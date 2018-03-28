Картина дня: когда создадут министерство цифровой экономики, что нужно знать про эвакуационные выходы и паромная переправа

ВЧЕРА

Картина дня. 27 марта

Перспективы создания министерства цифровой экономики обсуждены на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Совета по развитию предпринимательства, руководителем Аппарата Совета Министров Александром Турчиным. Министерство цифровой экономики может быть создано в Беларуси уже в 2018 году, заявил Александр Турчин. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение активнее привлекать представителей бизнеса к разработке нормативно-правовых актов в рамках работы общественно-консультативных советов при министерствах. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за сбалансированный подход при реформировании Налогового кодекса.

Александр Лукашенко и Александр Турчин

Александр Лукашенко и Петр Порошенко в телефонном разговоре обсудили проведение в Беларуси Дней культуры Украины и форума регионов Беларуси и Украины.

Любые несанкционированные мероприятия, которые мешают жить людям, должны пресекаться мгновенно. Такое требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем. "Не дай бог нам породить ту обстановку, в которой сегодня живут западные государства. Возьмите Францию - за что гибнут люди? Пускай у нас будет несовершенный государственный строй, но мы должны обеспечить безопасность людей. Поэтому любые несанкционированные мероприятия, которые мешают жить людям, должны пресекаться мгновенно", - сказал Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МВД и МЧС проверить места массового скопления людей после происшествия в Кемерово и при наличии серьезных недоработок со стороны владельцев таких заведений жестко наказать их. Такую задачу глава государства поставил во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем.

Александр Лукашенко и Игорь Шуневич

РЕПОРТАЖ: МЧС проверяет торгово-развлекательные центры.

Начальник Заводского РОЧС Юрий Богданчик рассказывает о нарушениях

Эвакуационные выходы: что нужно знать гражданам и бизнесу.

В России 28 марта объявлено общенациональным днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово. Среди 64 погибших при пожаре в Кемерово 41 ребенок. В белорусских храмах молятся за жертв пожара в Кемерово. Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией 28 марта приспускает госфлаги и отменяет развлекательные программы в телеэфире.

Фото ТАСС

Китайская провинция Хунань предлагает Беларуси сотрудничать в сферах IT, медицины и транспорта. Об этом шла речь на встрече парламентской делегации Беларуси с заместителем председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей китайской провинции Хунань Ван Кэминем.

ОАО "АСБ Беларусбанк" присоединилось к программе содействия торговле Европейского банка реконструкции и развития в качестве подтверждающего банка.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец февраля 2018 года составил 0,5% от численности рабочей силы. Такая информация размещена на сайте Белстата.

Папа Римский не исключает своего визита в Беларусь в будущем, сообщил Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

XXV Международная выставка "Здравоохранение Беларуси-2018" открылась в Минске. Компьютерными томографами белорусского производства будут оснащать районные больницы. Электронное здравоохранение открывает принципиально новые перспективы для развития отрасли, заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на Международной научно-практической конференции "e-Health - цифровая трансформация системы здравоохранения Республики Беларусь" в Минске.

На выставке

РЕПОРТАЖ с выставки "Здравоохранение Беларуси": томограф, искусственная кожа и чемоданчики для врачей общей практики.

Министерство культуры обращается к кинематографическому сообществу с предложением принять участие в разработке стратегии развития кинематографии Беларуси, сообщили в Министерстве культуры.

Награда Белорусского союза театральных деятелей "Крыштальная Паўлінка" вручена народной артистке Беларуси Зинаиде Зубковой.

Всех охотпользователей Беларуси обязали обеспечить продажу путевок через интернет до 1 января 2019 года, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик. Эксперимент по закреплению охотников за охотугодьями будет проходить в Беларуси до 2020 года. Начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Сергей Шестаков прокомментировал изменения в порядке проведения весенней охоты.

Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 апреля.

Лидер преступной группировки, совершившей серию киберограблений банков 40 стран, задержан в Испании. Вклад в расследование этого интернационального дела внесла и Беларусь: здесь привлечены к ответственности двое из участников синдиката, сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

В Беларуси возросло число преступлений, связанных со взломом учетных записей в соцсетях, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Паромная переправа, которая свяжет два берега Припяти в Житковичском районе, прибыла к месту назначения.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Военные инженеры восстановили понтонную переправу через Припять в Житковичском районе.

Беларусь удостоена награды Европейской теннисной федерации за самое динамичное развитие тенниса в странах Европы - "2017 European Tennis Trophy. Most Improved Nation".

Минск примет чемпионат мира по вертолетному спорту. Международные соревнования пройдут на аэродроме Боровая с 23 по 29 июля и соберут более 40 экипажей из 15 стран.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в полуфинал турнира категории "Премьер" в Майами. В четвертьфинальном матче Азаренко в двух сетах одолела чешку Каролину Плишкову, занимающую 6-е место в мировом рейтинге.

Футболисты национальной сборной Беларуси победили в гостях команду Словении 2:0 во втором товарищеском матче нового сезона.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об изменениях в регламенте проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы. Начиная с сезона-2018/2019 в матчах плей-офф в дополнительное время разрешена четвертая замена.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 марта

Делегаты Национальных олимпийских комитетов стран Старого Света ознакомятся с ходом подготовки к II Европейским играм. Визит представителей НОК состоится с 28 по 29 марта, участие в мероприятии примут также делегаты 12 спортивных организаций, Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) - спортивный консультант Макис Асимакопулос, старший консультант Пирс О'Калаган.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Деятельность геологических и добывающих организаций Республики Беларусь. Роль геологов в поиске месторождений полезных ископаемых и создании минерально-сырьевой базы страны", приуроченная ко Дню геолога (представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Паводковая ситуация в Республике Беларусь. Готовность организаций и подразделений МЧС к ликвидации последствий весенних паводков" (представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 12.30.

Пресс-конференция "О проведении месячника по уборке, благоустройству и озеленению столицы" состоится в 10.00 в Мингорисполкоме (просп. Независимости, 8, каб. 320).

Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2018 пройдет в Минске 28-30 марта. Экспозиция охватывает все отрасли легкой промышленности и смежные производства, демонстрирует самый широкий ассортимент продукции в каждом сегменте. Открытие состоится в 12.00. В 13.00 начнутся гостевые показы белорусских дизайнеров и деловая программа, которая будет проходить в конференц-зале выставочного центра "Белэкспо" 28 и 29 марта.

XI Международный открытый студенческий коммуникационный форум "PR-кветка" пройдет по 30 марта в Институте журналистики Белгосуниверситета.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 марта

55 лет назад родился Гумилевский Сергей Львович, белорусский скульптор. Создает станковые композиции, портреты современников, деятелей культуры прошлого. Среди произведений: "Материнство", "Молитва", "Евфросинья Полоцкая" и др. В парковой скульптуре - "Владислав Сырокомля" и "Ян Мария Бернардони" в Несвиже, "Голубка" в Ботаническом саду в Минске.

110 лет назад родился Канделаки Владимир Аркадьевич, российский певец и режиссер, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР. Снимался в фильмах "Поколение победителей", "Парень из нашего города". Умер в 1994 г.

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