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Александр Лукашенко Лукашенко потребовал у правительства задействовать в экономической сфере весь потенциал Беларуси
Президент
Лукашенко ждет от правительства нового стиля работы и устранения разобщенности
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Лукашенко: необходимо осовременить налоговую систему и сделать ее дружественной для субъектов хозяйствования
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Лукашенко потребовал в течение года превзойти уровень средней зарплаты в Br1 тыс.
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Картина дня: Лукашенко о ВВП в $100 млрд и зарплатах, цифровая рукописная подпись и куда сообщать о сосульках

Общество 03.03.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 2 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал у правительства задействовать в экономической сфере весь потенциал страны, всех высших должностных лиц во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста. Президент поставил задачу достигнуть в следующей пятилетке ВВП в $100 млрд. Глава государства ждет от правительства нового стиля работы и устранения разобщенности.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в течение года превзойти уровень средней зарплаты в стране в Br1 тыс. Александр Лукашенко подверг критике правительство за недостаточную работу по созданию высокопроизводительных рабочих мест. Президент обеспокоен неравномерным развитием регионов Беларуси. Александр Лукашенко также поручил разобраться с причинами роста цен на молочную продукцию.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил правительство о недопустимости перекладывания на бюджет кредитов реального сектора экономики. Президент Беларуси потребовал от правительства сократить внешний долг. Также Президент потребовал выработать новые подходы по привлечению инвестиций. Президент Беларуси считает необходимым за текущий год осовременить налоговую систему и сделать ее дружественной для субъектов хозяйствования.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Модернизацию предприятий в Беларуси необходимо проводить за счет привлечения прямых иностранных инвестиций и доходов от публичного размещения акций, такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович. В Беларуси сохраняется стабильность на валютном и финансовом рынках, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков. Вектор на снижение процентных ставок в экономике сохранится, сообщил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур.

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

В Беларуси вводится новый способ подписания (подтверждения) документа в электронном виде - цифровая рукописная подпись, а также расширяется перечень банковских операций, услуг и сделок, совершаемых с использованием программно-аппаратных средств и технологий. Соответствующие решения содержатся в постановлении правления Национального банка от 19 февраля 2018 года №65, которое вступает в силу после официального опубликования.

Банк БелВЭБ создает дочернюю IT-компанию "ВЭБ Технологии". Банк БелВЭБ войдет в состав новой лизинговой организации.

ОАО "АСБ Беларусбанк" в партнерстве с платежной системой Mastercard запустило мобильный платежный сервис Belarusbank Pay, предоставляющий держателям банковских платежных карточек Mastercard или Maestro возможность проводить бесконтактные платежи мобильным телефоном.

Фото из архива
Фото из архива

Поправки в закон о трансплантации органов и тканей человека планируется рассмотреть в парламенте в этом году, сообщил руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Олег Руммо.

Фото из архива
Фото из архива

Минздрав призвал аптеки убрать из вывесок и световой рекламы информацию, которая вводит в заблуждение. Соответствующее письмо в адрес юрлиц, осуществляющих розничную реализацию лексредств, размещено на сайте министерства.

Гран-при "Триумф" 57-го национального конкурса "Искусство книги" удостоена "Сусветная спадчына Францыска Скарыны" из серии "Энциклопедия раритетов" (А.А.Суша, Г.В.Киреева, издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки").

Министр информации Александр Карлюкевич, художник-дизайнер Елена Ситайло, директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич, генеральный директор ОАО "Полиграфкомбинат им.Я.Коласа" Игорь Маланяк
Министр информации Александр Карлюкевич, художник-дизайнер Елена Ситайло, директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич, генеральный директор ОАО "Полиграфкомбинат им.Я.Коласа" Игорь Маланяк

В Минске изменен порядок подтверждения оплаты проезда на пригородных маршрутах. Памятка пассажирам размещена на сайте ГП "Минсктранс". Теперь при намерении подтвердить оплату проезда бесконтактной смарт-картой (БСК) с транспортными тарифными единицами (ТТЕ) необходимо войти в переднюю дверь автобуса, сообщить водителю наименование (или порядковый номер) остановочного пункта, а после отображения соответствующей информации и стоимости проезда на валидаторе приложить к нему карту.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 марта из-за сильного снега.

