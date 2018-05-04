Картина дня: Лукашенко о росте доходов населения, выставка "СМІ ў Беларусі" и финалистки "Мисс Беларусь-2018" во Дворце Независимости

ВЧЕРА

картина дня 3 мая

Благоприятные внешнеэкономические условия позволяют рассчитывать на дополнительные доходы в бюджет. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси. Он также отметил, что обязательства перед народом Беларуси должны неукоснительно соблюдаться и выполняться. Президент заявил, что Беларуси нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета.

Александр Лукашенко

Задача роста средней зарплаты в Беларуси будет решаться с упором на отстающие предприятия. Об этом сегодня по завершении совещания у главы государства сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Премьер министр также рассказал, что на погашение госдолга Беларуси в 2018 году направят долговые и недолговые источники в пропорции 50/50. По завершении совещания у Президента Андрей Кобяков отметил, что за неэффективное использование господдержки директора предприятий лишатся должностей.

Андрей Кобяков. Фото из архива

Министерство экономики Беларуси разрабатывает план по индустриализации, он предусматривает реализацию более 1,7 тыс. инвестиционных проектов. Об этом сообщил министр экономики Владимир Зиновский по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Евгеньевича Назаренко исполняющим обязанности начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" начала работу в Минске.

Владимир Жевняк, Александр Карлюкевич, Ирина Соколова, Ильгар Гусейнов и Сергей Рахманов

Лукашенко направил приветствие участникам и гостям выставки "СМI ў Беларусі".

Презентация юбилейной выставки, фотоальбома и марки Белорусского телеграфного агентства состоялась на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі".

Праздничная программа к 100-летию БЕЛТА прошла на выставке "СМІ ў Беларусі".

Гости стенда БЕЛТА на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі" продемонстрировали эрудицию во время презентации слуцкого пояса. Презентация "Легенды малой родины: слуцкие пояса" - мероприятие из числа подготовленных БЕЛТА к 100-летию, которое агентство отмечает в этом году.

Попробовать уху по семейному рецепту смогли гости стенда БЕЛТА на выставке "СМІ ў Беларусі".

Гран-при ХІV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" удостоен проект БЕЛТА "Минск и минчане" к 950-летию столицы Беларуси.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства

Лучшим репортером ХІV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" стала журналист БЕЛТА Светлана Савко.

Светлана Савко

Проект газеты "7 дней" "Награды суверенной Беларуси" удостоен "Золотой Литеры" в номинации "Лучшие материалы общественно-политической тематики".

Владимир Жевняк вручает награду Наталье Филипповской

Финалистки национального конкурса красоты "Мисс Беларусь-2018" посетили с экскурсией Дворец Независимости.

Новый корпус городского центра трансфузиологии открылся в Минске. В торжественной церемонии приняли участие председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, представители Министерства здравоохранения, комитета по здравоохранению горисполкома. "Я по-хорошему удивлен тому, как оснащен центр, - поделился впечатлениями Андрей Шорец. - Здесь самое современное оборудование, которое позволяет получать компоненты крови, соответствующие высоким стандартам качества. Отдельные аппараты уникальны, таких нет на просторах СНГ".

Илья Шиманович победил в чемпионате Беларуси по плаванию в Бресте с новым рекордом страны.

Белоруска Ирина Курочкина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе в российском Каспийске.

Ирина Курочкина. Фото из социальных сетей

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 4 мая

В 10.00 в пресс-центре Дома прессы состоится встреча министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича с делегацией Костромской области Российской Федерации.

Пресс-конференция "Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

Презентация Года туризма Беларуси в Китае пройдет 4 мая на выставке "СМІ ў Беларусі".

Благотворительный концерт "Песни Победы" пройдет в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.

Главная интрига национального конкурса красоты "Мисс Беларусь-2018" разрешится 4 мая: в Минске на сцене Дворца спорта назовут имя самой красивой девушки Беларуси.

ЗАВТРА

знаменательные даты 5 мая

В Республике Беларусь - День печати.

200 лет назад родился Карл Маркс (1818-1883), мыслитель и революционер, основоположник марксизма. Его идеи оказали влияние на социальную мысль и политическую практику конца XIX - начала XX столетия.

60 лет назад Минский тракторный завод выпустил 100-тысячный трактор.

50 лет назад в городском поселке Дятлово открыт музей народной славы.

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