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Картина дня: Лукашенко похвалил КГБ за эффективную борьбу с коррупцией, третий трудовой семестр и лучшие фото БЕЛТА за апрель

Общество 03.05.2018 | 07:00

ВЧЕРА

картина дня 2 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что его требования об обеспечении занятости, росте заработной платы и контроле за ценами - не популизм. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Беларуси Валерия Вакульчика. На встрече были обсуждены вопросы борьбы с коррупцией, разведки, общественной безопасности.

Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик
Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик

Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. В эфире телеканала "Беларусь 1" председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил, что Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса.

Валерий Вакульчик
Валерий Вакульчик

Начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович освобождены от занимаемых должностей за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик продемонстрировал разработанный в Беларуси мобильный телефон для закрытой правительственной связи, а также произведенный в Беларуси отечественные лыжероллеры.

Национальный банк Беларуси ориентируется на улучшение структуры золотовалютных резервов за счет снижения в ней доли заемных средств. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина, сделанном на расширенном заседании правления Нацбанка.

Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках в 2018 году с высокой вероятностью будут оставаться вблизи текущих уровней.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси началась регистрация на ЦТ.

Студотрядовское движение является мощнейшей социальной площадкой, где молодежь оттачивает навыки и умения будущей профессии. Такое мнение высказал журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко перед открытием третьего трудового семестра.

Андрей Беляков и Игорь Карпенко
Андрей Беляков и Игорь Карпенко

Третий трудовой семестр открылся на площади Государственного флага в Минске.

Беларусь и Казахстан проводят совместное командно-штабное учение ракетных войск и артиллерии вооруженных сил. В соответствии с планом международного военного сотрудничества, с 2 по 4 мая на полигоне Сары-Шаган в Казахстане проводится совместное командно-штабное учение ракетных войск и артиллерии вооруженных сил двух стран с боевыми пусками.

ОАО "Авиакомпания "Белавиа" и национальный перевозчик Турции Turkish Airlines подписали соглашение о совместной эксплуатации авиалинии (код-шеринг) Минск-Стамбул с 1 мая 2018 года. Согласно документу обе компании получат право свободных продаж на рейсы друг друга по маршруту Минск-Стамбул-Минск.

Турецкие авиалинии представили видеоролик о белорусской столице.

В Глубоком - на родине авиаконструктора Павла Сухого - установили два самолета: СУ-27 разместился в Парке Победы, СУ-24М - на возвышении возле озера Кагальное, рядом со средней школой №1, которая носит имя земляка (здесь же находится и музей в честь Сухого).

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Белорусский борец греко-римского стиля Виктор Сосуновский завоевал серебряную награду чемпионата Европы, который проходит в российском Каспийске.

В Минске, Витебске и Могилеве 1 мая побиты температурные рекорды 1977 года, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Температура воздуха в Беларуси 1 мая была на 8-11 градусов выше нормы.

В Сендайском сквере в Минске зацвела сакура. Саженцы сакуры в Сендайском сквере высадили в 2007 г. представители мэрии Сендая - побратима Минска.

Лучшие фото БЕЛТА в апреле.

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анонс основных событий 3 мая

Победителей ХІV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" будут чествовать на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", которая откроется в Минске.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Об организации вступительной кампании в средние специальные и высшие учебные заведения Республики Беларусь в 2018 году" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 10.00.

Дирекция II Европейских игр проведет семинар для руководителей и менеджеров спортивных федераций в НОК Беларуси, представителям национальных федераций, чьи виды спорта входят в программу Игр, будут разъяснены требования к организации соревнований такого масштаба.

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знаменательные даты 4 мая

225 лет назад родился Снегирев Иван Михайлович, русский историк, этнограф, фольклорист, археолог, искусствовед, сторонник теории официальной народности, первый исследователь русского лубка, составитель подробнейшего описания московских церквей и монастырей. Умер в 1868 году.

140 лет назад Томас Эдисон впервые продемонстрировал в здании оперного театра изобретенный им фонограф. Так началась эра звукозаписи.

80 лет назад родилась Дементьева Людмила Сергеевна, белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси (1978). В 1968-93 гг. работала в Гродненском областном драматическом театре. Создала колоритные образы женщин из народа: Мальвина ("Нестерка" В.Вольского), Альжбета ("Павлинка" Я.Купалы), Клавдия ("Милый человек" К.Крапивы) и др.

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