектаклей с его участием: "Соловей" З.Бядули, "Константин Заслонов" А.Мовзона, "Павлинка" Я.Купалы, "Дядя Ваня" А.Чехова, "Метель" Л.Леонова и др. Известен и как киноартист: снялся в фильмах "Красные листья", "Отец", "Руины стреляют...", "Атланты и кариатиды" и др. Умер в 1991 г.

80 лет назад родился Зайцев Вячеслав Михайлович, российский дизайнер-модельер, народный художник РФ, член-корреспондент РАХ.

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Выставка "The Art of the Brick. Искусство лего" открылась в Минске
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XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка Участники - книгоиздатели из 32 стран: Сербии, Китая, Казахстана, России, Украины, Великобритании, Венесуэлы, Италии, Палестины, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Эквадора и др.
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