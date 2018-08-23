Картина дня: Лукашенко встретился с Путиным, изменения на пешеходных улицах Минска и спидкамы вблизи школ

ВЧЕРА

Картина дня. 22 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал с визитом в Россию. На переговорах с Президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер заявил, что проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются, а также не появляется новых. Владимир Путин отметил, что рад встретиться с Президентом Беларуси и с глазу на глаз обсудить вопросы, касающиеся развития двустороннего сотрудничества и взаимодействия в различных интеграционных форматах, проблематику международной повестки дня.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива

В Беларуси расширяются границы свободных экономических зон и возможности развития их инфраструктуры. Соответствующий указ №346 подписал глава государства Александр Лукашенко.

Механизм обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарственные средства введут в Беларуси. Соответствующий указ №345 "О регистрации цен на лекарственные средства" подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

МАРТ предлагает продлить до 2030 года действие указа о льготах для бизнеса на селе.

Комитет государственного контроля при значительном сокращении проверок в I полугодии 2018 года внес большой вклад в пополнение бюджета страны, сообщил председатель КГК Леонид Анфимов. Усилиями КГК в государственную казну было возвращено почти Br108,9 млн. Также Леонид Анфимов заявил, что поднять Оршанский район на качественно новый уровень - стратегическая цель.

Представители 497 профессий смогут получить квалификационный разряд только после переподготовки. Это предусмотрено постановлением Министерства образования и Министерства труда и социальной защиты от 1 августа 2018 года № 84/63.

Определен новый порядок реализации охотничьих путевок. Это предусмотрено постановлением Министерства лесного хозяйства от 6 августа 2018 года №20.

Трехсторонняя контактная группа приняла заявление о прекращении огня с 29 августа в связи с началом учебного года, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

"Белтелеком" с 1 сентября повысит тарифы на интернет.

Белорусские школьники смогут получать рабочие профессии с присвоением квалификационного разряда, сообщила на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника главного управления - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Марина Суворова. Почти 100% выпускников учреждений ПТО получают направления на работу. Медицинские и педагогические специальности пользовались наибольшей популярностью у абитуриентов ссузов в 2018 году.

Во время пресс-конференции

В сентябре вблизи расположенных у дорог школ установят спидкамы. В Беларуси каждый третий ребенок перевозится с нарушением правил.

РЕПОРТАЖ: В школу с добрым сердцем, или Маленькой помощи не бывает.

В новом учебном году первоклассников в Минске станет больше на 1,2 тыс.

Прием документов продлен в 6 учреждениях профтехобразования Минска.

Более 30% расходов бюджета на экономику Беларуси в январе-июне 2018 года пошло на поддержку сельского хозяйства. Такая информация содержится в докладе "О состоянии государственных финансов Республики Беларусь", опубликованном на сайте Министерства финансов.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси увеличило минимальные рекомендуемые экспортные цены на говядину.

Фото Pixabay

В Беларуси установлен новый порядок учета численности охотничьих животных.

Корпоративный фильм "Гонка континентов" о БелАЗах вышел в финал фестиваля в Каннах.

Фото с сайта БелАЗ

Музыку на ул.Комсомольской и Революционной в Минске после 23.00 сделают потише, колонки с фасадов зданий по этим улицам демонтируют.

На проспекте Победителей в Минске от улицы Мельникайте до улицы Богдановича устанавливают новые фонари. Завершить работы планируется ко Дню города.

В Березовском районе на пожаре погибли 820 утят.

Фото Pixabay

Участники международной группы наркораспространителей приговорены в Минске к срокам до 20 лет.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 августа

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О ходе подготовки объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы города Минска к работе в осенне-зимний период" (представители Минского городского исполнительного комитета). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении в Бресте чемпионата Европы по гребле академической среди спортсменов до 23 лет (1-2 сентября 2018 года)" (Бурло Александр Михайлович - первый заместитель председателя общественного объединения "Белорусская федерация гребли", Храмков Сергей Владимирович - исполнительный директор общественного объединения "Белорусская федерация гребли", Лебедь Анатолий Анатольевич - старший тренер национальной команды Республики Беларусь по гребле академической). Начало в 12.30.

В 12.30 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Капитальный ремонт жилищного фонда Республики Беларусь". Участие принимают: Ромашко Андрей Валерьевич - начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь; Чигирь Валентина Михайловна - начальник отдела капитального ремонта ГО "Минское городское жилищное хозяйство"; Шейпак Павел Николаевич - заместитель генерального директора по жилищному хозяйству ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области"; представитель Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

В 10.00 (г.Минск, ул.Энгельса, 4, зал заседаний, 5-й этаж) состоится заседание Миноблисполкома по вопросу: "О социально-экономическом развитии области за первое полугодие 2018 года".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

90 лет назад родился Романовский Янка (Иван Юлианович), белорусский график. Работал в станковой и книжной графике. Создал иллюстрации к поэмам Я.Купалы "Могила льва", "Зимой", портреты белорусских писателей. В 1960-74 гг. был художественным редактором журнала "Маладосць". Умер в 1974 г.

50 лет назад родилась Фадеева Екатерина Юрьевна, артистка балета, народная артистка Беларуси (1999). В 1986-2007 гг. солистка, ведущий мастер сцены Национального академического театра балета Беларуси. Среди партий: Рогнеда ("Страсти" А.Мдивани), леди Макбет ("Макбет" В.Кузнецова), Ева ("Сотворение мира" А.Петрова) и др. Лауреат 1-го Международного конкурса артистов балета им.С.Дягилева (Москва, 1992), Государственной премии Беларуси (1996).

170 лет назад родился Лансере Евгений Александрович, русский скульптор. Автор жанровых статуэток и групп (изображения животных, сценки народной жизни). Умер в 1886 г.

95 лет назад родился Карасик Юлий Юрьевич, российский режиссер, народный артист РСФСР (1977). Постановщик фильмов "Дикая собака Динго", "Стакан воды", "Человек, которого я люблю" и др. Умер в 2005 г.

70 лет назад родился Жарр Жан Мишель, французский музыкант, композитор, работающий в области электронной музыки. Автор показанных в различных городах мира музыкальных шоу с использованием лазерной мультипликации, пиротехники, голограмм, возможностей окружающей среды.

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