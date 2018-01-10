Картина дня: Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" и спецпремии, снижение ставок на кредиты и уникальные традиции ткачества

ВЧЕРА

Картина дня. 9 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение", специальные премии деятелям культуры и искусства, "Белорусский спортивный Олимп". Церемония награждения состоялась 9 января во Дворце Республики. Александр Лукашенко во время церемонии награждения заявил, что благодарен всем участникам новогодней благотворительной акции "Наши дети".

Беларусь уделяет большое внимание вопросу сохранения и реституции историко-культурного наследия своего народа, заявил заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Сергей Егорейченко. По итогам 2017 года Сергей Егорейченко отмечен премией Президента за значительный вклад в сохранение исторического наследия Беларуси и издание книги-альбома "Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Собрание оружия и доспехов".

Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов 28-го созыва началась в Беларуси. Этот этап избирательной кампании продлится по 18 января. По данным на конец декабря 2017 года, кандидатами в депутаты местных Советов было выдвинуто более 7,7 тыс. человек.

Беларусбанк с 5 января снизил ставку по вновь заключаемым кредитным договорам по адресному субсидированию жилья.

Концепция проекта закона "О платежных услугах в Республике Беларусь" опубликована на сайте Национального банка. Документом предлагается закрепить право принимать платежи в пользу третьих лиц таким субъектам хозяйствования, как интернет-порталы, виртуальные платформы, службы доставки (курьеры), а также магазины, работающие в местах, где банкам либо национальному оператору почтовой связи нерентабельно разворачивать свою филиальную сеть обслуживания (например, маленькие населенные пункты, деревни).

Министерство антимонопольного регулирования и торговли открыло телефонную линию по вопросам применения указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания".

В Беларуси предлагается изучить вопрос о введении гендерного бюджетирования, сообщили в пресс-службе Совета Республики. Действующие государственные программы в Беларуси предлагается скорректировать для того, чтобы максимально закрепить в них задачи и национальные показатели достижения ЦУР.

Посольство США в Минске расширяет визовые услуги с 9 января 2018 года. Посольство будет принимать заявления от резидентов Беларуси на визы следующих категорий: A, C1/D, G, F, H, I, J, L, M, O, P и R.

Белорусский государственный технологический университет, Могилевский государственный университет продовольствия и Витебский государственный технологический университет подписали договор о создании единого республиканского учебно-науно-производственного технологического кластера.

Во время подписания договора. Фото БГТУ

Научно-производственное предприятие по инжинирингу и выпуску изделий из композиционных материалов будет создано в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Общая сумма инвестиций составит 220 миллионов евро.

"Белкоммунмаш" в 2018 году поставит в Одессу 46 троллейбусов модели 321.

Технологию изготовления полимерных имплантов из протакрила-М для пластики дефектов черепа разработали в Беларуси, сообщил нейрохирург Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Евгений Габриневский.

Сборник избранных стихов Максима Богдановича "Згукі маёй Бацькаўшчыны" (Ecos de mi tierra) на белорусском и испанском языках, изданный в Испании, пополнил фонд Национальной библиотеки Беларуси.

Рейтинг парикмахерских обновили в Минске. Проведено обследование 348 парикмахерских и салонов красоты с выставлением оценок от 1 до 5.

РЕПОРТАЖ: Желтая подводная лодка передвижного музея-лаборатории появилась в Минске

РЕПОРТАЖ: В Лиде возродили уникальные традиции ткачества Понеманья.

Министерство внутренних дел Беларуси намерено повысить уровень защиты детей от педофилов в интернете, сообщили в МВД.

Мужчина, который сбросил собаку с балкона в Минске, раскаялся в произошедшем. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Реализацию трех видов российских стеклоомывателей приостановили в Беларуси.

В Минском районе за получение взятки Br1 тыс. задержан заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы.

Подготовлен календарь проведения соревнований по видам спорта II Евроигр в Минске, сообщил главный эксперт Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) по спорту Асимакис Асимакопулос.

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с составом команд на 5-й этап Кубка мира, который стартует 10 января в немецком Рупольдинге.

Антон Смольский. Фото из архива

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после успешного старта в одиночном разряде победно начала выступление и в парных соревнованиях на турнире австралийском Хобарте.

КНДР и Республика Корея начали первые с декабря 2015 года переговоры касательно путей улучшения отношений. Республика Корея может приостановить действие санкций в отношении КНДР на время Олимпиады. КНДР и Республика Корея договорились провести консультации по снижению военной напряженности.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Эпидемиологическая ситуация в Республике Беларусь. Профилактика острых респираторных заболеваний, гриппа и других заболеваний, характерных в зимний период" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Пресс-конференция "Начало работы новой системы контроля парковочного пространства в Минске" состоится в Мингорисполкоме в 10.00 (пр-т Независимости, 8, каб. 320).

В отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) Минска с 10.00 до 12.00 пройдет мини-ярмарка вакансий, в которой примут участие ООО "Инжиниринговая компания МСЛ-Сервис" и моторвагонное депо УП "Минское отделение Белорусской железной дороги".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 января

285 лет назад родился Тизенгауз Антоний, политический и общественный деятель ВКЛ, меценат. Руководил королевскими экономиями в Беларуси и Литве. По его инициативе основаны Гродненские королевские мануфактуры, построены Гродненские дома Тизенгауза, Поставские дома Тизенгауза, открыты Гродненский театр Тизенгауза, кадетский корпус, медицинская школа в Гродно. Инициатор первого в Беларуси периодического издания "Гродзенская газета". Умер в 1785 г.

130 лет назад родился Кореневский Язэп Петрович, государственный деятель Беларуси, педагог, действительный член Инбелкульта (1924). С 1915 г. преподавал в Минском учительском институте, был членом культурно-просветительского кружка "Наш край", с 1917 г. - организации "Маладая Беларусь". В 1920 г. заместитель председателя Белорусской коммунистической организации, с августа 1920 г. член КП(б)Б, заведующий отделом социального воспитания Наркомпроса БССР. С 1926 г. заместитель председателя и член Президиума Инбелкульта, в 1929-31 ректор БГУ, с 1932 заместитель директора Института красной профессуры (Москва). В 1937 репрессирован и расстрелян. Реабилитирован в 1957 г.

185 лет назад родился Клодт Михаил Константинович, русский живописец, член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок. Автор реалистических пейзажей "На пашне", "Пейзаж со стадом", "Лесная даль в полдень" и др. Умер в 1902 г.

135 лет назад родился Фонвизин Артур Владимирович, русский живописец-акварелист, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор серий "Цирк", "Песни и романсы", пейзажей, натюрмортов. Умер в 1973 г.

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