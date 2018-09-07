Картина дня: Лукашенко принял с докладом Румаса, программа празднования Дня города и парки семейных деревьев

ВЧЕРА

Картина дня. 6 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея Румаса. На встрече обсуждались ситуация в экономике, вопросы планирования бюджета на предстоящий период, а также подготовка к проведению II Европейских игр, состояние дел и перспективы в белорусском футболе. Сергей Румас продолжит руководить Белорусской федерацией футбола до весны 2019 года.

Александр Лукашенко и Сергей Румас

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил председателю Следственного комитета Беларуси Ивану Носкевичу взять на персональный контроль проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах. О результатах проверки ведомство обязательно расскажет в СМИ.

Александр Лукашенко и Иван Носкевич

Следственный комитет завершает расследование двух уголовных дел по фактам неуставных отношений в воинской части в Печах, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Следственный комитет примет дополнительные меры для раскрытия убийств прошлых лет.

Правительство Беларуси отмечает замедление темпов роста экономики во втором полугодии 2018 года, но активно работает над тем, чтобы завершить год выше прогноза по ряду параметров, заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Премьер-министр поделился своими взглядами по поводу возможного переформатирования структуры правительства, конкретные предложения на этот счет будут внесены главе государства позже после детального обсуждения.

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 105 жительниц Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото из архива

Беларусь получит шестой транш ЕФСР в течение месяца, сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний. ЕАБР готов поддержать строительство в Беларуси газотурбинных генераторов для БелАЭС.

Интерес к расчетам в национальных валютах растет в ЕАЭС, заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов на конгрессе евразийских СМИ.

Выручка в сфере услуг в Беларуси в ближайшей перспективе может повыситься в два раза, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин во время посещения РУП "Белтелеком". Ожидается, что доля сферы услуг в структуре ВВП повысится с 48% до 60-70%.

Александр Турчин

Администрация индустриального парка "Великий камень" с 10 сентября начнет комплексное обслуживание по принципу "одна станция".

БМЗ удостоен Гран-при конкурса "Лучший строительный продукт года-2018".

Комиссия Госатомнадзора оценит готовность Белорусской АЭС к завозу ядерного топлива, сообщил директор по обращению с ядерными и радиационными материалами - главный инженер АО ИК "АСЭ" Сергей Нистратов. Первую партию ядерного топлива для БелАЭС изготовят к концу сентября.

Беларусь осуждает любые попытки сорвать минский процесс, заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего" будет практико-ориентированным, сообщил первый заместитель министра информации Павел Легкий. Пройдет медиафорум 11-14 сентября в Минске.

Руководители государственных информационных агентств стран - участниц СНГ договорились о сотрудничестве, в том числе в сфере туризма. Об этом было объявлено после состоявшегося в Чолпон-Ате XXV заседания Информационного совета СНГ.

Около 7,5 тыс. белорусских военных принимают участие в командно-штабном учении Вооруженных Сил, которое стартовало 6 сентября.

Праздничная программа, посвященная Дню города, развернется в Минске 8 сентября на 20 площадках.

Первокурсники БГУ завоевали 4 медали на олимпиаде по информатике в Японии. Это самый лучший результат белорусов за все время выступлений на международных олимпиадах по информатике, что позволило им занять четвертое командное место.

На факультете журналистики БГУ укрупнят специальности, сообщила декан факультета Ольга Самусевич. Вместо четырех специальностей и восьми направлений здесь будут две основные специальности - "коммуникация" и "журналистика" с дальнейшей профилизацией.

Специалистов по обслуживанию электромобилей планируют готовить в учреждениях профобразования.

РЕПОРТАЖ: Белые пятна на адресной карте города.

Торт-великан установили у Минской ратуши ко Дню города.

В поликлинике Новополоцка нашли около 30 г ртути. Специалисты отделения химической и радиационной защиты опасное вещество собрали и увезли для утилизации.

Фото МЧС

Парки семейных деревьев появятся в Беларуси в 2019 году. Это будут места, где каждая семья сможет посадить свое дерево по случаю бракосочетания, рождения ребенка. Рядом с деревом можно будет установить табличку с генеалогическим древом, указать информацию, откуда пошла семья.

Температура воздуха в Беларуси 5 сентября была на 6-8 градусов выше климатической нормы. Теплая сухая погода ожидается в Беларуси в выходные.

Хоккеисты "Юности" победили шведский "Мальме" со счетом 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) в Лиге чемпионов.

Режиссер и сценарист канадского происхождения Дэвид Кроненберг, представитель независимого американского кино, получил на 75-м Венецианском кинофестивале статуэтку "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 сентября

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Прямая телефонная линия газеты "7 дней" по вопросам взаимодействия семьи и школы в процессе адаптации ребенка к школе пройдет в пресс-центре БЕЛТА с 10.00 до 11.00.

Пресс-конференция на тему "Открытие интерактивной выставки "Вселенная интернета" состоится в Национальной библиотеке Беларуси в 11.00. Участники: Игорь Карпенко - министр образования Республики Беларусь, Павел Лис - директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь, Рашед Мустафа Сарвар - представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, Владимир Карпович - генеральный директор компании МТС. Для посетителей "Вселенная интернета" будет работать бесплатно с 10 сентября.

В пресс-центре Дома прессы в 12.00 пройдет пресс-конференция "Итоги ежегодного Республиканского конкурса "Национальная литературная премия".

В пресс-центре Дома прессы в 10.30 пройдет пресс-конференция "Гуманитарная деятельность Белорусского общества Красного Креста в рамках общереспубликанской благотворительной компании "Дети идут в школу!". Участие принимают: Скоморошко Романия Романовна - заместитель Генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста; Фадеева Елена Владимировна - председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста; волонтеры; семьи, которым была оказана помощь.

Новую экологическую тропу "Серебряный лог" откроют в Минске 7 сентября. Начало в 12.00. Маршрут проложен в районе ул.Якубова и Плеханова и стал продолжением велодорожки вдоль Свислочи. Проект предусматривал размещение видовых и смотровой площадок, зон отдыха.

Международная конференция "Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы и перспективы" пройдет в Горках.

Праздничные мероприятия по случаю Дня города пройдут в Минске с 7 по 9 сентября.

Открытие общежития для медицинских работников на ул.Выготского, 20А состоится в 14.00 с участием заместителя председателя Мингорисполкома И.Юркевича.

Торжественное открытие учреждения дошкольного образования №56 с участием руководства Мингорисполкома, Мингорсовета и администрации Ленинского района Минска состоится в 10.00 по ул.Дроздовича, 2.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Католический праздник - Рождество Пресвятой Богородицы.

Православный праздник - Сретение (встреча) Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Международный день грамотности. Отмечается с 1967 года по решению 14-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО по предложению Всемирного конгресса министров образования по вопросам ликвидации неграмотности в день его торжественного открытия 8 сентября 1965 года.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Отмечается с 2000 года во вторую субботу сентября по инициативе национальных организаций - членов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

День солидарности городов Всемирного наследия. Отмечается с 1995 года в день создания в 1993 году Организации городов Всемирного наследия.

100 лет назад родился Некрасов Геннадий Константинович, российский и белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1954). В 1950-60 гг. работал в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Создал ряд драматических и героических ролей в постановках классического и современного репертуара. Снялся в белорусских фильмах "Человек не сдается", "Первые испытания", "Яков Богомолов". Умер в 1987 г.

45 лет назад родилась Шестакова Людмила Евгеньевна, белорусская спортсменка (армрестлинг), заслуженный мастер спорта Беларуси (2000). Многократная чемпионка мира, чемпионка Европы (2001). Серебряный призер чемпионатов Европы (2000, 2003).

95 лет назад родился Гамзатов Расул Гамзатович, аварский поэт, общественный деятель, народный поэт Дагестана. Автор поэтических сборников "Год моего рождения", "Четки лет" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умер в 1998 г.

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