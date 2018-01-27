Картина дня: контроль в фармотрасли, изменения в гимназиях, коммуналка по полочкам и Бьорндален в составе белорусской делегации

ВЧЕРА

Картина дня. 26 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №29 "О налогообложении". В документе проиндексированы ставки налогов, установленные в рублях. Одновременно проиндексированы вычеты и льготы по подоходному налогу. Значительно (на 20%) увеличены критерии применения упрощенной системы налогообложения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил взять под жесткий контроль систему оборота и производства в стране лекарственных средств, соответствующее поручение глава государства дал, посещая фармпредприятие "Минскинтеркапс". Александр Лукашенко поручил в перспективе достичь паритета по объемам поставок лекарственных средств на экспорт и внутренний рынок Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует окончательно разобраться с проблемой посредничества как в фармотрасли, так и в других сферах. Расширение ассортимента отечественных лекарств позволяет снижать цену и на импортные аналоги. О таком дополнительном социальном эффекте от развития отрасли рассказал министр здравоохранения Валерий Малашко.

Александр Лукашенко во время посещения фармпредприятия "Минскинтеркапс".

Министерство по налогам и сборам информирует, как будет возвращаться сбор на финансирование государственных расходов. Возврат сбора на финансирование государственных расходов гражданам будет осуществляться на основании их заявлений в порядке, установленном законодательством. В первую очередь в списки не занятых в экономике граждан попадут те, кто сознательно, без объективных причин отказывается трудиться, сообщила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Тамара Красовская. В Беларуси усовершенствуют подходы к содействию в трудоустройстве, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, комментируя декрет №1.

Республиканские контрольные работы впервые пройдут в феврале в Беларуси, сообщила заместитель министра образования Раиса Сидоренко. В каждом районе будет отобрана школа, в которой пройдет так называемая министерская контрольная работа, которая позволит увидеть объективность выставления отметок и оценить работу учителей.

При приеме в гимназии не будет жесткой территориальной привязки, сообщила заместитель министра образования Беларуси Раиса Сидоренко. Гимназии смогут выделять дополнительные часы не только на иностранный язык, но и на другие предметы. В школах будут создаваться классы с повышенным уровнем изучения предметов, Минобразования закладывает в правовые документы нормы, что в гимназии в 10-11-м классах обучение будет проходить только на повышенном уровне. Начальная школа появится в каждой гимназии Беларуси.

Все минские школы планируется перевести на нормативное финансирование в 2019 году. Такая перспектива обсуждалась председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем с педагогами столичной средней школы №51. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предлагает создавать индивидуальные счета, куда жильцы каждого дома могли бы отчислялись деньги на капитальный ремонт.

Михаил Мясникович во время встречи с населением Ленинского района.

Белорусская федерация биатлона планирует включить норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в состав делегации на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Об этом рассказал генеральный секретарь Анатолий Стромский.

КОММЕНТАРИЙ: Коммуналка по полочкам - насколько потяжелеют жировки минчан за январь.

Трасса М6 будет введена в эксплуатацию к ноябрю 2018 года, сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин во время рабочей поездки в Гродненскую область. Прямое авиасообщение может связать Гродно и Варшаву, рассказал Анатолий Калинин.

Анатолий Калинин во время приема граждан.

Доля расходов на науку в ВВП Беларуси вырастет в пять раз к 2030 году, об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на Республиканском собрании научной общественности.

Владимир Семашко.

Метод анализа крови без укола разработан в БГУ. Разработанные белорусскими учеными методы значительно превосходят зарубежные аналоги как по оперативности получения информации о состоянии биообъектов, так и по качественным параметрам, требуют меньших материальных затрат.

В Беларуси учреждена новая республиканская тиражная лотерея "ГосЛото 4 из 15". Организатором "ГосЛото 4 из 15" является республиканское унитарное предприятие по организации лотерей "Национальные спортивные лотереи".

В нескольких многоквартирных домах Минска в 2018 году планируется провести эксперимент по оборудованию приборов учета воды антимагнитными пломбами-индикаторами, сообщил директор КУП "Минскводоканал" Олег Аврутин.

БелАЗ выпустил новую модель 55-тонного карьерного самосвала.

РЕПОРТАЖ: Как сделать "плуг" и проверить навыки в слаломе в "Силичах".

ФОТОФАКТ: Конкурс ледяных фигур проходит в Витебске.

ДОСЬЕ: Человек-эпоха. К 75-летию со дня рождения Михаила Пташука.

