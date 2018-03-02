Картина дня: Лукашенко о претензиях к белорусскому молоку, криптобонды и лучшие фото в феврале

ВЧЕРА

Картина дня. 1 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в текущем году построить новый мост между Житковичами и Туровом, такую задачу глава государства проставил во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым. Между тем уже возобновлена переправа людей катерами через Припять в Житковичском районе. Позднее рядом с аварийным мостом через Припять возведут временный пешеходный мост из пиломатериалов.

Аварийный и врменный мосты между Житковичами и Туровом

"Без ответа такие вещи не останутся" - Лукашенко о претензиях России к белорусскому молоку. "Меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко", - отметил Александр Лукашенко. Беларусь и Россия нашли подходы к урегулированию вопросов по поставкам молока, заявил заместитель премьер-министра Михаил Русый.

Александр Лукашенко и Михаил Русый

В Беларуси поставлена задача выйти на $100 млн по экспорту продуктов питания в Китай. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель премьер-министра Михаил Русый. Он также сообщил, что Беларусь и Россия вырабатывают подходы по созданию независимой референтной лаборатории качества сельхозпродукции.

На пост министра лесного хозяйства подобраны очень сильные кандидатуры, сообщил Михаил Русый по итогам доклада Президенту Беларуси. В феврале Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича.

Подготовка к II Европейским играм обсуждалась на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочианчичем. Европейские олимпийские комитеты удовлетворены процессом подготовки к предстоящим соревнованиям.Янез Кочианчич по итогам встречи с Президентом Беларуси заявил журналистам, что с нетерпением ждет открытия II Европейских игр. Права на телетрансляцию II Европейских игр в Минске планируют продать в 160 стран мира.

Янез Кочианчич и Александр Лукашенко

Совет Министров определил прогнозные показатели в области содействия занятости населения и их поквартальные значения на 2018 год. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 26 февраля 2018 года №154. Уровень зарегистрированной безработицы в течение года по Беларуси не должен превышать 1%.

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко рассказал журналистам о мерах по урегулированию ситуации на рынке автоперевозок пассажиров.

В Беларуси усовершенствованы правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 27 февраля 2018 года №159.

Беларусь завершила очередной выпуск еврооблигаций на $600 млн на 12 лет. Профицит республиканского бюджета в январе 2018 года составил Br1,1 млрд, или 12,1% к ВВП. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси.

В Беларуси предложили выпустить криптобонды. Такое предложение озвучил генеральный директор ЗАО "БелХардГрупп", вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Игорь Мамоненко на XIX Ассамблее деловых кругов.

Азербайджанская делегация во главе с помощником Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Алескеровым Фуадом Муртуз оглы посетила Парк высоких технологий. Стороны договорились о конкретных проектах сотрудничества и внедрения белорусских технологий в Азербайджане.

Установлены предельные значения выручки для малого бизнеса за 2017 год для оказания господдержки. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 февраля 2018 года №164.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъяснило применение отдельных норм декрета №7 "О развитии предпринимательства".

Министерство экономики завершает подготовку проекта указа о едином перечне административных процедур, сообщил директор департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц сегодня на XIX Ассамблее деловых кругов. В Беларуси планируется полностью перейти на бесконтактный метод проведения экспертизы проектной документации, сообщил генеральный директор государственного предприятия "Главгосстройэкспертиза" Виктор Петруша.

Петр Арушаньянц. Фото из архива

Национальная академия наук Беларуси объявила конкурс "Электромобиль". Основной задачей конкурса является стимулирование интеллектуальной и инновационной деятельности в создании новых технологий для электротранспорта, представляющих практический интерес, а также мотивации инициатив и творческой мысли, вовлечение широкого круга изобретателей в проект по созданию электромобиля.

Международный симпозиум литераторов "Писатель и время" стал площадкой для обсуждения вопросов, волнующих авторов из разных стран. Такое мнение высказал на мероприятии министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Известный российский художник Никас Сафронов на пресс-конференции по случаю открытия в Минске выставки "Весна впечатлений" сообщил, что Беларусь занимает особенное место в его жизни. На пресс-конференции он представил портрет Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Лучшие фото БЕЛТА в феврале.

Дни скидок пройдут в марте в торговых организациях Минска.

Белорусская железная дорога назначила на мартовские праздники дополнительные поезда по стране.

Случай кори у пятилетнего ребенка зарегистрирован в Волковыске. Такая информация размещена на сайте Минздрава.

Белорусский гроссмейстер Владислав Ковалев победил в международном турнире "Аэрофлот Оупен" в Москве, сообщили в Белорусской федерации шахмат.

Белорусский велогонщик Евгений Королек завоевал золотую награду чемпионата мира на велотреке в скретче.

Евгений Королек. Фото из соцсетей

Белоруски Анастасия Прокопенко и Татьяна Халдоба вышли в финал первого этапа Кубка мира по современному пятиборью в Каире.

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию РФ, объявил о том, что Россия обладает гиперзвуковым оружием.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 марта

Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич проведет в Национальном олимпийском комитете Беларуси рабочие встречи с представителями оргкомитета II Европейских игр.

Рабочая группа при Мингорисполкоме проведет в марте серию выездных семинаров для субъектов хозяйствования по разъяснению положений декрета №7 "О развитии предпринимательства". 2 марта семинар пройдет в Советском районе (ул. Дорошевича, 8) в 14.30.

Состоится торжественная церемония награждения победителей городского этапа республиканского конкурса "Женщина года - 2017". В мероприятии примет участие председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Викторович Шорец. Начало в 17.30. Место проведения: Дворец Республики, малый зал, пл.Октябрьская, 1/1.

На чемпионате Беларуси по хоккею состоятся матчи четвертьфинальной стадии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 марта

Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба.

Всемирный день дикой природы. Отмечается по решению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. В резолюции отмечается ценность диких животных и растений, особенно тех, которые нуждаются в защите.

Международный день охраны здоровья уха и слуха. Учрежден Всемирной организацией здравоохранения, Китайским реабилитационным научно-исследовательским центром для глухих детей и Китайской федерацией инвалидов в 2007 году на I Международной конференции по предотвращению и реабилитации нарушений слуха (Пекин, КНР).

75 лет назад родился Коваль Олег Степанович, балетмейстер, режиссер, заслуженный деятель культуры Беларуси (1998). Автор хореографических программ "Расцветай, Беларусь", "Гончарный круг", "Ритмы планеты", спектакля для детей "Земля - наш дом". Режиссер-постановщик и художественный руководитель республиканских праздников, международных фестивалей хореографии "Сожский хоровод" (1997, 2002), юных талантов "Земля под белыми крыльями" (2000). Умер в 2007 г.

70 лет назад родился Борисов Владимир Владимирович, российский актер театра и кино, народный артист РФ. Снимался в фильмах "Вечный зов", "Ребро Адама" и др. Лауреат Государственной премии РФ (1976).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-