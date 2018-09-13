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Картина дня: Лукашенко прибыл с визитом в Узбекистан, медиафорум в Минске и что изменится в Трудовом кодексе

Общество 13.09.2018 | 07:00

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Картина дня. 12 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан. В Ташкенте 13 сентября глава государства проведет переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Начал Александр Лукашенко визит в Ташкент с возложения цветов на площади Независимости и к памятнику Каримову.

Александр Лукашенко возлагает венок к памятнику Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову
Александр Лукашенко возлагает венок к памятнику Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову

На белорусско-узбекском форуме делового и регионального сотрудничества, который проходит в эти дни в Ташкенте, планируется заключить контракты на $100 млн.

Во время официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан между странами будет заключен межправительственный договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич. Форум регионов Беларуси и Узбекистана планируют провести в 2019 году. Число прямых авиарейсов между Минском и Ташкентом может увеличиться до четырех в неделю. Дни культуры Узбекистана планируют в ноябре провести в Беларуси, сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" проходит в Минске. Приветствие участникам и гостям медиафорума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Как заявил первый заместитель министра информации Павел Легкий, медиафорум - это площадка для укрепления компетенций и обмена опытом. Также он отметил, что итрадиционным СМИ нужно выстраивать работу с учетом социальных медиа.

Во время пленарного заседания медиафорума
Во время пленарного заседания медиафорума

Генеральный директор Болгарского телеграфного агентства, генеральный секретарь Всемирного конгресса новостных агентств Максим Минчев вручил генеральному директору БЕЛТА Ирине Акулович грамоту за высокий уровень профессионализма и в связи со 100-летием агентства.

Максим Минчев и Ирина Акулович
Максим Минчев и Ирина Акулович

ЕС запустит в Беларуси новый проект по экономической поддержке местных инициатив стоимостью $7 млн, сообщила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин на конференции "Опыт применения территориально ориентированного подхода в Республике Беларусь". Она также сказала, что ЕС готов к переговорам с Беларусью по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии.

Частный бизнес играет значимую роль в развитии мебельной отрасли в Беларуси, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко во время 25-й международной специализированной выставки-ярмарки "Мебель-2018". Мебельные предприятия "Беллесбумпрома" в 2018 году вышли на рынки США, ОАЭ и нескольких европейских стран, сообщил председатель концерна Юрий Назаров.

Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку Европейского банка реконструкции и развития при реконструкции аварийных мостов, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на встрече с делегацией Совета директоров ЕБРР. Правительство рассчитывает на вхождение ЕБРР в состав акционеров Белинвестбанка до конца года. ОАО "Беливестбанк" и Европейский банк реконструкции и развития планируют продолжить работу по трансформации госсектора.

Во время встречи
Во время встречи

Потребность в финансировании развития инфраструктуры в Беларуси до 2025 года составляет Br12 млрд, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой на международной конференции "Роль проектов ГЧП в достижении Целей устойчивого развития и повышения благосостояния людей".

Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой

Интерес частных белорусских инвесторов к участию в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП) в Беларуси возрос, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.

Трудовой кодекс в Беларуси обновится примерно на 40%. Заключение контракта с работниками на срок более года будет способствовать их профессиональному развитию. Такое мнение прозвучало во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА. На работающих удаленно в сфере IT должны распространяться гарантии трудового законодательства.

Во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА
Во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА

ИНТЕРВЬЮ: Минжилкомхоз о жилищных субсидиях, лишних суммах в извещениях и тепловой модернизации.

В Беларуси есть предпосылки для передачи определенных компетенций из центра местным властям, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,4%.

ФОТОФАКТ: В Минске возле остановок начали выделять бордюром (делианатором) полосу для общественного транспорта.

Фото ГУВД Мингорисполкома
Фото ГУВД Мингорисполкома

Белорусский экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял второе место на стартовом этапе ралли-рейда Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар - 2018".

Про Диего Марадону снимут сериал.

Европейский парламент одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии.

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Пресс-конференция о новой редакции Правил автомобильных перевозок пассажиров пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 12.00. Нововведения направлены на формирование более понятных условий работы на рынке транспортных услуг и повышение качества и безопасности перевозок. Наиболее существенные из них прокомментируют начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина и заместитель начальника этого управления Андрей Гладкий.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Использование новейших методов диагностики и лечения детского и взрослого травматизма. Современные технологии в области хирургии" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Система дополнительного образования детей и молодежи в Республике Беларусь: новые возможности и планы" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 12.30.

В 10.00 в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси начнет работу 9-я ежегодная двухдневная научно-практическая конференция "Традиции и современное состояние культуры и искусств". К участию в конференции приглашены ведущие специалисты из Беларуси и стран СНГ - России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, а также из КНР и Австрии.

Бизнес-форум "Деревообработка и мебель Беларуси" пройдет в Минске.

В Минске (ООО "Белорусский союз архитекторов", ул.К.Марса) пройдет международный научно-практический семинар "Новые технологии в градостроительных решениях проблемы изменения климата и адаптации к его последствиям". Начало в 9.20.

Белорусская республиканская пионерская организация отпразднует свой день рождения. В 12.00 состоится торжественный прием в пионеры "Пионерия.by" в Пионерском парке в Минске. Традиционно участники мероприятия возложат корзину цветов к памятнику Героя Советского Союза Марата Казея. В 12.30 пионерский праздник продолжит акция "АРТчас". В 15.00 зажигательный танцевальный батл даст старт увлекательным спортивным соревнованиям "Пионерские гонки" (пр.Независимости, 86).

В 17.00 в Национальном историческом музее Республики Беларусь (ул.Карла Маркса, 12) состоится торжественное открытие выставки "Знаменитые деятели Беларуси" в рамках международной акции Совета Европы "Дни европейского наследия" и Года малой родины.

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Католический праздник - Воздвижение Святого Креста Господня.

90 лет назад родился Санников Олег Константинович, белорусский литературовед и театровед, кандидат филологических наук (1961). Исследовал белорусскую драматургию и театр. Автор работ "Сатирические характеры белорусских комедий", "Белорусский народный театр батлейка" и др. Умер в 1983 г.

80 лет назад родился Леванович (наст. Леонов) Леонид Киреевич, белорусский писатель. Автор книги "Возвращение в радиацию", драмы "После развода", сценария документального фильма "Дом мастеров", романов "Щеглы", "Дикая роза" и др.

80 лет назад Леванович родился Чернявский Александр Федорович, белорусский ученый в области информатики, член-корреспондент (1986), академик НАН Беларуси (1994), доктор технических наук (1973), профессор (1978), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1979). Автор более 290 научных работ. Лауреат премии Совета Министров СССР (1984), Государственной премии Беларуси (1986), Государственной премии СССР (1991).

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