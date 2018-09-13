Картина дня: Лукашенко прибыл с визитом в Узбекистан, медиафорум в Минске и что изменится в Трудовом кодексе

ВЧЕРА
Картина дня. 12 сентября
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан. В Ташкенте 13 сентября глава государства проведет переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Начал Александр Лукашенко визит в Ташкент с возложения цветов на площади Независимости и к памятнику Каримову.
На белорусско-узбекском форуме делового и регионального сотрудничества, который проходит в эти дни в Ташкенте, планируется заключить контракты на $100 млн.
Во время официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан между странами будет заключен межправительственный договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич. Форум регионов Беларуси и Узбекистана планируют провести в 2019 году. Число прямых авиарейсов между Минском и Ташкентом может увеличиться до четырех в неделю. Дни культуры Узбекистана планируют в ноябре провести в Беларуси, сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" проходит в Минске. Приветствие участникам и гостям медиафорума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Как заявил первый заместитель министра информации Павел Легкий, медиафорум - это площадка для укрепления компетенций и обмена опытом. Также он отметил, что итрадиционным СМИ нужно выстраивать работу с учетом социальных медиа.
Генеральный директор Болгарского телеграфного агентства, генеральный секретарь Всемирного конгресса новостных агентств Максим Минчев вручил генеральному директору БЕЛТА Ирине Акулович грамоту за высокий уровень профессионализма и в связи со 100-летием агентства.
ЕС запустит в Беларуси новый проект по экономической поддержке местных инициатив стоимостью $7 млн, сообщила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин на конференции "Опыт применения территориально ориентированного подхода в Республике Беларусь". Она также сказала, что ЕС готов к переговорам с Беларусью по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии.
Частный бизнес играет значимую роль в развитии мебельной отрасли в Беларуси, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко во время 25-й международной специализированной выставки-ярмарки "Мебель-2018". Мебельные предприятия "Беллесбумпрома" в 2018 году вышли на рынки США, ОАЭ и нескольких европейских стран, сообщил председатель концерна Юрий Назаров.
Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку Европейского банка реконструкции и развития при реконструкции аварийных мостов, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на встрече с делегацией Совета директоров ЕБРР. Правительство рассчитывает на вхождение ЕБРР в состав акционеров Белинвестбанка до конца года. ОАО "Беливестбанк" и Европейский банк реконструкции и развития планируют продолжить работу по трансформации госсектора.
Потребность в финансировании развития инфраструктуры в Беларуси до 2025 года составляет Br12 млрд, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой на международной конференции "Роль проектов ГЧП в достижении Целей устойчивого развития и повышения благосостояния людей".
Интерес частных белорусских инвесторов к участию в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП) в Беларуси возрос, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.
Трудовой кодекс в Беларуси обновится примерно на 40%. Заключение контракта с работниками на срок более года будет способствовать их профессиональному развитию. Такое мнение прозвучало во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА. На работающих удаленно в сфере IT должны распространяться гарантии трудового законодательства.
ИНТЕРВЬЮ: Минжилкомхоз о жилищных субсидиях, лишних суммах в извещениях и тепловой модернизации.
В Беларуси есть предпосылки для передачи определенных компетенций из центра местным властям, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,4%.
ФОТОФАКТ: В Минске возле остановок начали выделять бордюром (делианатором) полосу для общественного транспорта.
Белорусский экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял второе место на стартовом этапе ралли-рейда Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар - 2018".
Про Диего Марадону снимут сериал.
Европейский парламент одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 13 сентября
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Пресс-конференция о новой редакции Правил автомобильных перевозок пассажиров пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 12.00. Нововведения направлены на формирование более понятных условий работы на рынке транспортных услуг и повышение качества и безопасности перевозок. Наиболее существенные из них прокомментируют начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина и заместитель начальника этого управления Андрей Гладкий.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Использование новейших методов диагностики и лечения детского и взрослого травматизма. Современные технологии в области хирургии" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Система дополнительного образования детей и молодежи в Республике Беларусь: новые возможности и планы" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 12.30.
В 10.00 в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси начнет работу 9-я ежегодная двухдневная научно-практическая конференция "Традиции и современное состояние культуры и искусств". К участию в конференции приглашены ведущие специалисты из Беларуси и стран СНГ - России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, а также из КНР и Австрии.
Бизнес-форум "Деревообработка и мебель Беларуси" пройдет в Минске.
В Минске (ООО "Белорусский союз архитекторов", ул.К.Марса) пройдет международный научно-практический семинар "Новые технологии в градостроительных решениях проблемы изменения климата и адаптации к его последствиям". Начало в 9.20.
Белорусская республиканская пионерская организация отпразднует свой день рождения. В 12.00 состоится торжественный прием в пионеры "Пионерия.by" в Пионерском парке в Минске. Традиционно участники мероприятия возложат корзину цветов к памятнику Героя Советского Союза Марата Казея. В 12.30 пионерский праздник продолжит акция "АРТчас". В 15.00 зажигательный танцевальный батл даст старт увлекательным спортивным соревнованиям "Пионерские гонки" (пр.Независимости, 86).
В 17.00 в Национальном историческом музее Республики Беларусь (ул.Карла Маркса, 12) состоится торжественное открытие выставки "Знаменитые деятели Беларуси" в рамках международной акции Совета Европы "Дни европейского наследия" и Года малой родины.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 14 сентября
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Католический праздник - Воздвижение Святого Креста Господня.
90 лет назад родился Санников Олег Константинович, белорусский литературовед и театровед, кандидат филологических наук (1961). Исследовал белорусскую драматургию и театр. Автор работ "Сатирические характеры белорусских комедий", "Белорусский народный театр батлейка" и др. Умер в 1983 г.
80 лет назад родился Леванович (наст. Леонов) Леонид Киреевич, белорусский писатель. Автор книги "Возвращение в радиацию", драмы "После развода", сценария документального фильма "Дом мастеров", романов "Щеглы", "Дикая роза" и др.
80 лет назад Леванович родился Чернявский Александр Федорович, белорусский ученый в области информатики, член-корреспондент (1986), академик НАН Беларуси (1994), доктор технических наук (1973), профессор (1978), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1979). Автор более 290 научных работ. Лауреат премии Совета Министров СССР (1984), Государственной премии Беларуси (1986), Государственной премии СССР (1991).
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5128 BYN
|2.51 BYN
|2.52 BYN
|USD
|2.1681 BYN
|2.165 BYN
|2.174 BYN
|RUB
|3.1129 BYN
|3.115 BYN
|3.13 BYN