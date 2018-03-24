Картина дня: Лукашенко о бренде Беларуси, Вr1,8 тыс. за переселение в сельскую местность и где будут обучать синоптиков

ВЧЕРА

Картина дня. 23 марта

Завершился официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Грузию.

В развитии сотрудничества с Грузией один из главных акцентов надо сделать на подготовке кадров, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Премьер-министр Грузии рассказал историю, которую назвал золотой страницей в отношениях народов двух стран. Президент Беларуси также встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии, Архиепископом Мцхетским и Тбилисским, Митрополитом Пицунды и Цхум-Абхазети Илией II.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался насчет перспектив урегулирования отношений между Россией и Грузией. Соответствующие заявления он сделал в интервью представителям грузинского телевидения. Президент Беларуси сказал, что рассчитывает на позитивное развитие белорусско-российских отношений во время нового президентского срока Владимира Путина. Александр Лукашенко рассказал о видении своей роли в Беларуси и бренде страны.

В Беларуси упрощаются условия ведения охотничьего хозяйства и охоты. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства".

Беларусь рассчитывает на успешный запуск своего второго космического спутника, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с членами Исполнительного комитета Ассоциации участников космических полетов.

В МНС рассказали, какие послабления ждут бизнес после корректировки Налогового кодекса. В частности, ожидаются послабления для бизнеса в части блокирования банковских счетов компаний при наличии задолженности по налогам, прорабатывается вопрос о новом порядке начисления пени за несвоевременное исполнение налоговых обязательств. Рабочая группа по корректировке Налогового кодекса приступает к постатейному анализу документа, соответствующую информацию озвучил в журнале "Налоги Беларуси" заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Правительство утвердило план защитных мероприятий при радиационной аварии на Белорусской АЭС (внешний аварийный план). Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 марта 2018 года №211.

Вариант интегрированной электронной медицинской карты пациента будет представлен на XXV Международной специализированной выставке "Здравоохранение Беларуси" в Минске, которая пройдет с 27 по 30 марта. Кроме того, на выставке покажут первый отечественный томограф.

В Могилеве с 26 марта стартует "Неделя переселения" в сельскую местность. Горожане, пожелавшие переехать в сельскую местность, смогут получить жилье и работу, а безработные еще и денежное пособие в размере девяти бюджетов прожиточного минимума - почти Вr1,8 тыс.

ИНТЕРВЬЮ. Иван Вежновец: О регулировании тарифов на услуги связи.

ИНТЕРВЬЮ. Роман Лабазнов: О планах по повышению эффективности работы метеослужбы.

В БГУ начнут обучать синоптиков.

Топливо в Беларуси с 24 марта дорожает на 1 копейку.

Дополнительные поезда будут курсировать в апреле по Белорусской железной дороге.

Новые велопарковки с местами для отдыха велосипедистов появятся в минских парках и скверах, сообщила начальник отдела содержания и благоустройства объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Елена Акулич.

Туристический автобус из Беларуси попал в аварию в Псковской области. Медицинская помощь в стационарах была оказана 21 человеку: 11 - в Псковской областной клинической больнице и 10 - в детской. Посольство Беларуси в России уточняет обстоятельства ДТП с белорусским автобусом.

Взрыв и обрушение здания произошли в д.Станьково в Дзержинском районе. Два человека доставлены в больницу.

Случай кори у четырехмесячного ребенка зарегистрирован в Ляховичах.

РЕПОРТАЖ. Полевая школа артиллерии.

Дарья Домрачева заняла первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Тюмени.

МОК присвоил белорусской гимнастке Любови Черкашиной звание "Спортсмен для подражания".

РЕПОРТАЖ: "В нашей школе все играют в хоккей": Лида принимает финал "Золотой шайбы".

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 3-й раунд турнира категории "Премьер" в американском Майами.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предусматривающий комплекс торговых мер против Китая. При этом Белый дом приостановил до 1 мая введение импортных пошлин на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности для ряда стран.

Во Франции захватили заложников в супермаркете города Треб. Власти назвали захват заложников терактом. Позднее заложники были освобождены, однако погибли три человека. Полиция в ходе штурма застрелила захватившего заложников.

Во Франции забастовка привела к столкновениям протестующих с полицией.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24-25 марта

Заседание Исполнительного комитета Ассоциации участников космических полетов проходит по 26 марта в Минске.

Форум цитрусоводов-любителей пройдет 24 марта в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. В 11.00 посетителей ожидает заключительная лекция цикла "Прививаем, черенкуем и защищаем цитрусовые".

Велопрогулка "К потухшей библиотеке" пройдет 24 марта в Минске. Велосипедисты стартуют в 20.00 от Комаровского сквера напротив ул. В.Хоружей, 3.

Международный пасхальный фестиваль "Радость" по 1 апреля пройдет в Минске .

В парке Дружбы народов 25 марта с 13.00 до 17.00 состоится молодежная акция "Прилетайте в Беларусь!" по установке скворечников для птиц.

Минский зоопарк приглашает с 25 по 31 марта всех школьников на акцию "1+1" (по 1 билету проходят 2 школьника).

Международный конкурс юных вокалистов имени Ф.Шаляпина проходит в Минске. 25 марта с 11.00 до 13.00 состоится круглый стол членов жюри с участниками конкурса и их преподавателями (в зале В.В.Ровдо УО "БГАМ"), в 14.30 состоится пресс-конференция. Гала-концерт лауреатов конкурса пройдет в КЗ "Верхний город" в 16.00.

На ледовом овале "Минск-Арены" 24-25 марта продолжится чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту. Начало соревнований в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

25 марта

В Республике Беларусь - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Международный день спортивного кино. Отмечается по решению Международного олимпийского комитета и Международной федерации спортивного кино и телевидения с 2002 года по инициативе известного грузинского режиссера Александра Жгенти.

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 2007 года.

110 лет назад родился Лин Дэвид, английский кинорежиссер. Поставил фильмы "Лоуренс Аравийский", "Доктор Живаго" и др. Обладатель многих престижных международных наград в области киноискусства. Умер в 1991 г.

105 лет назад родился Троицкий Всеволод Сергеевич, российский ученый в области радиоастрономии, член-корреспондент РАН. Руководил созданием первых советских радиотелескопов. Умер в 1996 г.

26 марта

125 лет назад родился Тольятти Пальмиро, деятель итальянского и международного коммунистического и рабочего движения, один из основателей и генеральный секретарь Итальянской компартии. Умер в 1964 г.

110 лет назад родился Сартаков Сергей Венедиктович, российский писатель, Герой Социалистического Труда. Автор романов "Хребты Саянские", "А ты гори, звезда", "Философский камень" и др. Умер в 2005 г.

80 лет назад родился Петренко Алексей Васильевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Агония", "Грачи", "Жестокий романс", "Сибирский цирюльник" и др. Умер в 2017 г.

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