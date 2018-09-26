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Картина дня: Лукашенко принял верительные грамоты послов, квартиры с уменьшенной площадью и первые заморозки

Общество 26.09.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 25 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств. Верительные грамоты главе государства вручили послы Аргентины, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Индии, Иордании, Ирака, Мексики, Панамы, Португалии, России, Саудовской Аравии, Судана. Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов, заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Михаил Бабич заявил, что готов делать все, чтобы отношения между двумя странами были по-настоящему братскими. Никаких подвисших вопросов после переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи не осталось, заявил Михаил Бабич.

Михаил Бабич и Александр Лукашенко
Михаил Бабич и Александр Лукашенко

Глава государства Александр Лукашенко принял с докладом Управляющего делами Президента Беларуси Виктора Шеймана.

Александр Лукашенко и Виктор Шейман
Александр Лукашенко и Виктор Шейман

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Республику Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств - участников СНГ.

Правительство Беларуси готовит предложения для дальнейшего развития строительной отрасли, сообщил премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совмина, где рассматривался проект стратегии развития строительной отрасли Беларуси до 2025 года и план мероприятий по ее реализации. Минстройархитектуры предлагает строить квартиры с уменьшенной площадью по более доступным ценам, сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, комментируя проект стратегии развития строительной отрасли.

Сергей Румас
Сергей Румас

Беларусь заинтересована в сотрудничестве со структурами Всемирного экономического форума (ВЭФ), заявила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина в Нью-Йорке во время встречи с президентом ВЭФ Берге Бренде.

Фото Совета Республики
Фото Совета Республики

БелАЗ совместно с канадской компанией разработает электросамосвал, сообщил генеральный директор белорусского предприятия Петр Пархомчик. Он также не исключает создание в будущем самосвала грузоподъемностью 550 т. По словам Петра Пархомчика, БелАЗ участвует в тендерах на поставку в Индию 300 самосвалов. По итогам 2018 года БелАЗ увеличит производство до 800 самосвалов, что на 30% больше, чем в 2017 году.

Петр Пархомчик
Петр Пархомчик

"Росатом" и Минэнерго провели в БГУ День атомных технологий. Первый блок Белорусской АЭС укомплектован кадрами практически полностью, второй - на 50%, сообщил заместитель начальника учебно-тренировочного центра Белорусской АЭС Александр Ерин на Дне атомных технологий.

На Дне атомных технологий в БГУ
На Дне атомных технологий в БГУ

Проверка боеготовности армии: военкоматы трех областей и Минска начали призыв из запаса.

Проект "ПРОФориентир" портала Федерации профсоюзов Беларуси (1prof.by) поможет старшеклассникам выбрать будущую профессию. Подготовлена подробная презентация специальностей от профориентолога, советы по выбору профессии и статьи по теме.

В Беларуси будет разработано положение о реализации товаров, работ, услуг по подарочным сертификатам или иному подобному документу.

В Беларуси вернуть сложнотехнические товары с незначительными дефектами можно будет в течение 30 дней.

Минск и Витебск засыпало градом.

Ночные заморозкии ожидаются местами по Беларуси 26 сентября.

В Беларуси вступили в силу новые правила охоты.

Фото из архива
Фото из архива

Бешеная лиса напала на домашних животных в Лунинце - часть города попала в карантин.

На "Могилевдреве" произошло ЧП, шесть человек пострадали.

Генеральный план города Бреста вынесен на общественное обсуждение. С планами по развитию областного центра и его инфраструктуры любой желающий может ознакомиться до 18 октября.

Сотрудники МТЗ получили до 10 лет за взятки.

Силичи и Логойск входят в топ-10 популярных курортов у россиян для горнолыжного отдыха в СНГ.

Белорусский гиревик Вячеслав Хоронекоо установил 158-й рекорд в карьере. Он сумел поднять 32-килограммовую гирю в жиме лежа на протяжении 30 минут 1010 раз.

Вячеслав Хоронеко. Фото из архива
Вячеслав Хоронеко. Фото из архива

Белоруска Арина Соболенко (20-й номер рейтинга WTA) одержала вторую победу на турнире в китайском Ухане с призовым фондом более $2,7 млн. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире в Ухане.

Неделя высокого уровня стартовала 25 сентября на 73-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 сентября

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Пресс-конференция "Благоустройство города Минска. Подготовка объектов городского хозяйства к зиме" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. В пресс-конференции примут участие начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, начальник отдела землеустройства и капитального ремонта дворовых территорий ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич и руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова.

Пресс-конференция о новом проекте БелТПП "Школа экспорта" пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 14.30. О целях проекта и его потенциальных участниках расскажет председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Во время пресс-конференции речь также пойдет об итогах масштабной выставки белорусских производителей Made in Belarus в Ташкенте (Узбекистан), об открытом творческом конкурсе БелТПП "Развитие экспортного потенциала Беларуси" среди представителей средств массовой информации по итогам 2018 года и о новых услугах Белорусской торгово-промышленной палаты для белорусских экспортеров.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Защита и поддержка пожилых людей как один из приоритетов социальной политики Республики Беларусь", посвященная Дню пожилых людей (01.10) (представители Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 12.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Правопорядок в подростковой среде: повышение эффективности воспитательно-профилактической работы".

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная началу проекта "Женское дело".

В Мингорисполкоме состоится пресс-конференция на тему "Как отметят День пожилых в столице: мероприятия и акции, приуроченные к празднику". Начало в 10.00.

В Мингорисполкоме пройдет пресс-конференция на тему "О проведении в Минске медико-просветительской акции "Предотвратим инфаркт миокарда".

Международная выставка "Турбизнес-2018" пройдет в Минске по 28 сентября.

Легкая атлетика. Тестовые соревнования к II Европейским играм. Минск, стадион "Динамо".

Хоккей. КХЛ. "Динамо-Минск" - "Салават Юлаев" (Уфа). "Минск-Арена".

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Знаменательные даты 27 сентября

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Всемирный день туризма. Учрежден на сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в 1979 году в целях пропаганды туризма.

Всемирный день моря. Отмечается в последний четверг сентября.

Православный праздник - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это один из двунадесятых праздников Православной церкви. Установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 325 году вблизи Иерусалима. В этот день соблюдается пост.

485 лет назад родился Стефан Баторий, государственный деятель, полководец, великий князь литовский, король польский. В 1576 г. провозглашен великим князем литовским. Умер в 1586 г.

115 лет назад родилась Хоружая Вера Захаровна, деятель революционного движения в Западной Беларуси, Герой Советского Союза (1960). Была одним из организаторов и руководителей патриотического подполья в Витебской области в годы Великой Отечественной войны. В ноябре 1942 г. арестована и замучена фашистами.

110 лет назад родился Гегарт Роман Михайлович, заслуженный архитектор России. В 1949-54 гг. руководитель мастерской института "Белгоспроект". Основные работы в Минске: здания ГУМа, телевизионного центра по ул.Коммунистической, Белорусской консерватории, жилые дома по улицам Кирова, Коммунистической, Захарова, Козлова, ресторан "Заславль" под Минском. Умер в 1982 г.

100 лет назад родился Райл Мартин, британский радиоастроном, разработавший системы радиотелескопов и использовавший их для точного обнаружения и записи слабых радиосигналов, лауреат Нобелевской премии по физике в 1974 году, совместно с Энтони Хьюишем "за пионерские исследования в области радиофизики". Умер в 1984 г.

40 лет назад родилась Лорак Ани, украинская певица, народная артистка Украины.

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Туризм в Беларуси В Беларуси на начало 2018 года осуществляли туристическую деятельность 1444 организации, услугами которых воспользовались более 2 млн туристов и экскурсантов.
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