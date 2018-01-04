Картина дня: концепция развития ЖКХ, грибы в январе и очередной температурный рекорд зимы

ВЧЕРА

Картина дня. 3 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Перу Педро Пабло Кучински Годарду, народу этой страны, родным и близким трагически погибших в аварии недалеко от Лимы.

Правительством утверждена концепция совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года.

Постановлением Совета Министров и Национального банка №1040/17 от 29 декабря 2017 года скорректирован порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов. Предусмотрена возможность использования в качестве альтернативы субъектами хозяйствования при реализации товаров (работ, услуг) программной кассы для приема наличных денежных средств.

Профстандарт для специалистов-оценщиков разработали в Беларуси.

Ученики Острошицко-Городокской школы организовали концерт "Новогодний огонек" для жителей подшефного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. Участником концерта стал и младший сын Президента Беларуси Николай Лукашенко. По традиции гости приехали в подшефный дом-интернат с подарками. Самым неожиданным стали два львиноголовых кролика из хозяйства главы государства. Также в качестве новогодних подарков дети передали сладости и мед с подворья Президента.

Безвизовые туристы из 15 стран посетили Гродно и окрестности в новогодние праздники. Правом посетить без визы территорию парка "Августовский канал", в состав которой входит Гродно и территория Гродненского района, за минувшие выходные воспользовались около полутысячи иностранцев.

Всемирный банк в 2018 году профинансирует модернизацию 29 объектов водоснабжения и водоотведения в Беларуси, сообщила начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Марина Толстик.

Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство связи и массовых коммуникаций России в I квартале планируют обсудить вопрос отмены роуминга, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков в интервью журналу "Экономические стратегии".

Белеком-оператор velcom подключил самую известную скульптуру бронзового бобра в историческом центре Бобруйска к бесплатному Wi-Fi.

Для участия в национальном отборочном туре конкурса песни "Евровидение-2018" в Белтелерадиокомпанию поступило 95 заявок.

В Новый год и предновогодние дни из-за связанных с пиротехникой травм за медпомощью обратились более 60 человек, сообщил на пресс-конференции начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук.

Умерла народная артистка Беларуси, хоровой дирижер Людмила Борисовна Ефимова. Прощание состоится в Белгосфилармонии в пятницу, 5 января. В марте 2017 года народная артистка Беларуси отметила 80-летие.

В лесах под Гродно выросли лисички. Сообщение о том, что в зимнем лесу можно насобирать грибов, стали появляться на этой неделе в соцсетях. Проверили информацию с выездом на место и корреспонденты БЕЛТА. За получасовую прогулку в пригородном лесу было найдено около десятка лисичек.

Температурные рекорды побиты 2 января в Витебской области.

Осадки и до 7 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе.

Подтопления паводковыми водами зафиксированы в трех районах Беларуси.

Экологи рассказали, что делать с новогодней елью после праздников.

ВИДЕО: Как делают зефир без сахара.

В Пружанском районе легковушка сбила молодого зубра.

Мост через Сож на трассе М8 признан аварийным. Сейчас в целях безопасности по нему ограничено движение грузового транспорта. Поддерживающая опорная конструкция будет установлена на признанном аварийным мосту через Сож на трассе М8 до проведения восстановительных ремонтных работ.

Женская сборная Беларуси по биатлону выступит сильнейшим составом на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. В состав команды тренерский штаб включил Дарью Домрачеву, Надежду Скардино, Надежду Писареву, Ирину Кривко и Динару Алимбекову. Белорусские биатлонисты на предстоящем этапе выступят в следующем составе: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов и Дмитрий Абашев.

Хоккеисты минского "Динамо" обыграли на выезде двукратного обладателя Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург".

Фото ХК "Динамо-Минск"

Доступ туристов на Эйфелеву башню и в парки Парижа закрыт из-за бури "Элеанор". Из-за бури во Франции один человек погиб, 15 пострадали. Также шторм "Элеанор" оставил без электроэнергии 24 тыс. домов в Великобритании.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная Дню работников социальной защиты (Костевич Ирина Анатольевна - министр труда и социальной защиты Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Найти работу в новом году минчанам помогут мини-ярмарки вакансий. В отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) 4 января можно будет ознакомиться с вакансиями предприятия "Белорусские лотереи", Дома ночного пребывания лиц без определенного места жительства, Минского государственного медицинского колледжа. Время проведения: с 10.00 до 12.00.

Минский городской этап республиканской благотворительной акции БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество" пройдет 4 января в Молодежном театре эстрады. Начало в 12.30. Детей ждет представление "Новогодняя академия", конкурсы, фотосессии и подарки.

Рождественский международный турнир на приз Президента Беларуси пройдет 4-7 января на льду "Чижовка-Арены". Первый матч на 14-м Рождественском турнире состоится 4 января в 12.30 - на лед малой площадки "Чижовка-Арены" выйдут команды Швейцарии и Китая.

Биатлон. Этап Кубка мира. 4-7 января. Оберхоф (Германия).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 января

В Республике Беларусь отмечается профессиональный праздник - День работников социальной защиты.

80 лет назад родился Ждан Олег (наст. Пушкин Олег Алексеевич), белорусский писатель. Работал на Белорусском телевидении, на киностудии "Беларусьфильм", в журнале "Неман". Автор книг прозы, сценариев фильмов, пьес.

70 лет назад родился Ровенский Дмитрий Дмитриевич, белорусский деятель любительского искусства, мастер народных инструментов, заслуженный деятель искусств Беларуси (1999). С 1970 г. организатор и художественный руководитель фольклорного ансамбля "Дударики", одновременно с 1996 - ансамбля народной музыки и песни "Минские музыки" (с 2000 народный), семейного ансамбля (1979-96). Владеет игрой на гармони, баяне, дудке, жалейке, окарине, дуде, лире, цитре.

80 лет назад родился Хуан Карлос I, король Испании.

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