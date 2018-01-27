Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
27 января 2018, Сб
-2°C
Сплошная облачность EUR 2.4573
USD 1.9722
100 RUB 3.5321
Главное
Во время посещения предприятия Лукашенко поручил взять под жесткий контроль систему производства и оборота в Беларуси лекарств
Президент
Меры по содействию занятости в Беларуси утверждены декретом Президента
Президент
Лобович: задача местных органов власти при реализации декрета №1 - дойти до каждого человека
Общество
Доля расходов на науку в ВВП Беларуси к 2030 году вырастет в пять раз - Семашко
Экономика
В Беларуси принят указ о налогообложении
Президент
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Сотрудники МВД вместе с семьями проводят спортивный праздник в Минском районе
11:42 Регионы
Бегунья Алина Талай победила на международном турнире в Берлине
11:27 Спорт
Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 28 января
11:21 Общество
Сборная Швеции одолела датчан и сыграет с Испанией в финале ЧЕ по гандболу
11:14 Спорт
Декрет №1 базируется на принципах справедливости и социальной ответственности - мнение
11:06 Общество
Арина Соболенко будет работать с бывшим тренером Стэна Вавринки
10:51 Спорт
США отправят в Пхенчхан рекордное количество спортсменов за историю зимних Игр
10:32 Спорт
В центре Баку прогремел взрыв
10:09 В мире
Солигорск принимает областной любительский турнир по хоккею
10:01 Спорт
В Беларуси установили предельный размер годовой процентной ставки по микрозаймам
09:21 Экономика
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:05 Общество
Картина дня: контроль в фармотрасли, изменения в гимназиях, коммуналка по полочкам и Бьорндален в составе белорусской делегации
09:00 Общество
МВД Германии читает зашифрованные сообщения в мессенджерах - СМИ
01:02 В мире
Из-за небывалой эпидемии гриппа в Японии заболели 3 млн человек
00:46 В мире
Курьер закусил пиццей в лифте во время доставки - видео
00:26 Калейдоскоп
В Сенегале надругались над испанскими туристками
00:05 В мире
В Австралии машины стритрейсеров отправили под пресс
Вчера 23:46 В мире
Toyota показала загадочный снимок, на котором не различить новые машины
Вчера 23:25 Калейдоскоп
Неизвестные устроили стрельбу в центре Амстердама
Вчера 23:05 В мире
Давыдько: избиратели часто недооценивают уровень депутатов местных Советов
Вчера 22:45 Общество
Все новости
Сюжеты
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Год науки Год науки
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: контроль в фармотрасли, изменения в гимназиях, коммуналка по полочкам и Бьорндален в составе белорусской делегации

Общество 27.01.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 26 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №29 "О налогообложении". В документе проиндексированы ставки налогов, установленные в рублях. Одновременно проиндексированы вычеты и льготы по подоходному налогу. Значительно (на 20%) увеличены критерии применения упрощенной системы налогообложения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил взять под жесткий контроль систему оборота и производства в стране лекарственных средств, соответствующее поручение глава государства дал, посещая фармпредприятие "Минскинтеркапс". Александр Лукашенко поручил в перспективе достичь паритета по объемам поставок лекарственных средств на экспорт и внутренний рынок Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует окончательно разобраться с проблемой посредничества как в фармотрасли, так и в других сферах. Расширение ассортимента отечественных лекарств позволяет снижать цену и на импортные аналоги. О таком дополнительном социальном эффекте от развития отрасли рассказал министр здравоохранения Валерий Малашко.

Александр Лукашенко во время посещения фармпредприятия "Минскинтеркапс".
Александр Лукашенко во время посещения фармпредприятия "Минскинтеркапс".

Министерство по налогам и сборам информирует, как будет возвращаться сбор на финансирование государственных расходов. Возврат сбора на финансирование государственных расходов гражданам будет осуществляться на основании их заявлений в порядке, установленном законодательством. В первую очередь в списки не занятых в экономике граждан попадут те, кто сознательно, без объективных причин отказывается трудиться, сообщила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Тамара Красовская. В Беларуси усовершенствуют подходы к содействию в трудоустройстве, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, комментируя декрет №1.

