Картина дня: лучший парад, безвиз с Китаем с 10 августа и фото июня

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 июля 2018, Пт
+18°C
Малооблачно EUR 2.3255
USD 1.9892
RUB 3.1438
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран - Лукашенко
Президент
Совмин определил порядок финансирования мероприятий занятости населения
Экономика
В Беларуси есть резервы для снижения общей налоговой нагрузки - Наливайко
Экономика
"Удача в придачу!" – тур 75! Разыграно уже 55 квартир и 206 автомобилей от "Евроопт"!
Общество
В Минжилкомхозе рассказали, как изменится порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Пушкин и Толстой: названы популярные авторы и романы у болельщиков футбольного ЧМ
09:53 Калейдоскоп
Встреча Путина и Трампа пройдет в Президентском дворце в Хельсинки
09:41 В мире
Два человека погибли в результате ДТП под Буда-Кошелево
09:33 Происшествия
Золотовалютные резервы Беларуси составили $6,83 млрд
09:29 Экономика
Решение Трампа о таможенных пошлинах в 25% на товары из Китая вступает в силу
09:26 В мире
В Минске к ноябрю обустроят 130 контейнерных площадок
09:13 Регионы
В Витебской области внедряется видеосистема дистанционного наблюдения при налоговом мониторинге
09:07 Регионы
Турнир по волейболу среди дворовых команд пройдет 7-8 июля в Минске
09:00 Спорт
Генрих Эдуардович из Могилева выиграл 58 тысяч рублей в КЕНО!
09:00 Общество
В Японии казнили семь лидеров секты "Аум Синрикё"
08:50 В мире
Пеший марафон по пересеченной местности пройдет в Минской области
08:43 Регионы
Областной праздник молодежи проведут в Сенно
08:27 Регионы
Плести купальские венки научат на празднике в Витебске
08:18 Регионы
В Гомельской области заработала приемная "Все о правах детей"
08:12 Регионы
В Таиланде погиб водолаз, спасавший детей из затопленной пещеры
08:03 В мире
Футболисты БАТЭ примут жодинское "Торпедо-БелАЗ" в матче 15-го тура чемпионата Беларуси
07:53 Спорт
Народному артисту России, певцу и композитору Юрию Маликову исполняется 75 лет
07:42 Культура
Белле Шагал посвящена выставка в Витебске
07:33 Культура
В Брестской области планируют собрать около 1 млн т зерна
07:27 Регионы
Народная артистка СССР и Азербайджана Тамара Синявская отмечает юбилей
07:17 Культура
Все новости
Темы
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
День Независимости День Независимости
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Уборочная кампания Уборочная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: лучший парад, безвиз с Китаем с 10 августа и фото июня

Общество 06.07.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 5 июля

Прошедший в Минске военный парад в честь Дня Независимости был лучшим в истории суверенной Беларуси. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости. Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко во время церемонии
Александр Лукашенко во время церемонии

Совмин определил порядок финансирования мероприятий занятости населения. Он закреплен постановлением Совмина от 4 июля 2018 года №520.

Предложения об увеличении экспорта белорусской продукции в КНР представят в Совмин до 1 ноября. Рабочая группа будет работать под руководством заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло.

Соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступает в силу с 10 августа. Об этом написал посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый в своем твиттер-аккаунте.

В Минжилкомхозе рассказали, как изменится порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В Беларуси до 2021 года планируется подготовить концепцию реформы налогового законодательства, заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. В Беларуси есть резервы для снижения общей налоговой нагрузки, заявил Сергей Наливайко.

Сергей Наливайко
Сергей Наливайко

В Беларуси в 2018 году выросло число самозанятых граждан, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. МНС планирует предоставить самозанятым возможность онлайн предупреждать налоговую о начале работы.

Белорусский туроператор "Скай Флай Трэвел" аннулирует туры в Египет с 6 июля и далее. По аннулированным бронированиям будет произведен 100-процентный возврат денежных средств.

Около 400 белорусов приобрели туры, которые "Натали Турс" впоследствии аннулировала. В Министерстве спорта и туризма под председательством заместителя министра Михаила Портного состоялось совещание, на котором обсуждалась ситуация, связанная с туристической компанией "Натали Турс".

Сложности "Натали Турс" не отразятся на белорусах, которые сейчас находятся на отдыхе, их сегодня около 150. Об этом заявил заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Дни культуры Украины открылись в Минске во Дворце Республики.

Лучшие фото БЕЛТА в июне.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Белая Русь - с любовью к детям".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Как проходят соревнования по служебному многоборью кинологов?

Минчане и гости столицы на празднованиях 2 и 3 июля съели 3 т шашлыка и мясной продукции, сообщили в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

Около 10 км проплыли витебчане на самодельном плоту по Западной Двине.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-й номер рейтинга WTA) уверенно победила американку Тейлор Таунсенд (73) и вышла в третий раунд Уимблдонского турнира.

Белоруска Арина Соболенко и Вероника Кудерметова победно стартовали в парном разряде Уимблдона.

Белоруска Анна Зубкова стала чемпионкой Европы (U-18) по спортивной ходьбе.

Бывший капитан минского "Динамо", украинский полузащитник Александр Нойок, перешел в брестское "Динамо". Белорусский нападающий Александр Павлович подписал новый контракт с ХК "Динамо-Минск".

Европарламент одобрил введение с 2021 года европейской системы обязательной онлайн-регистрации (ETIAS). Согласно новым правилам граждане стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме с государствами ЕС, будут проходить проверку безопасности перед поездкой. Также Европарламент отклонил проект реформы в сфере авторского права, который вызвал заметный резонанс в Евросоюзе.

Шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу заявил на брифинге, что пострадавшие в Эймсбери (графство Уилтшир, Великобритания) люди были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев символическим ударом в гонг запустил работу биржи Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 июля

Национальный пресс-центр проводит видеомост Минск-Москва: "Россия и Беларусь: от инициатив молодежи к строительству Союзного государства", посвященный деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России (депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представители Министерства образования Республики Беларусь, Белорусского республиканского союза молодежи). Начало в 15.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Подведение итогов XV Международного конкурса "Искусство книги" государств - участников СНГ, состоявшегося 29-30 июня 2018 года в г. Душанбе". Участие принимают: Бузовский Игорь Иванович - заместитель министра информации Республики Беларусь; Андриевич Владимир Владимирович - директор республиканского унитарного предприятия "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки"; Калистратова Виктория Викторовна - директор издательского республиканского унитарного предприятия "Народная асвета". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Животноводство в Беларуси: повышение эффективности и расширение экспортной ориентированности". Начало в 15.00.

Народный праздник "Купалье" пройдет в Лошицком усадебно-парковом комплексе, парке имени 900-летия г.Минска, парке "Курасовщина" ("Солнечная долина") в Минске с 17.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 июля

В Республике Беларусь - День кооперации. Установлен указом Президента Республики Беларусь в 2002 году. Отмечается в первую субботу июля.

Международный день кооперативов. Отмечается в первую субботу июля по решению 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1994).

Международный день Днепра. Отмечается в первую субботу июля.

Общеевропейский день шоколада. Отмечается в странах Европейского союза. 7 июля 1550 г. в Испанию из Америки была привезена первая партия шоколада.

Православный праздник - Рождество честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

155 лет назад родился Дуров Владимир Леонидович, русский советский артист цирка, клоун, дрессировщик, писатель и ученый-зоопсихолог. Впервые в России разработал систему дрессировки, основанную на изучении природных инстинктов и рефлексов животных. Первым из дрессировщиков положил в основу своей практики теорию условных рефлексов И.П.Павлова, стал основоположником новой русской (так называемой дуровской) школы гуманитарной дрессировки. Умер в 1934 г.

115 лет назад родился Гиппиус Евгений Владимирович, русский этномузыколог, доктор искусствоведения (1958), профессор (1944). В 1927-63 гг. работал в научных учреждениях и музыкальных вузах Ленинграда и Москвы. Участник фольклорных экспедиций, в т.ч. в 1934 г. в Белорусское Полесье. Разработал теоретические проблемы записи и нотирования народных напевов, системной типологии, сравнительного изучения локальных мелодических стилей и многоголосия, определил концептуальные направления этномузыкологии в масштабах фундаментальной науки. Умер в 1985 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3255 BYN 2.318 BYN 2.328 BYN
USD
1.9892 BYN 1.984 BYN 1.99 BYN
RUB
3.1438 BYN 3.135 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Все видео

Фотоновости

В Кобринском районе убирают рапс
Все фото

Инфографика

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") Главные мероприятия праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") 7-8 июля.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: миролюбивую политику Беларусь демонстрирует в отношениях со всеми странами
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
Лукашенко назвал парад 3 июля лучшим в истории суверенной Беларуси
Политика
Фото из архива Соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступает в силу с 10 августа
Правительственная группа во главе с Матюшевским примет участие в саммите "16+1" в Софии
Парламентская делегация Беларуси примет участие в сессии ПА ОБСЕ в Берлине
Экономика
Сергей Наливайко В Беларуси до 2021 года планируется подготовить концепцию реформы налогового законодательства
Золотовалютные резервы Беларуси составили $6,83 млрд
Совмин определил порядок финансирования мероприятий занятости населения
Происшествия
Фото с сайта газеты "Вечерний Бобруйск" В Бобруйске микроавтобус обесточил сотни частных домов
Два человека погибли в результате ДТП под Буда-Кошелево
Суд в Лепеле вынес приговор солдату-срочнику за воинское преступление
Регионы
Олег Величко. Фото из архива Величко: Год малой родины дает региональным журналистам прекрасную возможность для творчества
В Минске к ноябрю обустроят 130 контейнерных площадок
В Витебской области внедряется видеосистема дистанционного наблюдения при налоговом мониторинге
Спорт
Поль Погба и Оливье Жиру на тренировке сборной Франции. Фото из соцсетей Первые полуфиналисты определятся на футбольном чемпионате мира в России
Турнир по волейболу среди дворовых команд пройдет 7-8 июля в Минске
Футболисты БАТЭ примут жодинское "Торпедо-БелАЗ" в матче 15-го тура чемпионата Беларуси
Технологии
Сергей Наливайко МНС планирует в ноябре запустить мобильное приложение для физлиц на IOS
У Viber новый логотип
Компания Valve назвала самые популярные игры в Steam
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в июне
Народному артисту России, певцу и композитору Юрию Маликову исполняется 75 лет
Белле Шагал посвящена выставка в Витебске
В мире
Президентский дворец в Хельсинки Встреча Путина и Трампа пройдет в Президентском дворце в Хельсинки
Решение Трампа о таможенных пошлинах в 25% на товары из Китая вступает в силу
В Японии казнили семь лидеров секты "Аум Синрикё"
Калейдоскоп
Алан Тейлор Режиссер "Игры престолов" снимет приквел к сериалу "Клан Сопрано"
Пушкин и Толстой: названы популярные авторы и романы у болельщиков футбольного ЧМ
Рестораторы Казани приготовили 85-килограммовый "стадион" из роллов
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Герой. НАШЕГО времени
Чудеса Старого Села
Мир балета глазами мэтра
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия