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Картина дня: Лукашенко обновил правление Нацбанка, агроклассы в школах и эксклюзивные пасхальные кексы

Общество 05.04.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 4 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав правления Национального банка.

Рабочие группы по изучению ситуации в АПК с 5 апреля начнут проверочные мероприятия по всей стране. Основной акцент проверяющие сделают на проблемных вопросах, озвученных на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны.

Агроклассы появятся в белорусских школах в новом учебном году, сообщил первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета Николай Романюк. Есть четкая договоренность о создании 10 таких классов, подготовлена программная документация для учителей школ.

Министерство образования Беларуси предлагает поднять оклады работников детсадов на 50%, заявил на VII пленуме Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки министр образования Игорь Карпенко.

Федерация профсоюзов Беларуси предлагает закрепить обязанность продлевать с добросовестными работниками контракты на максимальный срок.

В Беларуси скорректирован порядок ведения трудовых книжек. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты №34 от 19 марта 2018 года.

Количество выписанных электронных рецептов в Беларуси уже превышает 6,5 млн, сообщил главный терапевт Министерства здравоохранения Александр Вербовиков.

Врачи общей практики смогут принимать пациентов ЛОРа, невролога, офтальмолога, сообщила заместитель главного врача 10-й городской поликлиники, главный внештатный амбулаторно-поликлинический терапевт комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Свороб.

В Старобине мужчина принял роды у жены с помощью советов диспетчера скорой помощи, с которой был на связи по телефону, сообщил заместитель заведующего Солигорской станции скорой медицинской помощи Анатолий Трухан.

Беларусь и Совет Европы обсудят тему проектного взаимодействия, сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. Заседание координационной группы Беларусь-ЕС запланировано на конец апреля. Делегация МИД во время визита в Вашингтон обсудит доступ белорусских товаров на американский рынок. На заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое 6 апреля пройдет в Минске, семь стран будут представлены на уровне глав МИД.

Дмитрий Мирончик. Фото из архива
Дмитрий Мирончик. Фото из архива

Беларусь твердо уверена, что только авторитетное и открытое расследование с участием всех заинтересованных сторон в четком соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия даст информацию, на основании которой можно будет сделать объективные выводы о виновных в ситуации в городе Солсбери. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Правительство Беларуси утвердило соглашение с правительством Казахстана о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 апреля 2018 года №250.

В Минске 5 апреля начнут отключать отопление в административных зданиях и на предприятиях, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Интерес иностранных туристов к Беларуси ежегодно растет, заявил на международной весенней ярмарке туристских услуг "Отдых-2018" министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Сергей Ковальчук
Сергей Ковальчук

ФОТО. Эксклюзивные пасхальные кексы подготовил к Пасхе могилевский "Домочай".

Пасхальные кексы
Пасхальные кексы

ФОТОФАКТ: "Витебскхлебпром" приступил к выпуску пасхальной продукции.

ФОТОФАКТ: Силачи Беларуси протянули МАЗ на открытии выставки "Отдых-2018".

Силач Руслан Багиров тянет МАЗ
Силач Руслан Багиров тянет МАЗ

Физкультурой и спортом в Беларуси занимаются 28% женщин и 26,2% мужчин, сообщает Национальный статистический комитет.

Из-за ремонта железнодорожных мостов на следующей неделе изменится расписание некоторых поездов региональных линий экономкласса.

Строительство мусоросжигающего завода для отходов Минска потребует 300 млн евро инвестиций, сообщила на пресс-конференции заместитель директора ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Надежда Татаринцева. Две трети белорусов готовы участвовать в депозитно-залоговой системе обращения тары, таковы результаты социологического опроса.

Экспресс-тесты на ВИЧ по слюне появились в аптеках Минской области.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Весенний Минск.

До 20 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 5 апреля.

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Глеб будет болеть за московский ЦСКА, который сыграет с "канонирами" в четвертьфинале футбольной Лиги Европы. Об этом опытный белорусский футболист рассказал в интервью официальному сайту УЕФА.

Александр Глеб. Фото из архива
Александр Глеб. Фото из архива

Офис торгового представителя США 3 апреля опубликовал список китайских товаров, в отношении которых могут быть введены дополнительные пошлины. Китай также обнародовал список товаров из США, подлежащих повышенным пошлинам. Позднее Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за ввода новых пошлин США.

При пожаре в торговом центре "Персей для детей " в Москве погиб человек. Следователи установили, что возгорание в здании ТЦ началось на складе ткацкой фабрики. На четырех этажах здания располагался детский торговый центр, а пятый и шестой этажи занимали склады ткацкой фабрики.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 апреля

Делегация Министерства иностранных дел Беларуси во главе с директором департамента внешнеэкономической деятельности Романом Соболевым по 6 апреля посетит Вашингтон. В ходе визита запланированы встречи с представителями Министерства торговли Соединенных Штатов Америки, с руководством ведущих юридических компаний. Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации, а также доступ белорусских товаров на американский рынок.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас примет участие в министерском сегменте конференции стран Движения неприсоединения, которая состоится 5-6 апреля в Баку. На полях заседания запланированы двусторонние встречи заместителя руководителя внешнеполитического ведомства с руководителями делегаций стран - участниц мероприятия.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Новейшие разработки отечественных ученых-аграриев для укрепления продовольственной безопасности Беларуси" (представители Национальной академии наук Беларуси). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Актуальные вопросы газификации потребителей Республики Беларусь на современном этапе".

Республиканский научно-практический семинар "Сварка. Инжиниринг. Технологии-2018" проходит в Минске по 5 апреля. Участники семинара - специалисты белорусских заводов четырех ведомств: Министерства промышленности, Министерства энергетики, Министерства архитектуры и строительства, Госкомвоенпрома. Обсуждаются инновационные направления в вопросах организации и оснащения сварочных производств, эффективности технологических решений.

ХХХІ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки пройдет в Полоцке с 5 апреля по 8 мая. Участниками фестиваля в этом году станут прославленные музыканты и молодые таланты мирового исполнительского искусства из Беларуси, Германии, Литвы, России, Исландии и Эстонии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 апреля

Международный день спорта на благо развития и мира. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в августе 2013 г.

75 лет назад родился Зданевич Михаил Александрович, белорусский певец, педагог, заслуженный артист Беларуси (1979). В 1969-1983 гг. солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Инквизитор ("Джордано Бруно" С.Кортеса), Борис Годунов ("Борис Годунов" М.Мусоргского), Гремин ("Евгений Онегин" П.Чайковского) и др. Лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов им.М.Глинки (1971).

110 лет назад родился Мурадели Вано Ильич, грузинский и российский композитор, народный артист СССР (1968). В 1938-39 гг. ответственный секретарь Союза композиторов СССР. В 1942-44 гг. начальник и художественный руководитель Центрального ансамбля ВМФ СССР. Автор опер "Великая дружба", "Октябрь", оперетт "Девушка с голубыми глазами" и "Москва - Париж - Москва", популярных песен. Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1951). Умер в 1970 г.

95 лет назад родился Ордынский Василий Сергеевич, российский кинорежиссер, народный артист РСФСР (1974). Поставил фильмы "Человек родился", "Сверстницы", "Тучи над Борском", "Первая любовь", "Хождение по мукам" и др. Умер в 1985 г.

90 лет назад родился Джеймс Дьюи Уотсон, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1962). Один из создателей пространственной модели ДНК (двойная спираль).

85 лет назад родился Любшин Станислав Андреевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1981). Снимался в фильмах "Альпийская баллада", "Щит и меч", "Не стреляйте в белых лебедей" и др.

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