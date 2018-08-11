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Картина дня: комбайн-новинка и безвиз с Китаем в действии

Общество 11.08.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 10 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гомельскую область. В ходе поездки глава государства посетил ОАО "Гомсельмаш", где ему представили комбайн-новинку на газомоторном топливе. Александр Лукашенко заявил, что намерений продавать ОАО "Гомсельмаш" какому-либо иностранному инвестору нет, и упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

Александр Лукашенко во время посещения ОАО "Гомсельмаш"
Александр Лукашенко во время посещения ОАО "Гомсельмаш"

Также глава государства оценил итоги проведенной реконструкции Гомельской областной детской клинической больницы. "Построили дворец, иначе не скажешь. Высочайшие технологии, прекрасная больница", - отметил Президент, общаясь с жителями города.

Александр Лукашенко во время посещения детской больницы
Александр Лукашенко во время посещения детской больницы

II Европейские игры принесут Беларуси больше дивидендов, чем затрат. Такое мнение высказал глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопросы работников ОАО "Гомсельмаш".

Александр Лукашенко во время общения с коллективом предприятия
Александр Лукашенко во время общения с коллективом предприятия

РЕПОРТАЖ: Большие преобразования для здоровья маленьких пациентов.

Соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступило в силу. Белорусы могут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такое же правило действует для китайских граждан.

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Запрет на посещение лесов введен в 13 районах Гомельской области. Лесные массивы для посещений закрыты в Октябрьском, Буда-Кошелевском, Брагинском, Кормянском, Чечерском, Калинковичском, Мозырском, Хойникском, Добрушском, Гомельском, Ельском, Лоевском, Речицком районах. В лесах введен четвертый класс пожарной опасности из возможных пяти.

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Прямые телефонные линии состоятся в облисполкомах и Мингорисполкоме. Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут: председатель Брестского облсовета депутатов Наркевич Юрий Иосифович (80162213121), первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222), первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Микалуцкий Александр Викторович (80232331237), управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644), управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160), заместитель председателя Могилевского облисполкома Кунцевич Андрей Михайлович (80222501869), управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

Праздник моря пройдет в окрестностях шлюза Домбровка на Августовском канале. Традиционно на празднике состоятся так называемые заплывы на чем попало: команды из разных регионов области представят самодельные плавательные средства, изготовленные порой из самых причудливых материалов.

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Сезон охоты на болотную и водоплавающую дичь откроется в Беларуси.

12 августа

Белорусы в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть до 110 падающих звезд в час - именно на это время приходится пик метеорного потока Персеиды.

В 13.00 во дворике Национального исторического музея (ул. К. Маркса, 12) пройдет третий праздник родной еды "Ўсё сваё". В этот раз на праздник пригласили молодоженов, которые будут праздновать свою свадьбу в белорусских традициях вместе со всеми гостями праздника.

В Берестовицком районе в седьмой раз пройдет фестиваль радиоуправляемых моделей "Берестовица собирает друзей". Участие в нем примут свыше 50 моделистов из всех регионов страны, а также гости из Польши и России.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 августа

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В Республике Беларусь - День строителя.

Международный день молодежи.

1928 год - в Гомеле начато строительство завода сельскохозяйственного машиностроения. Завершено строительство "Гомсельмаша" в 1930 году.

1928 год - (11-23 августа) в Москве состоялась Первая Всесоюзная спартакиада - первое в СССР крупное спортивное состязание по ведущим видам спорта.

1953 год - на Семипалатинском полигоне проведено успешное испытание термоядерного заряда для первой отечественной транспортабельной авиабомбы (РДС-6). Создание в СССР термоядерного оружия.

13 августа

Международный день левши. Провозглашен в 1984 году по инициативе Международной конфедерации левшей.

105 лет назад родился Богатырев Анатолий Васильевич, композитор, педагог, профессор (1960), народный артист Беларуси (1968). Один из основателей белорусской национальной оперы, обогатил многие жанры белорусской музыки. Умер в 2003 году.

95 лет назад родился Кедышко Николай Александрович, один из организаторов и руководителей Минского антифашистского подполья в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1965). Погиб в 1943 году в бою с гитлеровцами, окружившими явочную квартиру. В Минске его именем названа улица.

75 лет назад началась Донбасская наступательная операция советских войск против фашистских захватчиков. Завершилась 22 сентября.

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