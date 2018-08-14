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Картина дня: Лукашенко на предприятиях Оршанского района, Персеиды над Беларусью и цветение каштанов

Общество 14.08.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 13 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал критику в адрес ряда руководителей высокого уровня за недостаточные усилия по реализации данных ранее поручений, направленных на развитие промышленной сферы в Оршанском районе. В частности, он подверг жесткой критике качество работы местных органов власти и руководства промышленной отрасли по развитию Оршанского инструментального завода.

Глава государства поручил к ноябрю 2020 года сделать Оршанский мясоконсервный комбинат одним из лучших предприятий отрасли.

Александр Лукашенко во время посещения Оршанского МКК
Александр Лукашенко во время посещения Оршанского МКК

В Таджикистане вертолет Ми-8 с 13 альпинистами и тремя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку. В результате погибли пять человек. Среди них трое граждан России и два гражданина Таджикистана. Белорус, который находился на борту вертолета Ми-8, жив, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Белорусская калийная компания и китайская корпорация Sinochem Group заключили пятилетний эксклюзивный меморандум о поставках гранулированных калийных удобрений. Документ подписан во время визита делегации Sinochem Group в Беларусь.

Во время встречи. Фото БКК
Во время встречи. Фото БКК

Цены на квартиры в Минске в июле впервые с начала года снизились, сообщили в Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу.

В Беларуси 46% жилищного фонда готово к отопительному сезону.

Торжественные линейки в школах Минска проведут 1 сентября. Ожидается, что за парты сядут 193,5 тыс. учеников - почти на 3 тыс. больше, чем в 2017 году. Планируется открыть 858 первых классов (их число увеличится на 26), а также 397 десятых классов. Первый звонок прозвенит для 23 тыс. 184 мальчиков и девочек.

Фото из архива
Фото из архива

В Брестской области в августе зафиксировано повторное цветение около десяти видов растений, сообщил заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Виктор Демянчик.

ФОТОФАКТ: Звездопад Персеиды-2018 в небе над Беларусью.

Известный режиссер народный артист Беларуси Анатолий Алай работает над документальным фильмом о белорусском космонавте Олеге Новицком. Буквально через месяц, в дни, когда в Минске пройдет 31-й Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, запланированы съемки нескольких необходимых сцен. И уже в октябре планируется выход "Земляка" на большой экран. О том, как создавался фильм, о рабочем показе картины для его героя Анатолий Алай рассказал корреспонденту БЕЛТА.

Космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев показал самый длинный маршрут на МКС. Видеоролик, опубликованный на канале космонавта в YouTube, уже набрал около 350 тыс. просмотров.

Национальная киностудия "Беларусьфильм" выпустит осенью мультфильм "Лагодны воўк" по современной белорусской сказке. Как сообщила режиссер анимационной картины Наталья Дарвина, работа будет сдана к 1 октября.

В Беларуси установлены сроки сбора клюквы и брусники. Собирать бруснику уже можно в Брестской и Гомельской областях (с 8 августа), в Могилевской (с 12 августа). С 15 августа ее сбор будет разрешен в Минской области, с 16 - в Витебской, с 20 - в Гродненской.

Фото из архива
Фото из архива

На конкурс "MINSK 2019: мой привет II Европейским играм", который проводит международное радио "Беларусь" совместно с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года", приходят фотоработы со всего мира. Конкурс творческих фоторабот "MINSK 2019: мой привет II Европейским играм" вызывает интерес у слушателей из разных стран - уже сейчас в копилке конкурса порядка восьмидесяти оригинальных селфи, и их счет продолжает расти".

Белорусский теннисист Илья Ивашко впервые в карьере вошел в первую сотню мирового рейтинга.

Белорусские атлеты завоевали три награды на чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу.

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Организация торговли школьными товарами к новому учебному году" (представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета, Белорусского республиканского союза потребительских обществ, Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика пищевых отравлений в летний период". Участие принимают: Голотик Дмитрий Михайлович - заведующий противоэпидемическим отделением ГУ "Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"; Горинюк Юрий Михайлович - врач-гигиенист отделения гигиены питания ГУ "Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"; представитель Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

В Гомельском облисполкоме состоится брифинг первого заместителя председателя Гомельского облисполкома А.В.Микалуцкого о ходе уборочной кампании. Начало в 10.00.

Шесть предприятий примут участие в мини-ярмарках вакансий в Минске 14-16 августа.

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115 лет назад родился Рокицкий Петр Фомич, белорусский ученый-генетик, академик НАН Беларуси (1967), доктор биологических наук (1940), профессор (1940), заслуженный деятель науки Беларуси (1973). Умер в 1977 году.

100 лет назад родился Капич Николай Федорович, белорусский историк, доктор исторических наук (1979), профессор (1981), заслуженный работник высшей школы Беларуси (1987).

95 лет назад в Москве на Всероссийской сельскохозяйственной и ремесленно-промышленной выставке открыт Белорусский павильон.

55 лет назад в Минске сдан в эксплуатацию новый Дом радио.

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