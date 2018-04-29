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Картина дня: Лукашенко потребовал усилить дисциплину, уменьшение госдолга и производство грузовиков Евро-6

Общество 29.04.2018 | 09:00

ВЧЕРА

картина дня 28 апреля

Жители Беларуси способны сделать свою страну действительно цветущим краем, однако для этого необходимо прилагать усилия и поддерживать исполнительскую дисциплину. На этом акцентировал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Житковичском райисполкоме.

Александр Лукашенко поставил задачу к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3-4% в год и значительно ужесточить требования к дисциплине на предприятиях. Также Президент требует принимать жесткие меры по борьбе с пьянством.

В экономике Беларуси в первом квартале 2018 года отмечались положительные тенденции роста, однако расслабляться не стоит, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета Министров, где обсуждаются итоги социально-экономического развития страны в первом квартале.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 апреля 2018 года составил $16,4 млрд, уменьшившись с начала года на $304,7 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.

Прямой авиарейс связал Минск и Ростов-на-Дону.

Минский автозавод одним из первых в СНГ приступил к серийному производству грузовиков экологического класса Евро-6.

Международное благотворительное объединение UNIHELP по итогам конкурса "Человек умеет помогать" выбрало лучшее видео о благотворительности. Победителем признан ролик о маленьком мажоре. Авторы работы - молодые ребята из Минска, они получили Br1 тыс. на приобретение оборудования. Чтобы отметить вклад в благотворительность, UNIHELP наградит таким же денежным призом еще 12 команд.

На Августовском канале сегодня встретили 15-тысячного безвизового туриста с начала 2018 года.

Белорусские школьники завоевали десять медалей на Международной Менделеевской олимпиаде по химии.

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анонс основных событий 29 апреля

В национальном парке "Беловежская пуща" состоится финальная часть шестидневного волонтерского велопробега Bike4SDGs в поддержку Целей устойчивого развития. Организатором мероприятия выступает представительство Программы развития ООН в Беларуси в партнерстве с Гродненским и Брестским облисполкомами, Минским, Гродненским и Брестским велосообществами, Управлением делами Президента Беларуси. Церемония открытия финального заезда состоится в 12.00.

30 апреля

В Художественном музее Брестской крепости завершается выставка творческих работ учащихся детской школы изобразительного искусства им.А.А.Алонцева "От Берестья до Бреста".

В Национальном историческом музее Республики Беларусь завершает работу совместная выставка скульптора Сергея Оганова и художника-графика Игоря Гордиенка "На одном поле воины".

1 мая

Торжественные мероприятия, посвященные Празднику труда - 1 Мая, пройдут в Беларуси.

На территории Ивацевичского района неподалеку от г.п. Телеханы завершится Х Трофи-рейд на внедорожниках "Дрыгва 2018".

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знаменательные даты 30 апреля

Международный день джаза. Провозглашен на 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (2011) в знак признания вклада джаза в диалог культур.

135 лет назад родился Ярослав Гашек (1883-1923), чешский писатель-сатирик. Автор романа "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны", рассказов и фельетонов.

25 лет назад создан Совет по железнодорожному транспорту стран - участниц СНГ.

1 мая

В Республике Беларусь - Праздник труда.

День международной солидарности трудящихся.

120 лет назад родился Жоров Исаак Соломонович, российский ученый в области хирургии, один из основателей советской анестезиологии, доктор медицинских наук (1937), профессор (1938), заслуженный деятель науки России (1960). Умер в 1976 г.

100 лет назад на Ходынском поле в Москве состоялся первый парад частей Красной Армии.

95 лет назад родился Яровой Яков Павлович, белорусский хоровой дирижер, заслуженный артист Беларуси (1970). Автор музыки песен "Край милый мой", "Беларусь моя", "Белорусская наша столица" и др. Умер в 1999 г.

90 лет назад родился Мельников Виталий Вячеславович, российский кинорежиссер, народный артист РСФСР (1987). Режиссер-постановщик фильмов: "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Отпуск в сентябре", "Царская охота", "Царевич Алексей" и др.

70 лет назад в Могилеве вступила в действие 1-я очередь восстановленной фабрики искусственного шелка (с 1962 года завод искусственного волокна).

70 лет назад в Брестской области открыт Кобринский военно-исторический музей имени А.В.Суворова.

40 лет назад открыт Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.

2 мая

Всемирный день тунца.

130 лет назад родился Витковский Иван Антонович, белорусский историк, профессор (1932). Автор трудов по истории национально-освободительного движения в Беларуси, его связей с революционным движением в Польше и России. В 1937 г. расстрелян. Реабилитирован в 1959 г.

115 лет назад родился Спок Бенджамин Маклейн, американский врач-педиатр, общественный деятель, борец за мир. Автор популярных во всем мире книг "Ребенок и уход за ним", "Первый год жизни ребенка" и др. Умер в 1998 г.

65 лет назад родился Гергиев Валерий Абисалович, российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра (с 1988 г.), главный дирижер Лондонского симфонического оркестра, народный артист России (1996) и Украины (2003).

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