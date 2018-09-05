Картина дня: Лукашенко принял с докладом Макея, ветхого жилья станет меньше и школьники выйдут на связь с МКС

ВЧЕРА

Картина дня. 4 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея. Во время встречи рассмотрено состояние дел во внешнеэкономической деятельности и график предстоящих международных встреч. Также Владимир Макей доложил Президенту о кандидатурах на пост посла Беларуси в России. Беларусь и Россия стремятся конструктивно подходить к имеющимся разногласиям и проблемам, заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по завершении доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Александр Лукашенко и Владимир Макей

Окончательное решение о вступлении Беларуси в ВТО будет приниматься после завершения переговорного процесса. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он также сообщил, что Евросоюз проявляет готовность к большему открытию дверей в Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ №357 "О пустующих и ветхих домах". Указом предусматривается распространение существующего в сельской местности механизма работы с пустующими и ветхими домами на территорию всех населенных пунктов.

КОММЕНТАРИЙ: Покупка пустующих и ветхих домов станет доступнее.

Экономическое сотрудничество Беларуси и Вьетнама надо подтягивать до уровня политических отношений, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Вьетнама Ле Анем, который завершает дипломатическую миссию в Беларуси. По итогам встречи с Президентом Беларуси Ле Ань назвал новые точки роста белорусско-вьетнамского товарооборота.

Александр Лукашенко и Ле Ань

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич сверили часы в вопросе подготовки к II Европейским играм.

Во время встречи

В Кремле подтвердили подготовку участия Президента России Владимира Путина в V Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве 11-12 октября.

Предложений о покупке белорусских газовых сетей от России не поступало, сообщила заместитель министра энергетики Беларуси Ольга Прудникова. Также она отметила, что существенного изменения в потреблении природного газа после ввода БелАЭС не прогнозируется.

Сотрудничество в области ядерной энергетики может стать новым прорывным направлением взаимодействия Беларуси с Узбекистаном, заявил посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич в интервью информационному агентству UzA. Также он рассказал, что Беларусь и Узбекистан запускают совместные предприятия по производству медицинских препаратов и изделий.

Система жилищно-строительных сбережений станет одним из векторов развития жилищного строительства, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на выставке "Будпрагрэс-2018". Строительная отрасль Беларуси должна максимально расширить спектр работ и услуг. При тепловой модернизации жилья гражданам будут предоставляться льготы и рассрочки.

Владимир Кухарев знакомится с выставкой

ФОТО: Самый крупный в стране автокран ZMC-60 показали на международной строительной выставке "Будпрагрэс-2018".

60-тонный автокран ZMC-60

Первый контейнерный поезд с белорусской молочной продукцией отправился в Китай.

Отправка контейнерного поезда

БелАЗ поставит в Чили подземный самосвал. БелАЗ в январе-августе увеличил экспорт на 46,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Подземный самосвал МОАЗ-75290. Фото БелАЗ

В Беларуси предлагают разрешить парам, которые не зарегистрировали брак, проходить процедуру ЭКО. Об этом шла речь на круглом столе в Совете Республики, на котором обсуждались поправки в закон о вспомогательных репродуктивных технологиях.

Белорусские школьники выйдут на связь с МКС. Впервые в Беларуси 9 сентября пройдет открытый урок "Беларусь и космос". Во время урока состоится сеанс прямой связи с Международной космической станцией.

Строительство многофункционального комплекса на месте "Белэкспо" в Минске завершится в 2021 году. Строительство Санкт-Петербургского квартала в Минске начнется осенью 2019 года. Работы по проекту "Газпром центра" в Минске возобновят в четвертом квартале.

В системе мониторинга общественной безопасности будет использоваться видеоаналитика. Республиканская система мониторинга общественной безопасности объединит на одной платформе камеры видеонаблюдения, датчики дыма, пламени, взрывчатых, наркотических и радиоактивных веществ, тепловизоры и другие специальные детекторы, каналы связи, центр обработки данных, а также иные системы и информационные ресурсы.