Республиканские контрольные работы впервые пройдут в феврале в Беларуси, сообщила заместитель министра образования Раиса Сидоренко. В каждом районе будет отобрана школа, в которой пройдет так называемая министерская контрольная работа, которая позволит увидеть объективность выставления отметок и оценить работу учителей.

При приеме в гимназии не будет жесткой территориальной привязки, сообщила заместитель министра образования Беларуси Раиса Сидоренко. Гимназии смогут выделять дополнительные часы не только на иностранный язык, но и на другие предметы. В школах будут создаваться классы с повышенным уровнем изучения предметов, Минобразования закладывает в правовые документы нормы, что в гимназии в 10-11-м классах обучение будет проходить только на повышенном уровне. Начальная школа появится в каждой гимназии Беларуси.

Все минские школы планируется перевести на нормативное финансирование в 2019 году. Такая перспектива обсуждалась председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем с педагогами столичной средней школы №51. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предлагает создавать индивидуальные счета, куда жильцы каждого дома могли бы отчислялись деньги на капитальный ремонт.

Михаил Мясникович во время встречи с населением Ленинского района.
Михаил Мясникович во время встречи с населением Ленинского района.

Белорусская федерация биатлона планирует включить норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в состав делегации на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Об этом рассказал генеральный секретарь Анатолий Стромский.

КОММЕНТАРИЙ: Коммуналка по полочкам - насколько потяжелеют жировки минчан за январь.

Трасса М6 будет введена в эксплуатацию к ноябрю 2018 года, сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин во время рабочей поездки в Гродненскую область. Прямое авиасообщение может связать Гродно и Варшаву, рассказал Анатолий Калинин.

Анатолий Калинин во время приема граждан.
Анатолий Калинин во время приема граждан.

Доля расходов на науку в ВВП Беларуси вырастет в пять раз к 2030 году, об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на Республиканском собрании научной общественности.

Владимир Семашко.
Владимир Семашко.

Метод анализа крови без укола разработан в БГУ. Разработанные белорусскими учеными методы значительно превосходят зарубежные аналоги как по оперативности получения информации о состоянии биообъектов, так и по качественным параметрам, требуют меньших материальных затрат.

В Беларуси учреждена новая республиканская тиражная лотерея "ГосЛото 4 из 15". Организатором "ГосЛото 4 из 15" является республиканское унитарное предприятие по организации лотерей "Национальные спортивные лотереи".

В нескольких многоквартирных домах Минска в 2018 году планируется провести эксперимент по оборудованию приборов учета воды антимагнитными пломбами-индикаторами, сообщил директор КУП "Минскводоканал" Олег Аврутин.

БелАЗ выпустил новую модель 55-тонного карьерного самосвала.

РЕПОРТАЖ: Как сделать "плуг" и проверить навыки в слаломе в "Силичах".

ФОТОФАКТ: Конкурс ледяных фигур проходит в Витебске.

ДОСЬЕ: Человек-эпоха. К 75-летию со дня рождения Михаила Пташука.

Автопарк филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго" пополнился снегоболотоходом, сообщил главный инженер предприятия Александр Ермоленко.

Редкую для Беларуси ястребиную сову выхаживают в Витебском зоопарке.

Следственный комитет завершил расследование масштабного дела о коррупции в системе ЖКХ, противоправные действия привели к ущербу предприятиям отрасли на общую сумму более Br677 тыс.

ФОТОФАКТ: Кастинг "Мисс Беларусь-2018" в Гомеле.

ФОТОФАКТ: Представлена форма сборной Беларуси по биатлону на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Новый спортивный автомобиль будет разработан для команды "МАЗ-СПОРТавто", сообщил заместитель генерального директора, коммерческий директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" Геннадий Скитов. Серебряный призер "Дакара-2018" Cергей Вязович планирует принять участие в ралли-спринте первого этапа Кубка Беларуси.

