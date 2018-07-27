Картина дня: кодекс госслужащего, новое дерево услуг ЕРИП и рейс между Минском и Шанхаем

ВЧЕРА

Картина дня. 26 июля

На государственную службу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих и повышения престижа госслужбы. Кодекс или устав государственного служащего хотят разработать в Беларуси, сообщила глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

Во время совещания

Утверждена программа мероприятий в 2018-2020 годах под знаком Года малой родины.

Министерство финансов Беларуси заключит соглашения с четырьмя банками для размещения облигаций на российском рынке. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 июля 2018 года №564 "О заключении Соглашения об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь".

Инфляция по итогам 2018 года ожидается ниже целевого параметра в 6%. Об этом шла речь 26 июля на расширенном заседании правления Национального банка, во время которого рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики за I полугодие 2018 года.

ЕРИП меняет дерево услуг: платить за коммуналку нужно будет по новой схеме.

Минск и Шанхай проработают вопрос организации прямого рейса между городами. Это одна из договоренностей, достигнутых на встрече мэра столицы Андрея Шорца с представителями делегации из района Новый Пудун Шанхая в минской ратуше. Минск и Шанхай подпишут соглашение о сотрудничестве на I Международной китайской выставке импортных товаров и услуг (China International Import Expo) в Шанхае в ноябре этого года.

Во время встречи

Новый автобусный маршрут свяжет Брест и польский Тересполь. Такое соглашение достигнуто во время первого экономического форума городов-побратимов и партнеров Бреста.

Во время работы форума

Вертолет МЧС Беларуси прилетел в Латвию для помощи в тушении пожара.

Фото МЧС

Вопросы организации детских площадок урегулируют в Беларуси. Это предусмотрено проектом изменений в технический кодекс установившейся практики "Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки". По дворовым территориям один из вопросов - детские площадки для различных возрастных групп.

Белорусские онкологи впервые установили пациенту титановое ребро.

Фрагмент титанового ребра

Эффективность лечения гепатита С отечественными препаратами составляет 95%, сообщил заместитель главного врача городской клинической инфекционной больницы Минска, главный внештатный специалист по оказанию медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией Министерства здравоохранения Беларуси Олег Скрипко.

Песню открытия ІІ Европейских игр жюри определит после общественного обсуждения.

Евгений Олейников и Юлия Быкова

ФОТОРЕПОРТАЖ: Чемпионат мира по вертолетному спорту продолжается на Боровой.

Пилот Мария Анна Мус

В Минске продолжается расследование дела лжеброкеров, от противоправных действий пострадали не менее 9 человек, общая сумма ущерба составляет около $650 тыс. МАРТ предлагает ввести ответственность за нарушение законодательства о биржевых сделках.

Оперативники задержали в Жодино 35-летнего минчанина, который разыскивался за мошенничество в особо крупном размере и 2 года жил в лесу.

Фото МВД

Жаркая погода будет в Беларуси до конца июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 июля

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Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 26-27 июля в Санкт-Петербурге. Заседание состоится с участием Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Белорусским государственным университетом физической культуры (БГУФК) и Фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года". Начало в 11.00. Место проведения: БГУФК.

На баскетбольном чемпионате мира среди девушек (U-17) в Минске состоятся четвертьфинальные матчи: Италия - Австралия (начало в 16.00; "Фалькон Клуб"), Франция - Латвия (18.00; Дворец спорта), США - Испания (18.45; "Фалькон Клуб"), Япония - Венгрия (20.30; Дворец спорта). Сборная Беларуси в турнире за 9-16-е места сыграет с командой Новой Зеландии (15.30; Дворец спорта). Вход на все игры свободный.

IХ Международный музыкально-спортивный праздник "Большая бард-рабылка - 2018" пройдет с 27 по 29 июля в деревне Грудичино на Чигиринском водохранилище (Могилевская область, Быховский район, вблизи деревни Чечевичи).

Состоится торжественное открытие после реконструкции музея железнодорожной техники под открытым небом в Бресте.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 июля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день борьбы с гепатитом. Проводится по инициативе Всемирного альянса по борьбе с гепатитами с 2008 года. Цель этого дня - повысить осведомленность мирового сообщества о проблеме распространения заболеваний гепатитами. Пока признание серьезности этой проблемы на государственном уровне во многих странах не идет ни в какое сравнение с уровнем осведомленности о ВИЧ/СПИДе, несмотря на то что количество инфицированных и уровень смертности у этих болезней примерно одинаков.

День крещения Руси - государственная памятная дата Российской Федерации, законодательно установленная 31 мая 2010 года в память о крещении Руси. Отмечается ежегодно 28 июля, как день памяти cвятого равноапостольного великого князя Владимира - крестителя Руси.

105 лет назад родился Кудрявцев Борис Константинович, актер, заслуженный артист Беларуси (1944). Работал в Белорусском траме, в 1937-60 гг. в Белорусском театре им.Я.Купалы. Среди ролей: Леванович ("Кто смеется последним" К.Крапивы), комиссар Колесников, Лагутин ("Цитадель славы", "На крутом повороте" К.Губаревича) и др. Снимался в кино. Умер в 1983 г.

95 лет назад родился Басов Владимир Павлович, российский режиссер и актер, народный артист СССР (1983), заслуженный деятель искусств РСФСР. Поставил фильмы "Битва в дороге", "Тишина", "Щит и меч", "Дни Турбиных" и др. Лауреат Государственной премии России (1982). Снимался в кино: "Я шагаю по Москве", "Бег", "Преступление и наказание" и многих других. В некоторых своих фильмах был автором или соавтором сценариев. Умер в 1987 г.

75 лет назад родилась Вертинская Марианна Александровна, российская артистка театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Мне двадцать лет", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Смерть под парусом" и др.

1030-летие крещения Руси.

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