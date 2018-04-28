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Картина дня: Лукашенко на реконструкции моста через Припять, межкорейский саммит и цветущий Минск

Общество 28.04.2018 | 07:00

ВЧЕРА

картина дня 27 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с ходом работ по реконструкции аварийного автомобильного моста через реку Припять в Житковичском районе. "Коль важность этого моста высокая, значит, мост надо делать хороший. Тут нам поскупиться нельзя. Пожалеем миллион-другой и получим то ли узкий, то ли еще что-то... Поэтому надо делать капитальный прочный мост. И по ширине достаточный", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко знакомится с работами по реконструкции моста
Александр Лукашенко знакомится с работами по реконструкции моста

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проанализировать все молокоперерабатывающие предприятия по трем критериям: какую зарплату они платят работникам, по какой стоимости закупают сырье и какие платят отчисления в бюджет. Отстающие производства необходимо либо закрыть, либо модернизировать, чтобы они давали глубокую переработку продукции. Соответствующие задачи он поставил, посещая Туровский молочный комбинат во время рабочей поездки в Житковичский район.

Александр Лукашенко во время посещения комбината
Александр Лукашенко во время посещения комбината

На XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі" особое место займет день региональной прессы. Об этом сообщил заместитель министра информации Павел Легкий.

МИД Беларуси о ноте МИД Литвы: информация о "пожаре" используется в откровенно политических целях.

Культурной столицей года в 2019-м станет город Пинск Брестской области. Такое решение принято коллегией Министерства культуры.

Федерация профсоюзов Беларуси создает базу данных о вакансиях по всей стране, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает установить минимальные временные рамки неполного рабочего дня при изменении существенных условий труда. В Беларуси планируется законодательно закрепить понятие дистанционной работы.

Михаил Орда на онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА
Михаил Орда на онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА

Многодетным матерям, воспитывающим четверых детей, декретный отпуск нужно включать в общий трудовой стаж для начисления пенсии в полном объеме, заявил Михаил Орда.

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Брифинг в пресс-центре БЕЛТА
Брифинг в пресс-центре БЕЛТА

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц и посол России в Беларуси Александр Суриков обсудили вопросы торговли и регулирования общего рынка молока Беларуси и России. Минсельхозпрод Беларуси продолжит диалог с Минсельхозом России. В ближайшее время планируется согласовать прогнозные балансы спроса и предложения. Беларусь намерена сохранить объемы поставок на уровне 2017 года.

В Минске подвели итоги IV Международной олимпиады курсантов организаций высшего образования государств - участников Содружества Независимых Государств по военной истории, посвященной 100-летию создания Красной армии. Победителем в абсолютном личном первенстве признан курсант Военной академии Беларуси Константин Козловский.

Второкурсница Витебского государственного университета им. П.М.Машерова Мария Соловьева стала обладательницей титула "Королева Весна Беларуси 2018".

"Королева Весна Беларуси 2018" Мария Соловьева
"Королева Весна Беларуси 2018" Мария Соловьева

МАПИД завершил эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа - предприятие возвело дом за 65 часов 42 минуты. Дом появился на выставочной площадке СУ-246 в микрорайоне Шабаны в Минске.

Между Минском и Казанью открылось прямое авиасообщение. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю на регулярной основе.

В Светлогорске милиционеры предотвратили взрыв газа в жилом доме.

Фото архив Светлогорского ОДО
Фото архив Светлогорского ОДО

Живой лабиринт в виде карты Беларуси начали высаживать в Минске. На большой открытой зоне перед гостиницей "Беларусь" появится более 3 тыс. хвойных кустарников высотой до метра. Специалисты уже оформили часть композиции в виде Минской области. Ожидается, что полностью работа будет готова к 9-15 мая.

ФОТО: Цветущий Минск

Цветущие деревья у площади Победы в Минске
Цветущие деревья у площади Победы в Минске

На базе Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке проходит отборочный этап Кубка мира по выездке.

Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын во время межкорейского саммита заявили о намерении подписать мирный договор. Также во время двусторонней встречи была подписана декларация, речь в которой идет о соглашениях, достигнутых во время двух раундов переговоров. Так, в первую очередь соглашение направлено на прекращение каких-либо враждебных действий со стороны двух государств.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото Синьхуа - БЕЛТА

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 28 апреля

Пресс-конференция "Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.30.

Прямые телефонные линии состоятся в Мингорисполкоме и облисполкомах. Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут: заместитель председателя Брестского облисполкома Клец Андрей Анатольевич (80162213121), председатель Витебского облисполкома Шерстнев Николай Николаевич (80212222222), первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Микалуцкий Александр Викторович (80232331237), председатель Гродненского облисполкома Кравцов Владимир Васильевич (80152735644), управляющий делами Миноблисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160), заместитель председателя Могилевского облисполкома Некрашевич Виктор Владимирович (80222501869), заместитель председателя Мингорисполкома Юркевич Игорь Викторович (80172224444).

Заместитель министра энергетики Ольга Прудникова проведет с 13.00 до 14.00 в Лунинецком РЭС филиала "Пинские электрические сети" РУП "Брестэнерго" (ул. Западная, 25, каб.207) прием граждан.

Официальная белорусская делегация, в составе которой представители Белтелерадиокомпании, ALEKSEEV и его творческая команда, отправится в Лиссабон на международный конкурс песни "Евровидение-2018".

ЗАВТРА

знаменательные даты 29 апреля

Международный день танца. Отмечается с 1982 года по решению Международного комитета танца при Международном институте театра ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Новера (1727-1810).

День памяти всех жертв применения химического оружия. Отмечается с 2006 года по решению Организации по запрещению химического оружия. 29 апреля 1997 года вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Всемирный день породненных городов. Проводится ежегодно по решению Всемирной федерации породненных городов (основана 28 апреля 1957 г.).

95 лет назад в Гомеле введена в действие 1-я очередь городской электростанции.

75 лет назад (29 апреля-28 мая) прошли бои партизан Ушачско-Лепельской и Борисовско-Бегомльской зон против карательной экспедиции гитлеровцев.

60 лет назад родилась Мишель Пфайффер, американская актриса кино. Снималась в фильмах "Замужем за мафией", "Опасные связи", "Возвращение Бэтмена" и других. Обладатель многих наград в области киноискусства.

60 лет назад создана Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА ООН).

25 лет назад в Минске открыт Республиканский музей истории медицины Беларуси.

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