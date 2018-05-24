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Картина дня: конференция "Минского диалога", новые границы Минска и бегущий медведь

Общество 24.05.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 23 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 мая примет участие в международном форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех".

Александр Лукашенко. Фото из архива
Александр Лукашенко. Фото из архива

Белорусская инициатива "Хельсинки-2" направлена на укрепление безопасности в мире, заявил министр иностранных дел Владимир Макей на открытии в Минске международного форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". Диалог между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом укрепит доверие и исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе. Беларусь имеет кровную заинтересованность в мирном разрешении конфликтов. Шаг за шагом все вопросы по санкциям будут решены, заявил Владимир Макей.

Владимир Макей на открытии форума
Владимир Макей на открытии форума

Беларусь рассчитывает на сотрудничество с ЕС для развития цифровой экономики, заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на встрече с делегацией послов по особым поручениям стран Европейского союза по делам "Восточного партнерства".

Фото Палаты представителей
Фото Палаты представителей

В целях реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы изменены границы Минска и Смолевичского района. Соответствующий указ №194 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил договор между Беларусью и Казахстаном о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года, подписанный в Минске 29 ноября 2017 года.

Беларусь и Судан рассмотрят вопрос отмены виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Международная финансовая корпорация (IFC) выделит Беларуси до 2022 года на развитие частного сектора $100-120 млн.

Всемирный банк поддержит модернизацию высшего образования в Беларуси, сообщил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. Это позволит Беларуси адаптировать систему университетов под современные стандарты, учебные программы под нужды работодателей и рынка труда. Алекс Кремер также отметил, что к 2022 году 25 тыс. детей будут обучаться в современных школах, модернизированных в рамках проекта с Минобразования.

Академии управления при Президенте Беларуси планируют предоставить особый статус, сообщила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, представляя коллективу вуза нового ректора Геннадия Пальчика.

Геннадий Пальчик и Наталья Кочанова
Геннадий Пальчик и Наталья Кочанова

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетил площадку III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018.

Андрей Кобяков на площадке конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018
Андрей Кобяков на площадке конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018

Модернизацию ОАО "Нафтан" и Мозырского НПЗ планируется завершить к 7 ноября 2019 года, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

Три новых белорусско-китайских совместных предприятия по производству комплектующих для легковых автомобилей будут запущены в Беларуси в 2020 году, сообщил заместитель министра промышленности Сергей Гунько. Министерство промышленности заинтересовано в создании совместного предприятия по производству электродвигателей с немецкой Siemens и китайской CRRC.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь предложила России продлить новую автомагистраль Минск-Полоцк до Санкт-Петербурга. Эта инициатива была озвучена на заседании совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью. Беларусь и Ленинградская область подписали программу сотрудничества на 2018-2020 годы.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики. Казахстан изучит белорусский опыт строительства АЭС.

Бывший гендиректор "Беларусьфильма" подозревается в злоупотреблении полномочиями. В его отношении возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.424 УК) за злоупотребление служебными полномочиями при использовании бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на производство полнометражного игрового фильма "С 8 Марта, мужчины!".

Фото из архива
Фото из архива

Ушел из жизни бывший министр внутренних дел БССР Виктор Пискарев, сообщили в МВД Беларуси.

Памятный знак к 100-летнему юбилею пограничной службы Беларуси открылся в Сморгони.

Практически все гимназии Минска, за исключением трех, в новом учебном году будут набирать первые классы, сообщила заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Иванова.

Фото из архива
Фото из архива

Более 8 тыс. минских выпускников приглашены на республиканский праздник "Последний звонок", который пройдет 30 мая в многофункциональном культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена". Возле спорткомплекса будут работать интерактивные площадки, фотозоны, выступят творческие коллективы.

Фото из архива
Фото из архива

Самый большой задекларированный в Минске доход за 2017 год составил Br58,9 млн.

Единый день скидок пройдет в универмагах и магазинах Минска 26 и 27 мая.

Бесплатный фестиваль "Би-2 FEST" пройдет 6 июля в Бобруйске.

Фото из архива
Фото из архива

Известный аргентинец Диего Марадона получил майку брестского "Динамо" на пресс-конференции в Абу-Даби, где он был представлен как председатель правления брестского футбольного клуба.

Очевидец снял на камеру бегущего медведя. Необычно в этом то, что действие происходило под Минском прямо возле трассы.

Фото из архива
Фото из архива

Букеровской премии 2018 года удостоена писатель Ольга Токарчук из Польши. Жюри наградило ее книгу "Бегуны". Это серия новелл о людях из разных стран, по определению писательницы, - "современных кочевниках".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 мая

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" пройдет в Минске 23-25 мая. Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении XII Республиканского фестиваля национальных культур" (представители Министерства культуры Республики Беларусь, Республиканского центра национальных культур, Гродненского областного исполнительного комитета). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О завершении учебного года и проведении выпускных экзаменов. Общественная безопасность при проведении торжественных мероприятий "Последний звонок". Вопросы организации детского отдыха и оздоровления в летний период" (представители Министерства образования Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь). Начало в 12.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика детского травматизма в преддверии летних каникул".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 мая

День Африки. Отмечается по решению ООН.

Международный день пропавших детей. Отмечается с 2002 года в странах Европейского союза по инициативе Европейского центра пропавших и подвергшихся сексуальному насилию детей.

85 лет назад родился Клим Ромуальд Иосифович, белорусский спортсмен (легкая атлетика, метание молота), заслуженный мастер спорта СССР (1964), заслуженный деятель физической культуры Беларуси (1971). Чемпион (1964) и серебряный призер (1968) Олимпийских игр. Чемпион (1966) и серебряный призер (1969) чемпионатов Европы. Обладатель Кубков Европы (1965, 1967). Умер в 2011 г.

80 лет назад родился Каризна Владимир Иванович, белорусский поэт, заслуженный деятель культуры Беларуси (2008). Работал на Белорусском радио, в журналах "Полымя", "Крыніца", издательстве "Юнацтва". Автор поэтических сборников "Край мой синеокий", "Журавлиный рассвет", "Шумят вербы..." и других, книг для детей. Свыше 200 его стихотворений положены на музыку белорусскими композиторами. Лауреат Государственной премии Беларуси (1996). Автор текста Государственного гимна Республики Беларусь.

130 лет назад родился Александров Анатолий Николаевич, российский композитор, народный артист СССР. Автор опер "Бэла", "Левша", симфоний, струнных квартетов, вокальной сюиты "Верность", романсов. Лауреат Государственной премии СССР (1951). Умер в 1982 г.

100 лет назад родилась Орлова Вера Марковна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Близнецы", "Солдат Иван Бровкин", "Двенадцать стульев" и др. Умерла в 1993 г.

100 лет назад родился Воинов Константин Наумович, российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист СССР. Поставил фильмы "Сестры", "Молодо-зелено", "Женитьба Бальзаминова", "Рудин" и др. Умер в 1995 г.

85 лет назад в Минске на базе Белорусской студии оперы и балета был основан Белорусский государственный театр оперы и балета (ныне Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь).

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Международный форум "Минский диалог" Экспертная инициатива "Минский диалог" начала работу в марте 2015 года. Миссия инициативы - предоставлять открытую и геополитически нейтральную площадку для исследований и дискуссий в области международных отношений и безопасности в Восточной Европе.
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