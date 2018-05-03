Картина дня: Лукашенко похвалил КГБ за эффективную борьбу с коррупцией, третий трудовой семестр и лучшие фото БЕЛТА за апрель

ВЧЕРА

картина дня 2 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что его требования об обеспечении занятости, росте заработной платы и контроле за ценами - не популизм. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Беларуси Валерия Вакульчика. На встрече были обсуждены вопросы борьбы с коррупцией, разведки, общественной безопасности.

Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик

Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. В эфире телеканала "Беларусь 1" председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил, что Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса.

Валерий Вакульчик

Начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович освобождены от занимаемых должностей за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик продемонстрировал разработанный в Беларуси мобильный телефон для закрытой правительственной связи, а также произведенный в Беларуси отечественные лыжероллеры.

Национальный банк Беларуси ориентируется на улучшение структуры золотовалютных резервов за счет снижения в ней доли заемных средств. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина, сделанном на расширенном заседании правления Нацбанка.

Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках в 2018 году с высокой вероятностью будут оставаться вблизи текущих уровней.

Фото из архива

В Беларуси началась регистрация на ЦТ.

Студотрядовское движение является мощнейшей социальной площадкой, где молодежь оттачивает навыки и умения будущей профессии. Такое мнение высказал журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко перед открытием третьего трудового семестра.

Андрей Беляков и Игорь Карпенко

Третий трудовой семестр открылся на площади Государственного флага в Минске.

Беларусь и Казахстан проводят совместное командно-штабное учение ракетных войск и артиллерии вооруженных сил. В соответствии с планом международного военного сотрудничества, с 2 по 4 мая на полигоне Сары-Шаган в Казахстане проводится совместное командно-штабное учение ракетных войск и артиллерии вооруженных сил двух стран с боевыми пусками.

ОАО "Авиакомпания "Белавиа" и национальный перевозчик Турции Turkish Airlines подписали соглашение о совместной эксплуатации авиалинии (код-шеринг) Минск-Стамбул с 1 мая 2018 года. Согласно документу обе компании получат право свободных продаж на рейсы друг друга по маршруту Минск-Стамбул-Минск.

Турецкие авиалинии представили видеоролик о белорусской столице.

В Глубоком - на родине авиаконструктора Павла Сухого - установили два самолета: СУ-27 разместился в Парке Победы, СУ-24М - на возвышении возле озера Кагальное, рядом со средней школой №1, которая носит имя земляка (здесь же находится и музей в честь Сухого).

РЕПОРТАЖ: Как живется в предприимчивом Мотоле.

Белорусский борец греко-римского стиля Виктор Сосуновский завоевал серебряную награду чемпионата Европы, который проходит в российском Каспийске.

В Минске, Витебске и Могилеве 1 мая побиты температурные рекорды 1977 года, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Температура воздуха в Беларуси 1 мая была на 8-11 градусов выше нормы.

В Сендайском сквере в Минске зацвела сакура. Саженцы сакуры в Сендайском сквере высадили в 2007 г. представители мэрии Сендая - побратима Минска.

Лучшие фото БЕЛТА в апреле.

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 3 мая

Победителей ХІV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" будут чествовать на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", которая откроется в Минске.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Об организации вступительной кампании в средние специальные и высшие учебные заведения Республики Беларусь в 2018 году" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 10.00.

Дирекция II Европейских игр проведет семинар для руководителей и менеджеров спортивных федераций в НОК Беларуси, представителям национальных федераций, чьи виды спорта входят в программу Игр, будут разъяснены требования к организации соревнований такого масштаба.

ЗАВТРА

знаменательные даты 4 мая

225 лет назад родился Снегирев Иван Михайлович, русский историк, этнограф, фольклорист, археолог, искусствовед, сторонник теории официальной народности, первый исследователь русского лубка, составитель подробнейшего описания московских церквей и монастырей. Умер в 1868 году.

140 лет назад Томас Эдисон впервые продемонстрировал в здании оперного театра изобретенный им фонограф. Так началась эра звукозаписи.

80 лет назад родилась Дементьева Людмила Сергеевна, белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси (1978). В 1968-93 гг. работала в Гродненском областном драматическом театре. Создала колоритные образы женщин из народа: Мальвина ("Нестерка" В.Вольского), Альжбета ("Павлинка" Я.Купалы), Клавдия ("Милый человек" К.Крапивы) и др.

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