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Картина дня: когда заработает безвизовый режим с Китаем, европейские лоукостеры в аэропорту Гродно и нападения быков

Общество 28.06.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 27 июня

Суверенитет Беларуси - это люди, которые ежедневно, искренне и честно выполняют свою работу, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время вручения государственных наград. Также премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков по поручению главы государства вручил государственные награды заслуженным людям страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает хороший уровень сотрудничества со Сбербанком. Об этом он заявил на встрече с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом.

Сбербанк передаст на белорусский рынок технологию кредитования с использованием нейронных сетей, об этом по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщил журналистам президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Сбербанк намерен расширять объем инвестиций в Беларусь. Здание у Белгосцирка достроят в течение года - в нем разместятся "БПС-Сбербанк", офисы, магазины, кафе и рестораны, рассказал Герман Греф.

В бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси с учетом повышения пенсионного возраста в 2017 году дополнительно поступило около Br100 млн, сообщила член постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

Белорусские депутаты ратифицировали соглашение с Китаем о безвизовом режиме. Соглашение вступит в действие в течение 30 дней после выполнения сторонами процедур ратификации.

Беларусь рассчитывает до конца лета получить китайский кредитный рейтинг, сообщил министр финансов Владимир Амарин. Ожидается, что Беларусь выйдет на китайский финансовый рынок с государственными облигациями в конце 2018 года или в начале 2019 года.

Беларусь получила статус наблюдателя в комитете ВТО по госзакупкам.

С 27 июня ставка рефинансирования снижается с 10,5% до 10% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности - с 11,75% до 11,5% годовых.

В Беларуси предлагают ввести социальный налоговый вычет по подоходному налогу в сумме расходов плательщика на медицинские услуги. Этот вопрос обсуждался на заседании специальной межведомственной рабочей группы, осуществляющей подготовку предложений о комплексной корректировке Налогового кодекса, сообщили в пресс-службе МНС.

Ведутся переговоры о привлечении в гродненский аэропорт европейских лоукостеров, сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

Эксперимент по закреплению охотников за охотугодьями пройдет в 12 районах Беларуси, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Юрий Шумский. Безвизовый режим способствует развитию охотничьего туризма в Беларуси.

В Беларуси с 1 июля подорожают некоторые марки сигарет.

Уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность завели на гендиректора страхового общества "Би энд Би иншуренс Ко".

Минск назван самым дешевым из европейских городов для жизни иностранных специалистов. Эта информация предоставлена международной консалтинговой компанией Mercer, которая составила рейтинг городов по стоимости жизни для иностранных специалистов в 2018 году.

Мингорисполком планирует закрепить своим решением правила выгула животных.

Метро в Минске 3 июля будет работать до 1.30.

Более 1,5 тыс. артистов будут задействованы на празднике "Купалье" в Александрии ("Александрия собирает друзей"), который пройдет 7-8 июля на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района.

В деревне Ячево Слуцкого района мужчина 1950 года рождения попал в реанимацию после нападения быка, предварительный диагноз - "перелом ребер" и травматический шок. Еще один случай нападения быка на человека произошел в деревне Маяк Слуцкого района, неподалеку от фермы был обнаружен труп 54-летнего сторожа.

Подросток утонул в Днепре во время тренировки по гребле. На нем не было спасательного жилета, лодка перевернулась, и он ушел под воду.

Белорусский легкоатлет Виталий Парахонько победил в беге на 110 м с барьерами на международном турнире в Копенгагене.

Состав ФК "Динамо-Минск" пополнил полузащитник из Хорватии Динко Треботич.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 июня

Онлайн-конференция на тему "Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы" пройдет на сайте БЕЛТА с 12.00 до 13.00. Во время онлайн-конференции заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая прокомментирует наиболее значимые предложения, вошедшие в законопроект, ответит на вопросы посетителей сайта БЕЛТА.

Заседания четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва состоятся в зале заседаний Совета Республики (ул. Красноармейская, 9) в 16.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-презентация книг А.А.Криворота "Взаимодействие партизанских формирований Беларуси и России в тылу немецкой группы армий "Центр" (1941-1944 гг.)" и Д.А.Кривошея "Судьбы народов Беларуси под оккупацией (июнь 1941-июль 1944 гг.)" (представители Института истории НАН Беларуси, фонда "Историческая память"). Начало в 14.00.

В 10.00 в здании Института истории НАН Беларуси (г. Минск, ул.. Академическая, 1) состоится открытие научно-практической конференции "Беларускія архівы на мяжы тысячагоддзяў: здабыткі і страты" по случаю 80-летнего юбилея со дня основания Национального исторического архива Беларуси. В ходе конференции состоится презентация иллюстрированного научного издания-альбома "Для лепшое твердости…": пергаментныя дакументы перыяду Вялікага Княства Літоўскага з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (1391–1566 гг.)".

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Белорусский рынок детского питания: вопросы качества, ассортимента и импортозамещения". Начало в 15.00.

Двухчасовой тренинг ООН для журналистов и редакций "Безгражданство в Беларуси и мире" с участием экспертов МВД Беларуси и УВКБ ООН, главы представительства УВКБ ООН в Беларуси Жан-Ива Бушарди, лиц без гражданства пройдет с 10.00 в "Пресс-клубе" (ул. В. Хоружей, 3-601).

Белорусская железная дорога проведет Единый день пассажира. Пассажиры смогут задать специалистам БЖД вопросы устно, а также оставить свои вопросы письменно. Их заявления будут рассмотрены в соответствии с законом "Об обращении граждан и юридических лиц".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 июня

День Дуная. Отмечается с 2004 года по инициативе Международной комиссии ООН по охране бассейна реки Дунай.

Международный день тропиков. Признавая особые трудности, с которыми сталкиваются тропические районы, далекоидущие последствия проблем, затрагивающих тропическую зону мира, и необходимость повышать на всех уровнях осведомленность о той важной роли, которую тропические страны будут играть в достижении целей в области устойчивого развития и подчеркивать эту роль, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию A/RES/70/267, в которой постановила объявить 29 июня Международным днем тропиков.

220 лет назад родился Леопарди Джакомо, итальянский романтический поэт, мыслитель-моралист. Умер в 1837 г.

110 лет назад родился Андерсон Лерой, американский композитор. Автор оригинальных музыкальных миниатюр и аранжировок, таких как "Пьеса для пишущей машинки с оркестром", "Синкопирующие часы", "Вальсирующий кот", "Катание на санях", "Пустячок" и др. Умер в 1975 г.

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