Картина дня: лучший парад, безвиз с Китаем с 10 августа и фото июня

ВЧЕРА

Картина дня. 5 июля

Прошедший в Минске военный парад в честь Дня Независимости был лучшим в истории суверенной Беларуси. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости. Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко во время церемонии

Совмин определил порядок финансирования мероприятий занятости населения. Он закреплен постановлением Совмина от 4 июля 2018 года №520.

Предложения об увеличении экспорта белорусской продукции в КНР представят в Совмин до 1 ноября. Рабочая группа будет работать под руководством заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло.

Соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступает в силу с 10 августа. Об этом написал посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый в своем твиттер-аккаунте.

В Минжилкомхозе рассказали, как изменится порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В Беларуси до 2021 года планируется подготовить концепцию реформы налогового законодательства, заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. В Беларуси есть резервы для снижения общей налоговой нагрузки, заявил Сергей Наливайко.

Сергей Наливайко

В Беларуси в 2018 году выросло число самозанятых граждан, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. МНС планирует предоставить самозанятым возможность онлайн предупреждать налоговую о начале работы.

Белорусский туроператор "Скай Флай Трэвел" аннулирует туры в Египет с 6 июля и далее. По аннулированным бронированиям будет произведен 100-процентный возврат денежных средств.

Около 400 белорусов приобрели туры, которые "Натали Турс" впоследствии аннулировала. В Министерстве спорта и туризма под председательством заместителя министра Михаила Портного состоялось совещание, на котором обсуждалась ситуация, связанная с туристической компанией "Натали Турс".

Сложности "Натали Турс" не отразятся на белорусах, которые сейчас находятся на отдыхе, их сегодня около 150. Об этом заявил заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Дни культуры Украины открылись в Минске во Дворце Республики.

Лучшие фото БЕЛТА в июне.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Белая Русь - с любовью к детям".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Как проходят соревнования по служебному многоборью кинологов?

Минчане и гости столицы на празднованиях 2 и 3 июля съели 3 т шашлыка и мясной продукции, сообщили в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

Около 10 км проплыли витебчане на самодельном плоту по Западной Двине.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-й номер рейтинга WTA) уверенно победила американку Тейлор Таунсенд (73) и вышла в третий раунд Уимблдонского турнира.

Белоруска Арина Соболенко и Вероника Кудерметова победно стартовали в парном разряде Уимблдона.

Белоруска Анна Зубкова стала чемпионкой Европы (U-18) по спортивной ходьбе.

Бывший капитан минского "Динамо", украинский полузащитник Александр Нойок, перешел в брестское "Динамо". Белорусский нападающий Александр Павлович подписал новый контракт с ХК "Динамо-Минск".

Европарламент одобрил введение с 2021 года европейской системы обязательной онлайн-регистрации (ETIAS). Согласно новым правилам граждане стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме с государствами ЕС, будут проходить проверку безопасности перед поездкой. Также Европарламент отклонил проект реформы в сфере авторского права, который вызвал заметный резонанс в Евросоюзе.

Шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу заявил на брифинге, что пострадавшие в Эймсбери (графство Уилтшир, Великобритания) люди были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев символическим ударом в гонг запустил работу биржи Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 июля

Национальный пресс-центр проводит видеомост Минск-Москва: "Россия и Беларусь: от инициатив молодежи к строительству Союзного государства", посвященный деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России (депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представители Министерства образования Республики Беларусь, Белорусского республиканского союза молодежи). Начало в 15.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Подведение итогов XV Международного конкурса "Искусство книги" государств - участников СНГ, состоявшегося 29-30 июня 2018 года в г. Душанбе". Участие принимают: Бузовский Игорь Иванович - заместитель министра информации Республики Беларусь; Андриевич Владимир Владимирович - директор республиканского унитарного предприятия "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки"; Калистратова Виктория Викторовна - директор издательского республиканского унитарного предприятия "Народная асвета". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Животноводство в Беларуси: повышение эффективности и расширение экспортной ориентированности". Начало в 15.00.

Народный праздник "Купалье" пройдет в Лошицком усадебно-парковом комплексе, парке имени 900-летия г.Минска, парке "Курасовщина" ("Солнечная долина") в Минске с 17.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 июля

В Республике Беларусь - День кооперации. Установлен указом Президента Республики Беларусь в 2002 году. Отмечается в первую субботу июля.

Международный день кооперативов. Отмечается в первую субботу июля по решению 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1994).

Международный день Днепра. Отмечается в первую субботу июля.

Общеевропейский день шоколада. Отмечается в странах Европейского союза. 7 июля 1550 г. в Испанию из Америки была привезена первая партия шоколада.

Православный праздник - Рождество честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

155 лет назад родился Дуров Владимир Леонидович, русский советский артист цирка, клоун, дрессировщик, писатель и ученый-зоопсихолог. Впервые в России разработал систему дрессировки, основанную на изучении природных инстинктов и рефлексов животных. Первым из дрессировщиков положил в основу своей практики теорию условных рефлексов И.П.Павлова, стал основоположником новой русской (так называемой дуровской) школы гуманитарной дрессировки. Умер в 1934 г.

115 лет назад родился Гиппиус Евгений Владимирович, русский этномузыколог, доктор искусствоведения (1958), профессор (1944). В 1927-63 гг. работал в научных учреждениях и музыкальных вузах Ленинграда и Москвы. Участник фольклорных экспедиций, в т.ч. в 1934 г. в Белорусское Полесье. Разработал теоретические проблемы записи и нотирования народных напевов, системной типологии, сравнительного изучения локальных мелодических стилей и многоголосия, определил концептуальные направления этномузыкологии в масштабах фундаментальной науки. Умер в 1985 г.

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