Автопарк филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго" пополнился снегоболотоходом, сообщил главный инженер предприятия Александр Ермоленко.

Редкую для Беларуси ястребиную сову выхаживают в Витебском зоопарке.

Следственный комитет завершил расследование масштабного дела о коррупции в системе ЖКХ, противоправные действия привели к ущербу предприятиям отрасли на общую сумму более Br677 тыс.

ФОТОФАКТ: Кастинг "Мисс Беларусь-2018" в Гомеле.

ФОТОФАКТ: Представлена форма сборной Беларуси по биатлону на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Новый спортивный автомобиль будет разработан для команды "МАЗ-СПОРТавто", сообщил заместитель генерального директора, коммерческий директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" Геннадий Скитов. Серебряный призер "Дакара-2018" Cергей Вязович планирует принять участие в ралли-спринте первого этапа Кубка Беларуси.

Cергей Вязович

Максим Мирный не планирует завершать карьеру, рассказал тренер и отец игрока Николай Мирный.

Биатлонист Владимир Чепелин вошел в число двадцати лучших по итогам спринта на чемпионате Европы в итальянском Риднау.

Чон Хён снялся по ходу второго сета полуфинального матча с Роджером Федерером на Australian Open. Роджер Федерер стал вторым финалистом турнира.

Создателей номинированного на 13 "Оскаров" фильма "Форма воды" обвинили в плагиате.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27-28 января

Презентация туристического потенциала Беларуси состоится на международной выставке туризма и активного отдыха Adventur 2018, которая пройдет по 28 января в Вильнюсе. Экспозицию сопровождает культурная и деловая программа.

В Международный день памяти жертв Холокоста в Большом театре Беларуси прозвучит "Реквием" Джузеппе Верди.

Проект Cinemascope при поддержке посольства Франции в Республике Беларусь 28 января в 17.00 представит в минском кинотеатре "Ракета" (пер. Рабочий, 3) специальный показ документального фильма Бертрана Тавернье "Путешествие в историю французского кино".

ООО "Профиартвидеон" проводит 28 января благотворительную акцию "Любовь в подарок" в память народного артиста Республики Беларусь Александра Тихановича. Акция пройдет в холле на первом этаже ТРЦ "Галерея Минск" с 14.00 до 19.00.

X Минский бал православной молодежи состоится 28 января в Мраморном зале Минского государственного Дворца детей и молодежи.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

28 января

В Республике Беларусь - День белорусской науки. Отмечается в последнее воскресенье января.

Международный день защиты данных. Установлен в 2007 году по инициативе Совета Европы в день подписания 28 января 1981 года Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке данных личного характера. Действует с 1 октября 1985 года.

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой).

75 лет назад родился Пташук Михаил Николаевич, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1982), народный артист Беларуси (1990). Работал режиссером в театрах России. С 1974 г. на Национальной киностудии "Беларусьфильм". Значительное место в творчестве Пташука занимала тема Великой Отечественной войны. Среди работ: фильмы по произведениям И.Шамякина "Возьму твою боль", В.Быкова "Знак беды", В.Короткевича "Черный замок Ольшанский" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1982), призов международных кинофестивалей. Умер в 2002 г.

60 лет назад родился Гулай Александр Николаевич, белорусский композитор. Работает преимущественно в камерно-инструментальном и вокальном жанрах. Среди произведений: кантаты "Белорусская колыбельная", "Всегда в строю", эстрадная музыка, хоры, песни и другие произведения.

165 лет назад родился Перес Хосе Марти, национальный герой Кубы, организатор и участник освободительной борьбы против испанского господства, поэт, публицист. Умер в 1895 г.

75 лет назад родился Пашутин Александр Сергеевич, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Сто грамм для храбрости", "Белый Бим - Черное ухо", "ТАСС уполномочен заявить", "Привет, дуралеи" и др.

50 лет назад родилась Кабо Ольга Игоревна, российская актриса кино и театра, заслуженная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Анна Павлова", "Комедия о Лисистрате", "Королева Марго" и др.

29 января

65 лет назад родилась Ермошина Лидия Михайловна, государственный деятель Беларуси, юрист, заслуженный юрист Беларуси (2003). С 1996 г. председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.

330 лет назад родился Эммануил Сведенборг, шведский ученый, философ, мистик. Автор философских и космогонических концепций, изложенных в труде "Принципы природы". Умер в 1772 г.

85 лет назад родился Дистель Саша, французский эстрадный певец и музыкант, гитарист. Умер в 2004 г.

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