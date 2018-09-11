Картина дня: космический конгресс, планы "Беларусьфильма" и жирафы в снегу

ВЧЕРА

Картина дня. 10 сентября

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов открылся в Минске, в нем принимают участие космонавты из 17 стран. На церемонии открытия конгресса Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, космическая отрасль в Беларуси уверенно развивается. Александр Лукашенко подтвердил готовность страны к диалогу и активному участию в мирных программах и проектах по исследованию космоса.

Александр Лукашенко выступает на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов

Президенту Беларуси подарили картину, написанную Алексеем Леоновым - первым человеком, побывавшем в открытом космосе.

Александру Лукашенко подарили картину, написанную космонавтом Алексеем Леоновым

Белорусские ученые создают центр по производству оптики для космоса, сообщил директор Института тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси Олег Пенязьков в кулуарах XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Беларусь рассчитывает принять участие в международных проектах по освоению Луны, сообщил первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик.

О новых планетах, малой родине и гостеприимной Беларуси рассказал летчик-космонавт СССР, уроженец Беларуси Петр Климук в кулуарах XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Уроженец Беларуси летчик-космонавт Олег Новицкий рассказал, что рассчитывает отправиться в новый полет в 2020 году.

Олег Новицкий

Беларусь настаивает на сохранении объемов поставок российских нефтепродуктов, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

Инфляция в Беларуси в августе составила 0,1%. Беларусь в январе-июле увеличила экспорт товаров и услуг на 18,8%.

Китай заинтересован в укреплении сотрудничества с Беларусью в сфере медицинского туризма, сообщил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжан Мэн на встрече с министром здравоохранения Беларуси Валерием Малашко в Минске.

Китай высоко ценит сотрудничество с Беларусью, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин на торгово-экономическом форуме "Парус Шанхая". Он подчеркнул, что в настоящее время белорусско-китайские отношения являются наиболее тесными за 26-летний период дипломатических отношений между двумя государствами.

Цуй Цимин

В Беларуси нет оснований для роста цен на хлеб, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен. Население будет с мукой, хлебобулочными изделиями.

Городской центр мужского здоровья заработал на базе Минского клинического консультационно-диагностического центра.

Министерство юстиции зарегистрировало Белорусское общественное объединение специалистов в области искусственного интеллекта.

ИНТЕРВЬЮ: "Беларусьфильм" выходит за привычные рамки - Владимир Карачевский.

Приз за лучшую мужскую роль конкурса детского кино "Киномалышок" XXVII кинофестиваля "Киношок" вручен Артему Венгеровичу за роль в картине "Тум-Паби-Дум", снятой на "Беларусьфильме".

Артем Венгерович. Фото из архива

Минчане на гуляньях, посвященных Дню города, у Дворца спорта и на зеленой зоне по пр. Победителей - ул.Мельникайте съели около 4 т шашлыка.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября. Основной городской площадкой станет территория у "Чижовка-Арены". Также несколько ярмарок состоятся у Дворца спорта. Домашние кулинары и кондитеры смогут торговать на сельхозярмарках в Минске.

Молодая семья из Минска переехала на хутор в Браславский район, где ведет большое хозяйство и варит более 10 видов сыра. О неожиданной смене места жительства, любви к молочным продуктам и планах развития домашнего подворья супруга Юлия Бачуринская рассказала корреспонденту БЕЛТА.

Фото из семейного архива Юлии Бачуринской

Фрагмент шахматной доски времен Средневековья нашли на раскопках в гродненском Старом замке, сообщили в Гродненском государственном историко-археологическом музее.

В Гродно возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, совершенное из хулиганских побуждений.

Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко завоевали золотые награды в эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Мехико.

Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко. Фото UIPM

Две награды завоевали белорусские атлеты на тестовом турнире по бадминтону в Минске к II Европейским играм.

Белорусская легкоатлетка Ольга Мазуренок присоединилась к команде звездных послов II Европейских игр 2019 года.

Ольга Мазуренок. Фото официального сайта Европейских игр

Белоруска Виктория Азаренко в рейтинге Всемирной женской ассоциации (WTA) поднялась на 18 позиций.

Серб Новак Джокович в третий раз в карьере выиграл Открытый чемпионат США по теннису.

Хуан Мартин дель Потро и Новак Джокович. Фото организаторов турнира

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин победил на выборах градоначальника российской столицы.

Жирафы на фоне зимних пейзажей. В Южной Африке выпал снег.

Фото @AfricaThisIsWhyILiveHere

В США выбрали новую "Мисс Америка".

Ниа Имани Франклин и Кара Мунд. Фото Reuters

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 сентября

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Около 30 стран будет представлено на Белорусском международном медиафоруме "Партнерство во имя будущего", который пройдет 11-14 сентября в Минске и Минской области. Основные мероприятия - пленарное заседание медиафорума и тематические панельные дискуссии, школа журналистики с проведением мастер-классов ведущих зарубежных и белорусских журналистов.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске до 15 сентября. В нем принимают участие космонавты из 17 стран.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы пройдет в Минске 11-12 сентября. В мероприятии примут участие представители конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Возглавит делегацию председатель КМРВ Гудрун Мослер-Тернстрем.

Делегация Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития 11-14 сентября посетит Беларусь.

В 11.00 в НАН Беларуси состоится заседание Бюро Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства. В его работе примет участие делегация Российской академии наук во главе с вице-президентом РАН, председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Публичные библиотеки: рудимент или современные информационные центры? Поиски формата, адекватного сегодняшнему дню" (представители Министерства культуры Республики Беларусь, руководители библиотек). Начало в 12.30.

В 14.00 состоится церемония торжественного открытия отдела китайской литературы в рамках проекта "Полки китайских книг" в филиале ОАО "Белкнига" книжном магазине "Книги&книжечки" по адресу г.Минск, пр.Независимости, 14.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 сентября

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В Республике Беларусь - День сотрудника органов предварительного следствия.

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря 2003 г. С 2012 г. отмечается 12 сентября в ознаменование принятия в 1978 г. Конференцией ООН по техническому сотрудничеству между развивающимися странами Буэнос-Айресского плана действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами.

180 лет назад родился Ауверс Артур, немецкий астроном, составитель первого каталога звезд. Умер в 1915 г.

85 лет назад родилась Доронина Татьяна Васильевна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1981). Снималась в фильмах "Старшая сестра", "Три тополя на Плющихе", "Мачеха" и других.

75 лет назад родилась Коркошко Светлана Ивановна, российская артистка театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Гибель эскадры", "Софья Перовская", "Братья Карамазовы", "Мертвый сезон" и др.

45 лет назад родился Уокер Пол, американский актер. Популярность к нему пришла в начале 2000-х годов, после того как он исполнил роль Брайана О'Коннора в фильме "Форсаж". Умер в 2013 г.

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