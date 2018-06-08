Картина дня: Лукашенко встретился с вице-президентом ЕБРР, телефонные линии для абитуриентов и 86 котов в квартире минчанки

ВЧЕРА

Картина дня. 7 июня

Белорусские власти не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию. В свою очередь Алан Пию на встрече с Александром Лукашенко высоко оценил уровень оздоровительного и экологического туризма в Беларуси. Он также заявил, что у Беларуси есть возможности привлекать больше иностранных инвестиций.

Александр Лукашенко и Алан Пию

Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая Юрия Тертеля начальником Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, потребовал от него навести железный порядок в этой структуре

Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич, отвечая на вопросы депутатов после представления законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь" на заседании Палаты представителей.

Игорь Шуневич. Фото из архива

Председатель КГБ Валерий Вакульчик о новых коррупционных разоблачениях: установлены многочисленные факты взяток на десятки тысяч долларов. На данный момент известно, что задержаны несколько высоких должностных лиц.

По делу Коржича проводятся дополнительные следственные действия, сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Принятие указа о тепловой модернизации жилья в Беларуси ожидается в июле, сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. В Беларуси в течение десяти лет планируется провести тепловую модернизацию 30 млн кв.м жилья. Для реализации пилотного проекта выбран Минск, где будут проведена тепловая модернизация 65 домов.

Фото из архива

В Минске изменены нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета.

Белорусские депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о массовых мероприятиях.

Фото из архива

Государственный банк развития Китая откроет представительство в Минске.

ПО "Белоруснефть" пробурило первую скважину на территории Украины. Построена она для ООО "ДТЭК Нефтегаз" на Семиренковском газоконденсатном месторождении в Полтавской области.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня составили $6,94 млрд.

В Беларуси на протяжении последних 7 лет не было выявлено фактов коррупции при поступлении абитуриентов, сообщил заместитель премьер-министра, председатель государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования Василий Жарко. Телефонные линии государственной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний созданы для абитуриентов на базе центрального аппарата Комитета государственного контроля и комитетов в областях.

В столовых школ и вузов будет единый порядок формирования цен - МАРТ.

Фото из архива

Минчанка держала 86 котов в однокомнатной квартире. Домашних питомцев привезли в пункт временного содержания на ул. Гурского. "Животные истощены, большинство из них больны вирусной инфекцией, у некоторых плохое зрение. Вчера нам привезли 86 котов и кошек, за ночь еще родилось порядка десятка котят. Они нуждаются в лечении, в этих вопросах нам оказывают помощь волонтеры зоозащитных организаций", - рассказала директор предприятия "Фауна города" Тамара Цариковская.

В Пружанах кортеж ГАИ сопроводил гуляющих по дороге лебедей к озеру.

Фото издания "Раённыя буднi"

Лаборатория сна для комплексного лечения пациентов с ЛОР-патологией открылась в РНПЦ оториноларингологии.

Потерпевшими по делу о насилии в минском интернате признаны 20 детей.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Благоустройство стадиона "Динамо".

Федерация хоккея Беларуси предлагает разработать модель регионального развития этого вида спорта. Такую перспективу обсудили на совместном заседании руководители Министерства спорта и туризма и ФХБ.

Первые болельщики проследовали через Брест на чемпионат мира по футболу в России. Первый болельщик въехал в Беларусь из Европы поездом 4 июня, им оказался гражданин Австралии. Также брестские пограничники 5 и 6 июня оформили трех футбольных фанатов из Швейцарии, Польши и Великобритании.

В мире приходит осознание того, что необходимо выработать единые правила поведения, чтобы обеспечить эффективное развитие экономики, заявил Президент России Владимир Путин во время ежегодной "Прямой линии". Также он указал, что пошлины США на сталь и алюминий по сути являются санкциями для ЕС, Мексики и Канады.

Кинорежиссер и сценарист Кира Муратова умерла в возрасте 83 лет.

Актер и режиссер Константин Хабенский рассказал о запуске блокчейн-платформы Cinematix для финансирования фильмов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 июня

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню России (12.06) (Суриков Александр Александрович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь). Начало в 11.00.

Пресс-конференция на тему "Направления работы Белорусского общества Красного Креста. О проведении республиканского творческого конкурса для СМИ на освещение темы гуманитарной деятельности Красного Креста в Беларуси и мире" состоится в 12.00 в пресс-центре Дома прессы (ул. Б. Хмельницкого, 10А). Участие принимают: министр информации Республики Беларусь Александр Николаевич Карлюкевич; генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста (БОКК) Ольга Викторовна Мычко и специалисты БОКК.

Прощание с народным артистом Беларуси Эдуардом Зарицким состоится 8 июня.

XVIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно" пройдет 8-9 июня. Концерт открытия "Мелодыя лёсу" 8 июня будет посвящен творчеству знаменитого белорусского композитора Игоря Лученка. Гала-концерт "Молодеченский звездопад" завершит программу 9 июня. В нем примут участие Ядвига Поплавская, Виктория Алешко, Анастасия Тиханович, Искуи Абалян, Ирина Дорофеева, Алексей Хлестов, Саша Немо и другие.

В 19.00 в Несвижском замке пройдет гала-концерт ХI фестиваля творчества детей и молодых людей с инвалидностью "Мечты сбываются".

В Житковичах на городском стадионе состоится летний кросс "Бежим вместе". В мероприятии примут участие чемпион Беларуси по кроссу Сергей Кравченя и тренер-преподаватель по легкой атлетике Алексей Кравченя. Начало в 18.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 июня

Международный день аккредитации. Объявлен Международным форумом по аккредитации (IAF) и Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий (ILAC) в 2008 г.

105 лет назад родилась Миансарова Тамара Вартамовна, белорусская пианистка, заслуженная артистка Беларуси (1966). С 1944 г. концертмейстер Государственного театра оперы и балета Беларуси, в 1948-85 концертмейстер-аккомпаниатор Государственного комитета по телевидению и радиовещанию. ВСделала много записей для телевидения и радио. Умерла в 1990 г.

175 лет назад родилась Зутнер Берта фон, австрийская писательница, деятель пацифистского движения, лауреат Нобелевской премии мира (1905). Автор романа "Долой Оружие!" и др. Умерла в 1914 г.

140 лет назад родился Марьяненко Иван Александрович, украинский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист СССР (1944). Умер в 1962 г.

100 лет назад родилась Зейферт Тамара Алексеевна, российская танцовщица, солистка Государственного ансамбля народного танца СССР под руководством И.Моисеева, народная артистка РСФСР. Умерла в 2005 г.

75 лет назад родился Аристов Виктор Федорович, российский актер, режиссер, сценарист. Снимался в фильмах "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Познавая белый свет", "Астенический синдром". По собственным сценариям поставил фильмы "Тростинка на ветру", "Порох" и др. Умер в 1994 г.

75 лет назад родился Еремичев Валерий Петрович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Хождение по мукам", "Умри на коне", "Письма в прошлую жизнь" и др.

55 лет назад родился Джонни Депп, американский актер кино. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бёртона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря". Лауреат многих престижных премий в области киноискусства.

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