Ремонтные мастерские и парикмахерские Минска предоставят скидки ко Дню города. Скидки в большинстве организаций будут действовать 5-7 сентября.

Разрабатывается туристический маршрут по киноместам Минска, сообщил генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский.

Более 500 волонтеров из Беларуси и зарубежья подали заявки для работы на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018".

Белорусы пробежали в помощь детям на рекордную сумму в Br165 тыс.

РЕПОРТАЖ: Дом вверх дном, или Чем удивляет Пуховичский край.

ФОТОФАКТ: Гроза в Гродно.

Капитан мужской команды Беларуси Владимир Волчков назвал состав на матч I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с Россией.

Главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага включил 29 игроков в заявку на групповую стадию Лиги Европы.

На первый матч Лиги наций между сборными Беларуси и Сан-Марино по футболу продано уже 5,5 тыс. билетов.

Белорусский гонщик Николай Шумов финишировал третьим на втором этапе велогонки "Тур Синтая" в Китае.

Николай Шумов (справа). Фото Велосипедного клуба "Минск"

В России с 4 сентября вступил в силу закон о таможенном регулировании, который предусматривает базовые условия для упрощения таможенных процедур и разработан в связи с началом действия нового Таможенного кодекса ЕАЭС с 1 января 2018.

Мощный тайфун "Джеби" обрушился на Японию. Из-за сильного ветра и ливней обесточены 1,45 млн домов вблизи Осаки, закрыт международный аэропорт Кансай на западе страны, отменены свыше 700 авиарейсов, нарушено железнодорожное сообщение.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 сентября

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Пресс-конференция "МАРТ: итоги работы и задачи на перспективу" пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. В пресс-конференции примут участие министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, первый заместитель министра Артур Карпович, заместители министра Андрей Картун и Иван Вежновец, начальник юридического управления Татьяна Парейко.

Брифинг "О проведении физкультурно-спортивного праздника, приуроченного ко Дню города Минска. Подробная программа спортивных соревнований, состязаний и мастер-классов" состоится в 14.00 в Мингорисполкоме (пр-т Независимости, 8, каб. 202).

Пресс-конференция "О проведении в городе Минске проекта-форума "Папа Pro" состоится в 10.00 в Мингорисполкоме (пр-т Независимости, 8, каб. 202).

Пресс-конференция об организации и проведении IX Международного фестиваля хореографического искусства "Сожскi карагод". Начало 14.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Обеспечение потребности внутреннего рынка в основных видах плодоовощной продукции, наращивание экспорта свежих овощей, фруктов, ягод и продуктов их глубокой переработки".

Международная строительная выставка "Будпрагрэс-2018" проходит в минском Футбольном манеже по 7 сентября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

65 лет назад родилась Грахова Алла Игнатьевна, белорусская актриса. Работала в Белорусском республиканском театре юного зрителя, в Могилевском областном театре драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича. Исполнительница драматических, комедийных, характерных ролей.

110 лет назад родился Котельников Владимир Александрович, российский ученый в области радиотехники, академик Российской АН (1953), дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1978). С 1954 г. директор Института радиотехники и электроники АН СССР. С 1980 г. председатель Совета "Интеркосмос". Под его руководством проводились работы по радиолокации Марса, Венеры и Меркурия. Лауреат Ленинской премии (1964), Государственной премии СССР (1943, 1946). Умер в 2005 г.

90 лет назад родился Евгений Федорович Светланов, российский дирижер, пианист и композитор. Народный артист СССР (1968). Лауреат Ленинской премии (1972), Государственной премии России (1975) и Государственной премии СССР (1983). Светлановским назван концертный зал Московского международного дома музыки. Умер в 2002 г.

45 лет назад родился Шатунов Юрий Васильевич, российский певец, солист культово-популярной группы "Ласковый май".

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