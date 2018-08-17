Картина дня: Лукашенко отстранил двух министров, портрет вкладчика и кастинг ведущих детского "Евровидения"

ВЧЕРА

Картина дня. 16 августа

За невыполнение поручений Президента Беларуси по комплексному развитию Оршанского района и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей к ответственности привлечен ряд должностных лиц. Анатолий Черный и Виталий Вовк освобождены от должностей министра архитектуры и строительства и министра промышленности соответственно.

ВВП Беларуси в январе-июле 2018 года вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Национальный банк Беларуси составил портрет среднестатистического вкладчика. Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину старше 55 лет, разместившую в банках деньги на сумму Br7 тыс., и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет, разместившего в банках деньги на сумму Br10,2 тыс.

В крупнейших городах Китая до конца 2018 года планируется открыть 100 магазинов белорусских товаров.

Фото Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике

Китай выиграл тендер на запуск студенческого спутника БГУ. Спутник будет использован в учебных целях, его данные будут поступать в лаборатории для реализации различных научных проектов на уровне преподавателей и студентов.

В Беларуси будет увеличиваться количество киберпреступлений. Такое мнение высказал начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси Вадим Устинович.

Задержан председатель Витебской областной организации ЛДПБ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере. (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Беларуси).

Говорить о сокращении сроков планового отключения горячей воды преждевременно. Об этом заявил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович.

Во многих странах мира для туристов действуют специальные программы, предоставляющие различные бонусы при посещении музеев, кафе, ресторанов, гостиниц. В белорусской столице продажи "Карты гостя Минска" стартовали в начале нынешнего года. Сегодня приезжающим, а также минчанам доступно на выбор 5 форматов, включающих 16 типов карт. О том, какие варианты пользуются наибольшим спросом, каковы перспективы развития проекта и первые итоги, корреспонденту БЕЛТА рассказал директор предприятия "Мингорсправка" Борис Васильев.

Неизвестный ранее автограф Максима Богдановича пополнил экспозицию литературного дома-музея поэта в Ярославле.

РЕПОРТАЖ: Личная переписка, привилеи и прописи: что интересно исследователям белорусской части архива Радзивиллов?

РЕПОРТАЖ: Хороший английский, приятная внешность и харизма: какими видят ведущих детского "Евровидения-2018". В Белтелерадиокомпании прошло прослушивание претендентов на роль ведущих.

Белтелерадиокомпании Фото

Хозяин тигрового питона, отловленного в Минске на территории детского сада, забрал животное домой из Минского зоопарка.

Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли "Юность" со счетом 5:3 и упрочили лидерство на предварительной стадии в Кубке Беларуси по хоккею.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении чрезвычайного положения на 12 месяцев в регионе Лигурия в связи с обрушением автомобильного моста возле Генуи.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 августа

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Министерство связи и информатизации выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Иваново.

Х Международный фестиваль-слет любителей активного образа жизни "Expedition-Tour 2018" пройдет 17-19 августа в Логойском районе на базе отдыха "Плещеницы-2" (ООО "Пикник-отель "Экспедиция").

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 августа

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Международный день бездомных животных. Отмечается по предложению Международного общества прав животных США в третью субботу августа.

85 лет назад родился Полански Роман, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Поставил фильмы "Ребенок Розмари", "Китайский квартал", "Тэсс", "Девятые врата", "Пианист" и др. Обладатель многих престижных наград в области киноискусства.

75 лет назад состоялся бой подразделений 120-го (командир К.А.Баранов), 130-го (командир В.В.Лазарев), 208-го (командир Е.Н.Беспоясов), 277-го (командир И.З.Изох), 345-го (командир С.А.Яроцкий) партизанских отрядов против батальона немецко-фашистских оккупантов в д.Матевичи Березинского района, который вошел в историю Великой Отечественной войны под названием Матевичский бой.

40 лет назад в г.п.Россоны Витебской области создан Музей боевого содружества белорусских, русских, латышских и литовских партизан.

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