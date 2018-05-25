Картина дня: Лукашенко выступил на конференции "Минского диалога", карта бесплатного Wi-Fi и новые фонари в Минске

ВЧЕРА

Картина дня. 24 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". Он отметил, что значимость Минска в качестве удобной переговорной площадки возрастает. По словам белорусского лидера, средние и малые страны не должны играть роль статистов в мировой политике. Также Президент указал, что для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический.

Выступает Александр Лукашенко

Формат диалога в рамках ОБСЕ необходимо постепенно расширять, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Европа может и должна показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом, заявил Президент Беларуси. Президент высказал мнение, что современные международные отношения напоминают ситуацию перед Первой мировой войной. Лукашенко призывает хранить мир и приглашает в Минск представителей любых политических взглядов.

Александр Лукашенко

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, выступая на форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", призвал придать политический импульс минским соглашениям.

Томас Гремингер

Фотовыставки БЕЛТА "Сравни Минск" и "Імгненні стагоддзя" представлены участникам проходящего в Минске форума "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех".

На финансовом рынке Беларуси внедряются новые инструменты реструктуризации долгов. Соответствующий указ №200 "О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств" Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 мая.

Полномочия по регулированию цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, передаются Министерству антимонопольного регулирования и торговли. Это предусмотрено указом, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Правовой статус службы "одно окно" закреплен в Беларуси на законодательном уровне. На это направлен указ № 202 "О службе "одно окно", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать введение уголовной ответственности за допинг. Соответствующий указ №201 "О противодействии допингу в спорте" подписал глава государства.

Александр Шишко освобожден от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций, сообщили в пресс-службе правительства.

Председателям Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому объявлено замечание за необеспечение выполнения поручения Президента Республики Беларусь о своевременной выплате заработной платы. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Государственное регулирование развития цифровой экономики рассмотрено во время заседания Совета по развитию цифровой экономики под председательством премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова.

Андрей Кобяков

Советник президента РФ Сергей Глазьев предлагает ввести в ЕАЭС цифровую валюту, которая позволит увеличить объем торговли в союзе и будет способствовать росту кредитования крупных целевых инвестпроектов. Об этом он заявил на панельной дискуссии, проходящей в зоне презентаций ПМЭФ-2018.

Беларусь и Россия договорились развивать взаимодействие систем электронных закупок. Решение подкреплено соглашением сторон, сообщили в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

Интерактивный портал "Дорожная карта инвестора" заработает к концу года в Беларуси, сообщил министр экономики Владимир Зиновский. На главной странице портала разместится карта страны, на которой обозначат конкретные инвестиционные предложения конкретных областей и районов.

В Беларуси до конца 2018 года планируется реконструировать около 2 тыс. км местных дорог. Реконструкцию дороги М10 (граница РФ - Гомель - Кобрин) планируется начать в 2019 году.

Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br921.

Бесплатный Wi-Fi в Минске доступен более чем в ста локациях, объединенных в сеть Free Wi-Fi Minsk. Подробную карту подключений опубликовала компания "Деловая сеть".

МАЗ, зубр и карета - Минск украсят новыми световыми фигурами. Кроме того, в Минске на проспекте Независимости заменят фонари. Новые опоры и ажурные кронштейны на них - экспериментальные образцы, они повторяют оригиналы, стоявшие на проспекте в 50-х годах.

Тексты и задания для выпускных школьных экзаменов разместят на портале Минобразования. В Беларуси выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут 9-10 июня.

В Минске подвели итоги республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018. Победители определены в каждой из 37 профессиональных компетенций.

Во время конкурса

Подразделения МЧС с начала года спасли 14 детей, один ребенок погиб, сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Впервые испытания на право награждения знаком "Доблесть и мастерство" на полигоне Лосвидо проходила женщина.

Светлана Капустина

В Гродно установили памятник князю Давыду Городенскому. Заказчиком выступила Гродненская епархия БПЦ.

Во время установки памятника

Теплая летняя погода установится в Беларуси в начале следующей недели.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в пятый раз подряд и десятый в истории завоевал звание чемпиона Беларуси среди мужских команд.

Белорусский теннисист Илья Ивашко (119-й номер рейтинга АТР) пробился в основную сетку открытого чемпионата Франции, одержав три победы в квалификации.

В КНДР демонтировали полигон Пхунгери, на котором ранее проводились испытания ядерной программы страны.

Президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором отказался от проведения двустороннего саммита в Сингапуре 12 июня.

УЕФА назвал города финальных матчей европейских клубных турниров 2020 года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 мая

Международный форум экспертной инициативы "Минский диалог" "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" проходит в белорусской столице по 25 мая. В мероприятии примут участие 350 экспертов и официальных лиц из более чем 40 стран.

В 12.30 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Проведение летней оздоровительной кампании 2018 года для детей".

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Экологические аспекты обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами".

Встреча с врачами по вопросам заболеваний щитовидной железы пройдет в Республиканском центре эндокринологии в Минске. Все желающие смогут задать вопросы врачу-эндокринологу в конференц-зале центра с 9.00 до 12.00.

Редкие документы и материалы из архивных фондов БГАНТД впервые представят на выставке "Город мечты. Минск в проектах известных архитекторов", которая пройдет с 25 мая до 24 июня в Минской городской ратуше.

Открытие фотовыставки социального проекта "Нужные дети" состоится 25 мая на территории Верхнего города в Минске.

В Национальном олимпийском комитете пройдет церемония награждения победителей республиканского спортивно-художественного конкурса "Подружись со спортом!".

Международная специализированная выставка "Лесдревтех-2018" проходит по 25 мая в ТЛЦ "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица (Минский район).

По 27 мая в Бресте и Жабинковском районе пройдет международный байк-фестиваль. В программе концерты белорусских и зарубежных исполнителей, парад мототехники, конкурсы, показательные выступления.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 мая

У православных - Троицкая родительская суббота.

110 лет назад родился Арбузов Алексей Николаевич, российский драматург. Работал в театрах Ленинграда и Москвы. Автор пьес "Далекая дорога", "Таня", "Город на рассвете", "Иркутская история" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1980). Умер в 1986 г.

110 лет назад родился Капп Эуген Артурович, эстонский композитор, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Автор опер "Огни мщения", "Рембрандт", симфоний, кантат, песен. Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1949, 1952). Умер в 1996 г.

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