Cергей Вязович
Cергей Вязович

Максим Мирный не планирует завершать карьеру, рассказал тренер и отец игрока Николай Мирный.

Биатлонист Владимир Чепелин вошел в число двадцати лучших по итогам спринта на чемпионате Европы в итальянском Риднау.

Чон Хён снялся по ходу второго сета полуфинального матча с Роджером Федерером на Australian Open. Роджер Федерер стал вторым финалистом турнира.

Создателей номинированного на 13 "Оскаров" фильма "Форма воды" обвинили в плагиате.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27-28 января

Презентация туристического потенциала Беларуси состоится на международной выставке туризма и активного отдыха Adventur 2018, которая пройдет по 28 января в Вильнюсе. Экспозицию сопровождает культурная и деловая программа.

В Международный день памяти жертв Холокоста в Большом театре Беларуси прозвучит "Реквием" Джузеппе Верди.

Проект Cinemascope при поддержке посольства Франции в Республике Беларусь 28 января в 17.00 представит в минском кинотеатре "Ракета" (пер. Рабочий, 3) специальный показ документального фильма Бертрана Тавернье "Путешествие в историю французского кино".

ООО "Профиартвидеон" проводит 28 января благотворительную акцию "Любовь в подарок" в память народного артиста Республики Беларусь Александра Тихановича. Акция пройдет в холле на первом этаже ТРЦ "Галерея Минск" с 14.00 до 19.00.

X Минский бал православной молодежи состоится 28 января в Мраморном зале Минского государственного Дворца детей и молодежи.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

28 января

В Республике Беларусь - День белорусской науки. Отмечается в последнее воскресенье января.

Международный день защиты данных. Установлен в 2007 году по инициативе Совета Европы в день подписания 28 января 1981 года Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке данных личного характера. Действует с 1 октября 1985 года.

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой).

75 лет назад родился Пташук Михаил Николаевич, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1982), народный артист Беларуси (1990). Работал режиссером в театрах России. С 1974 г. на Национальной киностудии "Беларусьфильм". Значительное место в творчестве Пташука занимала тема Великой Отечественной войны. Среди работ: фильмы по произведениям И.Шамякина "Возьму твою боль", В.Быкова "Знак беды", В.Короткевича "Черный замок Ольшанский" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1982), призов международных кинофестивалей. Умер в 2002 г.

60 лет назад родился Гулай Александр Николаевич, белорусский композитор. Работает преимущественно в камерно-инструментальном и вокальном жанрах. Среди произведений: кантаты "Белорусская колыбельная", "Всегда в строю", эстрадная музыка, хоры, песни и другие произведения.

165 лет назад родился Перес Хосе Марти, национальный герой Кубы, организатор и участник освободительной борьбы против испанского господства, поэт, публицист. Умер в 1895 г.

75 лет назад родился Пашутин Александр Сергеевич, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Сто грамм для храбрости", "Белый Бим - Черное ухо", "ТАСС уполномочен заявить", "Привет, дуралеи" и др.

50 лет назад родилась Кабо Ольга Игоревна, российская актриса кино и театра, заслуженная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Анна Павлова", "Комедия о Лисистрате", "Королева Марго" и др.

29 января

65 лет назад родилась Ермошина Лидия Михайловна, государственный деятель Беларуси, юрист, заслуженный юрист Беларуси (2003). С 1996 г. председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.

330 лет назад родился Эммануил Сведенборг, шведский ученый, философ, мистик. Автор философских и космогонических концепций, изложенных в труде "Принципы природы". Умер в 1772 г.

