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Картина дня: космический конгресс, планы "Беларусьфильма" и жирафы в снегу

Общество 11.09.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 10 сентября

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов открылся в Минске, в нем принимают участие космонавты из 17 стран. На церемонии открытия конгресса Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, космическая отрасль в Беларуси уверенно развивается. Александр Лукашенко подтвердил готовность страны к диалогу и активному участию в мирных программах и проектах по исследованию космоса.

Александр Лукашенко выступает на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов
Александр Лукашенко выступает на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов

Президенту Беларуси подарили картину, написанную Алексеем Леоновым - первым человеком, побывавшем в открытом космосе.

Александру Лукашенко подарили картину, написанную космонавтом Алексеем Леоновым
Александру Лукашенко подарили картину, написанную космонавтом Алексеем Леоновым

Белорусские ученые создают центр по производству оптики для космоса, сообщил директор Института тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси Олег Пенязьков в кулуарах XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Беларусь рассчитывает принять участие в международных проектах по освоению Луны, сообщил первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик.

О новых планетах, малой родине и гостеприимной Беларуси рассказал летчик-космонавт СССР, уроженец Беларуси Петр Климук в кулуарах XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Уроженец Беларуси летчик-космонавт Олег Новицкий рассказал, что рассчитывает отправиться в новый полет в 2020 году.

Олег Новицкий
Олег Новицкий

Беларусь настаивает на сохранении объемов поставок российских нефтепродуктов, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

Инфляция в Беларуси в августе составила 0,1%. Беларусь в январе-июле увеличила экспорт товаров и услуг на 18,8%.

Китай заинтересован в укреплении сотрудничества с Беларусью в сфере медицинского туризма, сообщил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжан Мэн на встрече с министром здравоохранения Беларуси Валерием Малашко в Минске.

Китай высоко ценит сотрудничество с Беларусью, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин на торгово-экономическом форуме "Парус Шанхая". Он подчеркнул, что в настоящее время белорусско-китайские отношения являются наиболее тесными за 26-летний период дипломатических отношений между двумя государствами.

Цуй Цимин
Цуй Цимин

В Беларуси нет оснований для роста цен на хлеб, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен. Население будет с мукой, хлебобулочными изделиями.

Городской центр мужского здоровья заработал на базе Минского клинического консультационно-диагностического центра.

Министерство юстиции зарегистрировало Белорусское общественное объединение специалистов в области искусственного интеллекта.

ИНТЕРВЬЮ: "Беларусьфильм" выходит за привычные рамки - Владимир Карачевский.

Приз за лучшую мужскую роль конкурса детского кино "Киномалышок" XXVII кинофестиваля "Киношок" вручен Артему Венгеровичу за роль в картине "Тум-Паби-Дум", снятой на "Беларусьфильме".

Артем Венгерович. Фото из архива
Артем Венгерович. Фото из архива

Минчане на гуляньях, посвященных Дню города, у Дворца спорта и на зеленой зоне по пр. Победителей - ул.Мельникайте съели около 4 т шашлыка.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября. Основной городской площадкой станет территория у "Чижовка-Арены". Также несколько ярмарок состоятся у Дворца спорта. Домашние кулинары и кондитеры смогут торговать на сельхозярмарках в Минске.

Молодая семья из Минска переехала на хутор в Браславский район, где ведет большое хозяйство и варит более 10 видов сыра. О неожиданной смене места жительства, любви к молочным продуктам и планах развития домашнего подворья супруга Юлия Бачуринская рассказала корреспонденту БЕЛТА.

Фото из семейного архива Юлии Бачуринской
Фото из семейного архива Юлии Бачуринской

Фрагмент шахматной доски времен Средневековья нашли на раскопках в гродненском Старом замке, сообщили в Гродненском государственном историко-археологическом музее.

В Гродно возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, совершенное из хулиганских побуждений.

Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко завоевали золотые награды в эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Мехико.

Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко. Фото UIPM
Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко. Фото UIPM

Две награды завоевали белорусские атлеты на тестовом турнире по бадминтону в Минске к II Европейским играм.

Белорусская легкоатлетка Ольга Мазуренок присоединилась к команде звездных послов II Европейских игр 2019 года.

Ольга Мазуренок. Фото официального сайта Европейских игр
Ольга Мазуренок. Фото официального сайта Европейских игр

Белоруска Виктория Азаренко в рейтинге Всемирной женской ассоциации (WTA) поднялась на 18 позиций.

Серб Новак Джокович в третий раз в карьере выиграл Открытый чемпионат США по теннису.

Хуан Мартин дель Потро и Новак Джокович. Фото организаторов турнира
Хуан Мартин дель Потро и Новак Джокович. Фото организаторов турнира

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин победил на выборах градоначальника российской столицы.

Жирафы на фоне зимних пейзажей. В Южной Африке выпал снег.

Фото @AfricaThisIsWhyILiveHere
Фото @AfricaThisIsWhyILiveHere

В США выбрали новую "Мисс Америка".

Ниа Имани Франклин и Кара Мунд. Фото Reuters
Ниа Имани Франклин и Кара Мунд. Фото Reuters

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 сентября

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Около 30 стран будет представлено на Белорусском международном медиафоруме "Партнерство во имя будущего", который пройдет 11-14 сентября в Минске и Минской области. Основные мероприятия - пленарное заседание медиафорума и тематические панельные дискуссии, школа журналистики с проведением мастер-классов ведущих зарубежных и белорусских журналистов.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске до 15 сентября. В нем принимают участие космонавты из 17 стран.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы пройдет в Минске 11-12 сентября. В мероприятии примут участие представители конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Возглавит делегацию председатель КМРВ Гудрун Мослер-Тернстрем.

Делегация Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития 11-14 сентября посетит Беларусь.

В 11.00 в НАН Беларуси состоится заседание Бюро Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства. В его работе примет участие делегация Российской академии наук во главе с вице-президентом РАН, председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Публичные библиотеки: рудимент или современные информационные центры? Поиски формата, адекватного сегодняшнему дню" (представители Министерства культуры Республики Беларусь, руководители библиотек). Начало в 12.30.

В 14.00 состоится церемония торжественного открытия отдела китайской литературы в рамках проекта "Полки китайских книг" в филиале ОАО "Белкнига" книжном магазине "Книги&книжечки" по адресу г.Минск, пр.Независимости, 14.

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Знаменательные даты 12 сентября

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В Республике Беларусь - День сотрудника органов предварительного следствия.

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря 2003 г. С 2012 г. отмечается 12 сентября в ознаменование принятия в 1978 г. Конференцией ООН по техническому сотрудничеству между развивающимися странами Буэнос-Айресского плана действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами.

180 лет назад родился Ауверс Артур, немецкий астроном, составитель первого каталога звезд. Умер в 1915 г.

85 лет назад родилась Доронина Татьяна Васильевна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1981). Снималась в фильмах "Старшая сестра", "Три тополя на Плющихе", "Мачеха" и других.

75 лет назад родилась Коркошко Светлана Ивановна, российская артистка театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Гибель эскадры", "Софья Перовская", "Братья Карамазовы", "Мертвый сезон" и др.

45 лет назад родился Уокер Пол, американский актер. Популярность к нему пришла в начале 2000-х годов, после того как он исполнил роль Брайана О'Коннора в фильме "Форсаж". Умер в 2013 г.

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Международный космический конгресс 31-й Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. В нем примут участие более 80 космонавтов из 17 стран.
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