Фото из архива
Фото из архива

Минчанам предлагают сообщать о сосульках и наледи на портал "Мой Горад" 115.бел. Пошаговая инструкция размещена в twitter-аккаунте Контакт-центра ЖКХ Минска.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусы в 2017 году чаще всего отдыхали в Турции, Египте, Украине и Болгарии, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Открыто движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе.

Временный понтонный мост на реке Припять. Фото из архива
Временный понтонный мост на реке Припять. Фото из архива

В автомобильной аварии в Лепельском районе погибли исполнительный директор Белорусской федерации плавания Жанна Исаеня и генеральный секретарь этой организации, член технического комитета FINA Татьяна Жукова. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Фото УГАИ Витебского облисполкома
Фото УГАИ Витебского облисполкома

Известный белорусский хоккеист Алексей Калюжный возглавил центр подготовки сборных команд U-16, U-17, U-18, U-20 Федерации хоккея страны.

Алексей Калюжный. Фото из архива
Алексей Калюжный. Фото из архива

ЮНЕСКО предлагает 8 Марта присоединиться к созданию в Википедии страниц об известных женщинах. Всего 17% биографий, опубликованных в Википедии, посвящены женщинам. ЮНЕСКО стремится сделать женщин более заметными в цифровом пространстве.

"Газпром" начнет в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 марта

Республиканские соревнования "Снежный снайпер" 3 и 4 марта пройдут в РЦОП "Раубичи". В первый день будут определены сильнейшие в спринте в трех возрастных группах (младшая, средняя и старшая), а 4 марта состоятся смешанные эстафеты.

Фото из архива
Фото из архива

"Чижовская лыжня" пройдет в Минске 3 марта. На лыжероллерной трассе парка имени 900-летия Минска за место на пьедестале поборются около 250 лыжников со всей республики. Начнутся гонки в 10.30.

В Минской городской ратуше пройдет музейный лекторий "Як Мінск сталіцай стаў", посвященный 951-й годовщине первого летописного упоминания о Минске. Начало в 18.00.

Форум замещающих семей "Дом там, где любят" состоится на базе Минского областного института развития образования (ул. П. Глебки, 88).

По 4 марта в Минске на базе Лицея БГУ пройдет финал научно-инженерного конкурса учащихся Belarus Science and Engineering Fair - 2018.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 марта

В Республике Беларусь - День милиции.

110 лет назад родился Шараховский Янка (Иван Захарович), белорусский писатель и литературовед. Работал в редакциях журналов, с 1948 г. - главный редактор Государственного издательства БССР, с 1957 - заместитель министра культуры Беларуси, с 1959 - главный редактор газеты "Літаратура і мастацтва", в 1961-68 гг. - директор Литературного музея Я.Купалы. Автор сборников рассказов "Серебряное утро", "Выплаченный долг", книги для детей "Сердоликовая бухта" и др. Умер в 1973 г.

80 лет назад родилась Ясева Нина Николаевна, белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси (1975). В 1958-93 гг. солистка хора Белорусского телевидения и радио, руководитель женского квартета и октета при хоре. Исполнительница сольных партий в вокальных произведениях, белорусских народных песнях.

80 лет назад родился Трушко Леонид Игнатович, белорусский актер, народный артист Беларуси (1996). В 1967-99 гг. актер Белорусского театра им.Я.Коласа. Среди ролей: Гапон ("Сватовство" В.Дунина-Марцинкевича), Сыродоев ("Трибунал" А.Макаенка), Лир ("Король Лир" У.Шекспира) и др. Умер в 2010 г.

340 лет назад родился Антонио Вивальди, итальянский композитор, скрипач-виртуоз, создатель жанра сольного инструментального концерта. Умер в 1741 г.

110 лет назад родился Бубнов Александр Павлович, российский художник, член-корреспондент АХ СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор картин "Комсомольский субботник", "Разведка", "Утро на Куликовом поле" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1948). Умер в 1964 г.

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