85 лет назад родился Дистель Саша, французский эстрадный певец и музыкант, гитарист. Умер в 2004 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4573 BYN 2.45 BYN 2.457 BYN
USD
1.9722 BYN 1.97 BYN 1.974 BYN
RUB
3.5321 BYN 3.52 BYN 3.53 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко требует организовать жесткий контроль в лекарственной сфере
Все видео

Фотоновости

Неожиданную версию классического произведения "Ревизор" подготовил Купаловский театр
Все фото

Инфографика

Фармацевтика Беларуси в цифрах и фактах За 2017 год произведено фармацевтической продукции на сумму более Br1 млрд*. В долларовом эквиваленте это в 1,7 раза больше, чем 5 лет назад.
Вся инфографика
Президент
Во время посещения предприятия Лукашенко поручил в перспективе сравнять объемы экспорта и поставок лекарств на внутренний рынок
Лукашенко направил соболезнование Президенту Республики Корея в связи с гибелью людей при пожаре в больнице
Лукашенко: наука и в дальнейшем будет служить на благо Беларуси, приносить зримую пользу обществу
Политика
Владимир Андрейченко Андрейченко: решение по избирательным кампаниям 2020 года в Беларуси надо принимать в 2018 году
Беларусь и Венесуэла обсудили подготовку планов по дорожной карте развития сотрудничества
Совет ЕЭК одобрил проект соглашения об обмене информацией для противодействия терроризму
Экономика
Во время пресс-конференции Либерализация условий ведения бизнеса создает хорошие условия для занятости населения - депутат
В Беларуси установили предельный размер годовой процентной ставки по микрозаймам
Правительство России одобрило отмену запрета на рекламу в СМИ вина и шампанского из стран ЕАЭС
Происшествия
Фото из архива СК завершил расследование масштабного дела о коррупции в системе ЖКХ
Милиция хочет вернуть рюкзак безбилетнику, который сбежал от контролера в Минске
Минская милиция предотвратила ущерб почти на $200 тыс. при организации фирмой госзакупок
Регионы
Анатолий Калинин во время приема граждан Гродно и Варшаву может связать прямое авиасообщение
Сотрудники МВД вместе с семьями проводят спортивный праздник в Минском районе
РЕПОРТАЖ: Каблуки, картины и уверенный английский: как в Гомеле прошел региональный кастинг "Мисс Беларусь-2018"
Спорт
Алина Талай (слева). Фото организаторов турнира Бегунья Алина Талай победила на международном турнире в Берлине
Сборная Швеции одолела датчан и сыграет с Испанией в финале ЧЕ по гандболу
Арина Соболенко будет работать с бывшим тренером Стэна Вавринки
Технологии
Около 630 базовых станций LTE планируется установить в Беларуси в 2018-2019 годах
Китай к 2020 году создаст маглев с максимальной скоростью 600 км/ч
Китай установил мировой рекорд по пребыванию людей на прототипе лунной базы
Культура
Кинорежиссер Михаил Пташук ДОСЬЕ: Человек-эпоха. К 75-летию со дня рождения Михаила Пташука
Неожиданную версию классического произведения "Ревизор" подготовил Купаловский театр
Спектакли на малой сцене будут показывать в Театре музкомедии
В мире
На месте происшествия. Фото из социальных сетей В центре Баку прогремел взрыв
МВД Германии читает зашифрованные сообщения в мессенджерах - СМИ
Из-за небывалой эпидемии гриппа в Японии заболели 3 млн человек
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля
Курьер закусил пиццей в лифте во время доставки - видео
Toyota показала загадочный снимок, на котором не различить новые машины
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Сергей Вязович,
Александр Василевский,
Алексей Вишневский,
Геннадий Скитов 26 января Итоги выступления команды "МАЗ-СПОРТавто" на "Дакаре" Пресс-конференция Игорь Гончарик,
Юлия Сагайдак,
Игорь Кириленков,
Алла Королюк 15 января Жилищно-коммунальное хозяйство города Минска: итоги и планы Пресс-конференция Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский 21 декабря Настоящее и будущее белорусской энергетики Пресс-конференция Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша 19 декабря Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий 6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя
Газета 7 дней
Быть собственником – стать хозяином
Шахтер cамая земная и самая внеземная из профессий
Нечужие дети
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия